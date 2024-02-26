https://ria.ru/20240226/aes-1929460720.html

На АЭС "Пакш-2" поставят турбогенераторное оборудование

На АЭС "Пакш-2" поставят турбогенераторное оборудование - РИА Новости, 26.02.2024

На АЭС "Пакш-2" поставят турбогенераторное оборудование

Контракты на турбогенераторное оборудование и автоматизированную систему управления для АЭС "Пакш-2" заключены, идет процесс лицензирования, заявил в интервью... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T07:37

2024-02-26T07:37

2024-02-26T07:37

в мире

венгрия

россия

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алексей лихачев

аэс "пакш-2"

аэс "пакш"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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БУДАПЕШТ, 26 фев – РИА Новости. Контракты на турбогенераторное оборудование и автоматизированную систему управления для АЭС "Пакш-2" заключены, идет процесс лицензирования, заявил в интервью РИА Новости вице-президент АО "АСЭ", директор проекта сооружения АЭС "Пакш-2" Виталий Полянин. "Контракты на турбогенераторное оборудование и автоматизированную систему управления заключены, проводятся работы по лицензированию - получению разрешения на их изготовление", - сказал Полянин. Он отметил, что это оборудование относится к оборудованию длительного цикла изготовления, так как их производство занимает несколько лет. Остальное оборудование такого типа, например парогенераторы, дизель-генераторные установки, находится в стадии контрактации, сообщил директор проекта. По его словам, сейчас в рамках основного этапа строительства продолжается сооружение объектов строительно-монтажной базы для обеспечения работ по сооружению АЭС, возводятся несколько бетонных заводов, строительная лаборатория для обеспечения выполнения основных строительно-монтажных работ. "Параллельно идет процесс лицензирования для получения необходимых разрешений на проведение строительно-монтажных работ, изготовления оборудования в соответствии с венгерским законодательством", - сообщил Полянин. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков. В конце августа 2022 года Венгрия выдала "Росатому" лицензию на возведение энергоблоков АЭС "Пакш-2". В мае нынешнего года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта. Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается в конце 2024 - начале 2025 года, ранее сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.

https://ria.ru/20240226/aes-1929458575.html

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в мире, венгрия, россия, будапешт, алексей лихачев, аэс "пакш-2", аэс "пакш", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"