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На АЭС "Пакш-2" поставят турбогенераторное оборудование - РИА Новости, 26.02.2024
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07:37 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/aes-1929460720.html
На АЭС "Пакш-2" поставят турбогенераторное оборудование
На АЭС "Пакш-2" поставят турбогенераторное оборудование - РИА Новости, 26.02.2024
На АЭС "Пакш-2" поставят турбогенераторное оборудование
Контракты на турбогенераторное оборудование и автоматизированную систему управления для АЭС "Пакш-2" заключены, идет процесс лицензирования, заявил в интервью... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T07:37
2024-02-26T07:37
в мире
венгрия
россия
будапешт
алексей лихачев
аэс "пакш-2"
аэс "пакш"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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БУДАПЕШТ, 26 фев – РИА Новости. Контракты на турбогенераторное оборудование и автоматизированную систему управления для АЭС "Пакш-2" заключены, идет процесс лицензирования, заявил в интервью РИА Новости вице-президент АО "АСЭ", директор проекта сооружения АЭС "Пакш-2" Виталий Полянин. "Контракты на турбогенераторное оборудование и автоматизированную систему управления заключены, проводятся работы по лицензированию - получению разрешения на их изготовление", - сказал Полянин. Он отметил, что это оборудование относится к оборудованию длительного цикла изготовления, так как их производство занимает несколько лет. Остальное оборудование такого типа, например парогенераторы, дизель-генераторные установки, находится в стадии контрактации, сообщил директор проекта. По его словам, сейчас в рамках основного этапа строительства продолжается сооружение объектов строительно-монтажной базы для обеспечения работ по сооружению АЭС, возводятся несколько бетонных заводов, строительная лаборатория для обеспечения выполнения основных строительно-монтажных работ. "Параллельно идет процесс лицензирования для получения необходимых разрешений на проведение строительно-монтажных работ, изготовления оборудования в соответствии с венгерским законодательством", - сообщил Полянин. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков. В конце августа 2022 года Венгрия выдала "Росатому" лицензию на возведение энергоблоков АЭС "Пакш-2". В мае нынешнего года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта. Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается в конце 2024 - начале 2025 года, ранее сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
https://ria.ru/20240226/aes-1929458575.html
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в мире, венгрия, россия, будапешт, алексей лихачев, аэс "пакш-2", аэс "пакш", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Венгрия, Россия, Будапешт, Алексей Лихачев, АЭС "Пакш-2", АЭС "Пакш", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
На АЭС "Пакш-2" поставят турбогенераторное оборудование

Директор: контракты на турбогенераторное оборудование для АЭС "Пакш-2" заключили

© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 26 фев – РИА Новости. Контракты на турбогенераторное оборудование и автоматизированную систему управления для АЭС "Пакш-2" заключены, идет процесс лицензирования, заявил в интервью РИА Новости вице-президент АО "АСЭ", директор проекта сооружения АЭС "Пакш-2" Виталий Полянин.
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"Контракты на турбогенераторное оборудование и автоматизированную систему управления заключены, проводятся работы по лицензированию - получению разрешения на их изготовление", - сказал Полянин.
Он отметил, что это оборудование относится к оборудованию длительного цикла изготовления, так как их производство занимает несколько лет. Остальное оборудование такого типа, например парогенераторы, дизель-генераторные установки, находится в стадии контрактации, сообщил директор проекта.
По его словам, сейчас в рамках основного этапа строительства продолжается сооружение объектов строительно-монтажной базы для обеспечения работ по сооружению АЭС, возводятся несколько бетонных заводов, строительная лаборатория для обеспечения выполнения основных строительно-монтажных работ.
"Параллельно идет процесс лицензирования для получения необходимых разрешений на проведение строительно-монтажных работ, изготовления оборудования в соответствии с венгерским законодательством", - сообщил Полянин.
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В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков.
В конце августа 2022 года Венгрия выдала "Росатому" лицензию на возведение энергоблоков АЭС "Пакш-2". В мае нынешнего года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта. Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается в конце 2024 - начале 2025 года, ранее сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
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В миреВенгрияРоссияБудапештАлексей ЛихачевАЭС "Пакш-2"АЭС "Пакш"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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