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Сын Бари Алибасова заявил, что его отец находится в реанимации - РИА Новости, 26.02.2024
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Шоубиз
 
13:15 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/alibasov-1929531746.html
Сын Бари Алибасова заявил, что его отец находится в реанимации
Сын Бари Алибасова заявил, что его отец находится в реанимации - РИА Новости, 26.02.2024
Сын Бари Алибасова заявил, что его отец находится в реанимации
Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов находится в реанимации в Боткинской больнице, он в сознании и "рвется домой", официального диагноза пока нет, сообщил РИА... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T13:15
2024-02-26T13:15
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здоровье - общество
бари алибасов
на-на
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов находится в реанимации в Боткинской больнице, он в сознании и "рвется домой", официального диагноза пока нет, сообщил РИА Новости его сын. "Диагноз пока окончательно не получили. Сейчас он остается в Боткина (в Боткинской больнице - ред.) в реанимации на анализы... Домой рвётся, боевой. Но я хотел бы, конечно, чтобы его ещё день в реанимации подержали, посмотрели, в норме ли все остальные показатели", - сказал собеседник агентства, утвердительно ответив на вопрос, в сознании ли находится продюсер. Он добавил, что информация о диагнозе будет известна позже.
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новости культуры, здоровье - общество, бари алибасов, на-на
Шоубиз, Новости культуры, Здоровье - Общество, Бари Алибасов, На-На
Сын Бари Алибасова заявил, что его отец находится в реанимации

Сын Бари Алибасова: продюсер находится в реанимации, но рвется домой

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПродюсер, Заслуженный артист РФ Бари Алибасов
Продюсер, Заслуженный артист РФ Бари Алибасов - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Продюсер, Заслуженный артист РФ Бари Алибасов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов находится в реанимации в Боткинской больнице, он в сознании и "рвется домой", официального диагноза пока нет, сообщил РИА Новости его сын.
"Диагноз пока окончательно не получили. Сейчас он остается в Боткина (в Боткинской больнице - ред.) в реанимации на анализы... Домой рвётся, боевой. Но я хотел бы, конечно, чтобы его ещё день в реанимации подержали, посмотрели, в норме ли все остальные показатели", - сказал собеседник агентства, утвердительно ответив на вопрос, в сознании ли находится продюсер.
Он добавил, что информация о диагнозе будет известна позже.
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