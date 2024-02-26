https://ria.ru/20240226/alibasov-1929531746.html
Сын Бари Алибасова заявил, что его отец находится в реанимации
Сын Бари Алибасова заявил, что его отец находится в реанимации - РИА Новости, 26.02.2024
Сын Бари Алибасова заявил, что его отец находится в реанимации
Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов находится в реанимации в Боткинской больнице, он в сознании и "рвется домой", официального диагноза пока нет, сообщил РИА... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T13:15
2024-02-26T13:15
2024-02-26T13:15
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов находится в реанимации в Боткинской больнице, он в сознании и "рвется домой", официального диагноза пока нет, сообщил РИА Новости его сын. "Диагноз пока окончательно не получили. Сейчас он остается в Боткина (в Боткинской больнице - ред.) в реанимации на анализы... Домой рвётся, боевой. Но я хотел бы, конечно, чтобы его ещё день в реанимации подержали, посмотрели, в норме ли все остальные показатели", - сказал собеседник агентства, утвердительно ответив на вопрос, в сознании ли находится продюсер. Он добавил, что информация о диагнозе будет известна позже.
https://ria.ru/20240124/alibasov-1923065802.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, здоровье - общество, бари алибасов, на-на
Шоубиз, Новости культуры, Здоровье - Общество, Бари Алибасов, На-На
Сын Бари Алибасова заявил, что его отец находится в реанимации
Сын Бари Алибасова: продюсер находится в реанимации, но рвется домой
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов находится в реанимации в Боткинской больнице, он в сознании и "рвется домой", официального диагноза пока нет, сообщил РИА Новости его сын.
"Диагноз пока окончательно не получили. Сейчас он остается в Боткина (в Боткинской больнице - ред.) в реанимации на анализы... Домой рвётся, боевой. Но я хотел бы, конечно, чтобы его ещё день в реанимации подержали, посмотрели, в норме ли все остальные показатели", - сказал собеседник агентства, утвердительно ответив на вопрос, в сознании ли находится продюсер.
Он добавил, что информация о диагнозе будет известна позже.
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