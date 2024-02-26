https://ria.ru/20240226/aktivy-1929481249.html
Минфин планирует запустить обмен замороженными активами для россиян
Минфин планирует запустить обмен замороженными активами для россиян - РИА Новости, 26.02.2024
Минфин планирует запустить обмен замороженными активами для россиян
Минфин разработал правила обмена замороженными активами, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Антон Силуанов. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T10:13
2024-02-26T10:13
2024-02-26T11:54
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
реакция на санкции
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Минфин разработал правила обмена замороженными активами, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Антон Силуанов. "Тема развивается, в этом году ее решим. Подготовили проекты порядка обмена этих активов, примем решение в ближайшее время", — сказал министр. Процедура предполагает, что иностранцы получат возможность купить у российских розничных инвесторов заблокированные зарубежные активы за счет денег на счетах типа "С".Соответствующий указ в ноябре подписал Владимир Путин. Совокупная начальная стоимость иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тысяч рублей, а сделки будут заключать на торгах.Минфин рассчитывает, что вернуть свои вложения смогут порядка 2,5 миллиона россиян из 3,6 миллиона.В организации обмена государство участвовать не будет, этим займутся сами брокеры и другие участники рынка ценных бумаг.Условия проведения торгов и заключения сделок установит правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями. Читайте полный текст интервью Антона Силуанова >>
https://ria.ru/20231110/rossiyskie_aktivy-1908511959.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), реакция на санкции, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Реакция на санкции, Санкции, Санкции в отношении России
Минфин планирует запустить обмен замороженными активами для россиян
Силуанов: обмен замороженными активами для россиян хотят запустить в 2024 году
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Минфин разработал правила обмена замороженными активами, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Антон Силуанов.
"Тема развивается, в этом году ее решим. Подготовили проекты порядка обмена этих активов, примем решение в ближайшее время", — сказал министр.
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Процедура предполагает, что иностранцы получат возможность купить у российских розничных инвесторов заблокированные зарубежные активы за счет денег на счетах типа "С".
Соответствующий указ в ноябре подписал Владимир Путин
. Совокупная начальная стоимость иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тысяч рублей, а сделки будут заключать на торгах.
Минфин рассчитывает, что вернуть свои вложения смогут порядка 2,5 миллиона россиян из 3,6 миллиона.
В организации обмена государство участвовать не будет, этим займутся сами брокеры и другие участники рынка ценных бумаг.
Условия проведения торгов и заключения сделок установит правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями.
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