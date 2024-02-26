https://ria.ru/20240226/aktsii-1929516703.html
Суд удовлетворил иск ГП о передаче России акций заводов промгруппы ЧЭМК
Суд удовлетворил иск ГП о передаче России акций заводов промгруппы ЧЭМК - РИА Новости, 26.02.2024
Суд удовлетворил иск ГП о передаче России акций заводов промгруппы ЧЭМК
Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче РФ акций заводов промышленной группы Челябинского электрометаллургического... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T12:20
2024-02-26T12:20
2024-02-26T12:51
происшествия
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свердловская область
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генеральная прокуратура рф
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче РФ акций заводов промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), следует из картотеки дела."Иск удовлетворить полностью", – говорится в документе, опубликованном в понедельник.Ранее арбитражный суд Свердловской области по гражданскому иску Генпрокуратуры арестовал активы ЧЭМК и еще двух заводов промгруппы – АО "Серовский завод ферросплавов" (СЗФ) и АО "Кузнецкие ферросплавы". Обеспечительные меры по иску "об истребовании имущества из чужого незаконного владения" к челябинской компании "Эталон" и ее владельцам, бизнесмену Юрию Антипову и его супруге Людмиле Антиповой, приняты 6 февраля.В своем иске Генпрокуратура РФ просила истребовать "из незаконного владения" "Эталона" в пользу России госимущество в виде обыкновенных акций предприятий: 53 миллиона акций СЗФ, 643 миллиона акций ЧЭМК и 67 миллионов акций "Кузнецких ферросплавов". На предварительном заседании гособвинитель отмечал, что речь идет о передаче 100% акций трех заводов промгруппы.От прессы процесс закрыли по ходатайству стороны обвинения: сведения, содержащиеся в документах, могут быть использованы против интересов государства в военной области, они составляют служебную и гостайну. На предварительном заседании журналистам удалось услышать немногочисленные данные: как утверждала Генпрокуратура, в компании были проведены сомнительные финансовые операции, совершенные четой Антиповых, в виде "многомиллиардных займов безвозвратно", а сырье, необходимое для изготовления вооружения, вместо поставок в Россию, выводится за рубеж "в промышленных масштабах".Как ранее уточняли РИА Новости в пресс-службе ЧЭМК, Генпрокуратура РФ оспорила право частной собственности спустя 32 года после приватизации, настаивая, что заводы являются частью российского военно-промышленного комплекса, а подписанное в 1992 году решение об акционировании и передаче в частную собственность было незаконным. Как сообщили в пресс-службе, поставки ферросплавов, которые промгруппа производит в Челябинске, Серове и Новокузнецке, не идут напрямую для военно-промышленного оружейного комплекса, а РФ как собственник советского ЧЭМК его приватизацию не проводила.На обвинение, что заводы "попали под контроль резидентов недружественных государств" (в частности, канадо-швейцарской компании RFA International), в пресс-службе ЧЭМК отвечают так: взаимодействие с металлотрейдерами, в том числе и западными, обусловлено не частными желаниями менеджмента компании, а объективными законами рынка, "сугубо экономической логикой".
https://ria.ru/20240213/zavody-1926996146.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, свердловская область, челябинск, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Свердловская область, Челябинск, Генеральная прокуратура РФ
Суд удовлетворил иск ГП о передаче России акций заводов промгруппы ЧЭМК
Арбитражный суд удовлетворил иск ГП о передаче РФ акций заводов промгруппы ЧЭМК
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 фев – РИА Новости.
Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче РФ акций заводов промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), следует из картотеки
дела.
"Иск удовлетворить полностью", – говорится в документе, опубликованном в понедельник.
Ранее арбитражный суд Свердловской области по гражданскому иску Генпрокуратуры арестовал активы ЧЭМК и еще двух заводов промгруппы – АО "Серовский завод ферросплавов" (СЗФ) и АО "Кузнецкие ферросплавы". Обеспечительные меры по иску "об истребовании имущества из чужого незаконного владения" к челябинской компании "Эталон
" и ее владельцам, бизнесмену Юрию Антипову и его супруге Людмиле Антиповой, приняты 6 февраля.
В своем иске Генпрокуратура РФ просила истребовать "из незаконного владения" "Эталона" в пользу России госимущество в виде обыкновенных акций предприятий: 53 миллиона акций СЗФ, 643 миллиона акций ЧЭМК и 67 миллионов акций "Кузнецких ферросплавов". На предварительном заседании гособвинитель отмечал, что речь идет о передаче 100% акций трех заводов промгруппы.
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От прессы процесс закрыли по ходатайству стороны обвинения: сведения, содержащиеся в документах, могут быть использованы против интересов государства в военной области, они составляют служебную и гостайну. На предварительном заседании журналистам удалось услышать немногочисленные данные: как утверждала Генпрокуратура, в компании были проведены сомнительные финансовые операции, совершенные четой Антиповых, в виде "многомиллиардных займов безвозвратно", а сырье, необходимое для изготовления вооружения, вместо поставок в Россию, выводится за рубеж "в промышленных масштабах".
Как ранее уточняли РИА Новости в пресс-службе ЧЭМК, Генпрокуратура РФ оспорила право частной собственности спустя 32 года после приватизации, настаивая, что заводы являются частью российского военно-промышленного комплекса, а подписанное в 1992 году решение об акционировании и передаче в частную собственность было незаконным. Как сообщили в пресс-службе, поставки ферросплавов, которые промгруппа производит в Челябинске
, Серове и Новокузнецке
, не идут напрямую для военно-промышленного оружейного комплекса, а РФ как собственник советского ЧЭМК его приватизацию не проводила.
На обвинение, что заводы "попали под контроль резидентов недружественных государств" (в частности, канадо-швейцарской компании RFA International), в пресс-службе ЧЭМК отвечают так: взаимодействие с металлотрейдерами, в том числе и западными, обусловлено не частными желаниями менеджмента компании, а объективными законами рынка, "сугубо экономической логикой".
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