https://ria.ru/20240226/alibasov-1929531746.html

Сын Бари Алибасова заявил, что его отец находится в реанимации

Сын Бари Алибасова заявил, что его отец находится в реанимации - РИА Новости, 26.02.2024

Сын Бари Алибасова заявил, что его отец находится в реанимации

Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов находится в реанимации в Боткинской больнице, он в сознании и "рвется домой", официального диагноза пока нет, сообщил РИА... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T13:15

2024-02-26T13:15

2024-02-26T13:15

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов находится в реанимации в Боткинской больнице, он в сознании и "рвется домой", официального диагноза пока нет, сообщил РИА Новости его сын. "Диагноз пока окончательно не получили. Сейчас он остается в Боткина (в Боткинской больнице - ред.) в реанимации на анализы... Домой рвётся, боевой. Но я хотел бы, конечно, чтобы его ещё день в реанимации подержали, посмотрели, в норме ли все остальные показатели", - сказал собеседник агентства, утвердительно ответив на вопрос, в сознании ли находится продюсер. Он добавил, что информация о диагнозе будет известна позже.

https://ria.ru/20240124/alibasov-1923065802.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, здоровье - общество, бари алибасов, на-на