https://ria.ru/20240226/amerika-1929662268.html

Штаб Трампа осудил Байдена за несвоевременное решение поехать в Техас

Штаб Трампа осудил Байдена за несвоевременное решение поехать в Техас - РИА Новости, 26.02.2024

Штаб Трампа осудил Байдена за несвоевременное решение поехать в Техас

Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа обвинил его преемника - демократа и нынешнего президента Джо Байдена - в том, что тот "преследует" его до... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T22:38

2024-02-26T22:38

2024-02-26T22:39

в мире

мексика

сша

техас

дональд трамп

джо байден

миграционный кризис в техасе

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ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа обвинил его преемника - демократа и нынешнего президента Джо Байдена - в том, что тот "преследует" его до границы с Мексикой в попытке снять с себя ответственность за крупнейшей в истории страны иммиграционный кризис.Как передавало ранее агентство Блумберг, Байден и Трамп планируют 29 февраля посетить границу между США и Мексикой в штате Техас. Действующий президент, вероятно, посетит город Браунсвилл, а предвыборный штаб Трампа еще не определился с точным местом его посещения.Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга подтвердила информацию о поездке Байдена в город Браунсвилл в четверг. В ходе визита президент США встретится с пограничниками и правоохранителями. Он также обсудит сенатский законопроект об охране границы, помощи Украине и Израилю."Неискренняя попытка Байдена в последнюю минуту преследовать Трампа до границы не поможет - американцы знают, что он единолично несет ответственность за худший иммиграционный кризис в истории и последовавший за ним кризис с преступностью среди мигрантов, который затронул все сообщества в нашей стране", - заявила пресс-секретарь предвыборного штаба Трампа Кэролайн Левитт.По ее словам, у действующего президента было три года для того, чтобы посетить границу с Мексикой и попытаться исправить ситуацию, к которой привела его собственная политика. "Теперь же кураторы Байдена отправляют его туда в тот же день, когда публично стало известно о поездке президента Трампа - не потому, что они действительно хотят решить проблему, а поскольку знают, что Байден чудовищно проигрывает", - указала Левитт.

https://ria.ru/20240129/tekhas-1924026443.html

мексика

сша

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в мире, мексика, сша, техас, дональд трамп, джо байден, миграционный кризис в техасе