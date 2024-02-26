https://ria.ru/20240226/aktivy-1929481249.html

Минфин планирует запустить обмен замороженными активами для россиян

Минфин планирует запустить обмен замороженными активами для россиян - РИА Новости, 26.02.2024

Минфин планирует запустить обмен замороженными активами для россиян

Минфин разработал правила обмена замороженными активами, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Антон Силуанов. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T10:13

2024-02-26T10:13

2024-02-26T11:54

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

реакция на санкции

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Минфин разработал правила обмена замороженными активами, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Антон Силуанов. "Тема развивается, в этом году ее решим. Подготовили проекты порядка обмена этих активов, примем решение в ближайшее время", — сказал министр. Процедура предполагает, что иностранцы получат возможность купить у российских розничных инвесторов заблокированные зарубежные активы за счет денег на счетах типа "С".Соответствующий указ в ноябре подписал Владимир Путин. Совокупная начальная стоимость иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тысяч рублей, а сделки будут заключать на торгах.Минфин рассчитывает, что вернуть свои вложения смогут порядка 2,5 миллиона россиян из 3,6 миллиона.В организации обмена государство участвовать не будет, этим займутся сами брокеры и другие участники рынка ценных бумаг.Условия проведения торгов и заключения сделок установит правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями. Читайте полный текст интервью Антона Силуанова >>

https://ria.ru/20231110/rossiyskie_aktivy-1908511959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), реакция на санкции, санкции, санкции в отношении россии