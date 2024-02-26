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СМИ: в Германии хотят признать партию АдГ экстремистской - РИА Новости, 26.02.2024
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15:55 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/adg-1929582140.html
СМИ: в Германии хотят признать партию АдГ экстремистской
СМИ: в Германии хотят признать партию АдГ экстремистской - РИА Новости, 26.02.2024
СМИ: в Германии хотят признать партию АдГ экстремистской
В ФРГ Федеральное ведомство по охране конституции намерено признать правую партию "Альтернатива для Германии" правоэкстремистской угрозой для страны, сообщает... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T15:55
2024-02-26T15:55
в мире
германия
альтернатива для германии (партия)
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БЕРЛИН, 26 фев - РИА Новости. В ФРГ Федеральное ведомство по охране конституции намерено признать правую партию "Альтернатива для Германии" правоэкстремистской угрозой для страны, сообщает издание Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на собственное расследование. "Федеральное ведомство по охране конституции работает над классификацией всей АдГ как "однозначно экстремистского движения", - пишет издание. Об этом якобы свидетельствует электронная переписка ведомства, к которому газета получила доступ. По данным издания, документ с подобной классификацией был готов уже в декабре прошлого года, однако ведомство решило дождаться решения суда по иску АдГ против текущего статуса, которым её наделили – партия "подозревается" в экстремизме. Иск будет рассмотрен в марте в высшем административном суде города Мюнстер. Как выяснила Sueddeutsche Zeitung, документ по партии содержит также пункт "Отношение к России". В 2023 году Федеральное ведомство по охране конституции признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. Данное решение позволит федеральным властям расширить арсенал средств слежки за организацией. На федеральном уровне партия "подозревается в экстремизме", это считается более низкой угрозой. В июне прошлого года Немецкий институт прав человека опубликовал доклад, в котором заявил, что условия для запрета АдГ выполнены. При этом АдГ в последние полгода резко набрала популярность: по данным опросов, ее рейтинг колеблется в диапазоне 18-23%, что делает ее второй по популярности политической силой после оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Партия в числе прочего активно выступает за ограничение притока мигрантов и необходимость начала мирных переговоров по Украине. Противники партии часто обвиняют ее в тесных связях с Россией. С прошлого месяца по Германии идет волна протестов против праворадикальных сил, включая растущую по популярности партию "Альтернатива для Германии" (АдГ). Поводом послужила публикация издания Correctiv, согласно которой в конце ноября вблизи Потсдама прошла конференция крайне правых политиков. В числе прочего на встрече якобы обсуждалась возможность массовой высылки миллионов мигрантов из Германии. По данным Correctiv, в мероприятии принимали участие и представители АдГ. АдГ, в свою очередь, обвиняет Correctiv в работе на правительство, а сами акции протеста считает попытками правящей коалиции отвлечь внимание людей от текущих проблем в стране.
https://ria.ru/20231009/germaniya-1901526448.html
https://ria.ru/20230930/germaniya-1899556135.html
https://ria.ru/20231024/germaniya-1904788521.html
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в мире, германия, альтернатива для германии (партия)
В мире, Германия, Альтернатива для Германии (партия)
СМИ: в Германии хотят признать партию АдГ экстремистской

Sueddeutsche Zeitung: в Германии хотят признать партию АдГ экстремистской

© AP Photo / Markus SchreiberЦентр Берлина
Центр Берлина - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Центр Берлина. Архивное фото
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БЕРЛИН, 26 фев - РИА Новости. В ФРГ Федеральное ведомство по охране конституции намерено признать правую партию "Альтернатива для Германии" правоэкстремистской угрозой для страны, сообщает издание Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на собственное расследование.
"Федеральное ведомство по охране конституции работает над классификацией всей АдГ как "однозначно экстремистского движения", - пишет издание. Об этом якобы свидетельствует электронная переписка ведомства, к которому газета получила доступ.
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По данным издания, документ с подобной классификацией был готов уже в декабре прошлого года, однако ведомство решило дождаться решения суда по иску АдГ против текущего статуса, которым её наделили – партия "подозревается" в экстремизме. Иск будет рассмотрен в марте в высшем административном суде города Мюнстер.
Как выяснила Sueddeutsche Zeitung, документ по партии содержит также пункт "Отношение к России".
В 2023 году Федеральное ведомство по охране конституции признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. Данное решение позволит федеральным властям расширить арсенал средств слежки за организацией. На федеральном уровне партия "подозревается в экстремизме", это считается более низкой угрозой. В июне прошлого года Немецкий институт прав человека опубликовал доклад, в котором заявил, что условия для запрета АдГ выполнены.
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При этом АдГ в последние полгода резко набрала популярность: по данным опросов, ее рейтинг колеблется в диапазоне 18-23%, что делает ее второй по популярности политической силой после оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Партия в числе прочего активно выступает за ограничение притока мигрантов и необходимость начала мирных переговоров по Украине. Противники партии часто обвиняют ее в тесных связях с Россией.
С прошлого месяца по Германии идет волна протестов против праворадикальных сил, включая растущую по популярности партию "Альтернатива для Германии" (АдГ). Поводом послужила публикация издания Correctiv, согласно которой в конце ноября вблизи Потсдама прошла конференция крайне правых политиков. В числе прочего на встрече якобы обсуждалась возможность массовой высылки миллионов мигрантов из Германии. По данным Correctiv, в мероприятии принимали участие и представители АдГ. АдГ, в свою очередь, обвиняет Correctiv в работе на правительство, а сами акции протеста считает попытками правящей коалиции отвлечь внимание людей от текущих проблем в стране.
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