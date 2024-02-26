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Штаб Трампа осудил Байдена за несвоевременное решение поехать в Техас - РИА Новости, 26.02.2024
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22:38 26.02.2024 (обновлено: 22:39 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/amerika-1929662268.html
Штаб Трампа осудил Байдена за несвоевременное решение поехать в Техас
Штаб Трампа осудил Байдена за несвоевременное решение поехать в Техас - РИА Новости, 26.02.2024
Штаб Трампа осудил Байдена за несвоевременное решение поехать в Техас
Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа обвинил его преемника - демократа и нынешнего президента Джо Байдена - в том, что тот "преследует" его до... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T22:38
2024-02-26T22:39
в мире
мексика
сша
техас
дональд трамп
джо байден
миграционный кризис в техасе
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ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа обвинил его преемника - демократа и нынешнего президента Джо Байдена - в том, что тот "преследует" его до границы с Мексикой в попытке снять с себя ответственность за крупнейшей в истории страны иммиграционный кризис.Как передавало ранее агентство Блумберг, Байден и Трамп планируют 29 февраля посетить границу между США и Мексикой в штате Техас. Действующий президент, вероятно, посетит город Браунсвилл, а предвыборный штаб Трампа еще не определился с точным местом его посещения.Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга подтвердила информацию о поездке Байдена в город Браунсвилл в четверг. В ходе визита президент США встретится с пограничниками и правоохранителями. Он также обсудит сенатский законопроект об охране границы, помощи Украине и Израилю."Неискренняя попытка Байдена в последнюю минуту преследовать Трампа до границы не поможет - американцы знают, что он единолично несет ответственность за худший иммиграционный кризис в истории и последовавший за ним кризис с преступностью среди мигрантов, который затронул все сообщества в нашей стране", - заявила пресс-секретарь предвыборного штаба Трампа Кэролайн Левитт.По ее словам, у действующего президента было три года для того, чтобы посетить границу с Мексикой и попытаться исправить ситуацию, к которой привела его собственная политика. "Теперь же кураторы Байдена отправляют его туда в тот же день, когда публично стало известно о поездке президента Трампа - не потому, что они действительно хотят решить проблему, а поскольку знают, что Байден чудовищно проигрывает", - указала Левитт.
https://ria.ru/20240129/tekhas-1924026443.html
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в мире, мексика, сша, техас, дональд трамп, джо байден, миграционный кризис в техасе
В мире, Мексика, США, Техас, Дональд Трамп, Джо Байден, Миграционный кризис в Техасе
Штаб Трампа осудил Байдена за несвоевременное решение поехать в Техас

Штаб Трампа обвинил Байдена в попытке снять ответственность за кризис на границе

© AP Photo / Eric GayПолицейские штата Техас
Полицейские штата Техас - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© AP Photo / Eric Gay
Полицейские штата Техас. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа обвинил его преемника - демократа и нынешнего президента Джо Байдена - в том, что тот "преследует" его до границы с Мексикой в попытке снять с себя ответственность за крупнейшей в истории страны иммиграционный кризис.
Как передавало ранее агентство Блумберг, Байден и Трамп планируют 29 февраля посетить границу между США и Мексикой в штате Техас. Действующий президент, вероятно, посетит город Браунсвилл, а предвыборный штаб Трампа еще не определился с точным местом его посещения.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга подтвердила информацию о поездке Байдена в город Браунсвилл в четверг. В ходе визита президент США встретится с пограничниками и правоохранителями. Он также обсудит сенатский законопроект об охране границы, помощи Украине и Израилю.
"Неискренняя попытка Байдена в последнюю минуту преследовать Трампа до границы не поможет - американцы знают, что он единолично несет ответственность за худший иммиграционный кризис в истории и последовавший за ним кризис с преступностью среди мигрантов, который затронул все сообщества в нашей стране", - заявила пресс-секретарь предвыборного штаба Трампа Кэролайн Левитт.
По ее словам, у действующего президента было три года для того, чтобы посетить границу с Мексикой и попытаться исправить ситуацию, к которой привела его собственная политика. "Теперь же кураторы Байдена отправляют его туда в тот же день, когда публично стало известно о поездке президента Трампа - не потому, что они действительно хотят решить проблему, а поскольку знают, что Байден чудовищно проигрывает", - указала Левитт.
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