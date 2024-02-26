https://ria.ru/20240226/adg-1929582140.html

СМИ: в Германии хотят признать партию АдГ экстремистской

СМИ: в Германии хотят признать партию АдГ экстремистской - РИА Новости, 26.02.2024

СМИ: в Германии хотят признать партию АдГ экстремистской

В ФРГ Федеральное ведомство по охране конституции намерено признать правую партию "Альтернатива для Германии" правоэкстремистской угрозой для страны, сообщает... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T15:55

2024-02-26T15:55

2024-02-26T15:55

в мире

германия

альтернатива для германии (партия)

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БЕРЛИН, 26 фев - РИА Новости. В ФРГ Федеральное ведомство по охране конституции намерено признать правую партию "Альтернатива для Германии" правоэкстремистской угрозой для страны, сообщает издание Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на собственное расследование. "Федеральное ведомство по охране конституции работает над классификацией всей АдГ как "однозначно экстремистского движения", - пишет издание. Об этом якобы свидетельствует электронная переписка ведомства, к которому газета получила доступ. По данным издания, документ с подобной классификацией был готов уже в декабре прошлого года, однако ведомство решило дождаться решения суда по иску АдГ против текущего статуса, которым её наделили – партия "подозревается" в экстремизме. Иск будет рассмотрен в марте в высшем административном суде города Мюнстер. Как выяснила Sueddeutsche Zeitung, документ по партии содержит также пункт "Отношение к России". В 2023 году Федеральное ведомство по охране конституции признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. Данное решение позволит федеральным властям расширить арсенал средств слежки за организацией. На федеральном уровне партия "подозревается в экстремизме", это считается более низкой угрозой. В июне прошлого года Немецкий институт прав человека опубликовал доклад, в котором заявил, что условия для запрета АдГ выполнены. При этом АдГ в последние полгода резко набрала популярность: по данным опросов, ее рейтинг колеблется в диапазоне 18-23%, что делает ее второй по популярности политической силой после оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Партия в числе прочего активно выступает за ограничение притока мигрантов и необходимость начала мирных переговоров по Украине. Противники партии часто обвиняют ее в тесных связях с Россией. С прошлого месяца по Германии идет волна протестов против праворадикальных сил, включая растущую по популярности партию "Альтернатива для Германии" (АдГ). Поводом послужила публикация издания Correctiv, согласно которой в конце ноября вблизи Потсдама прошла конференция крайне правых политиков. В числе прочего на встрече якобы обсуждалась возможность массовой высылки миллионов мигрантов из Германии. По данным Correctiv, в мероприятии принимали участие и представители АдГ. АдГ, в свою очередь, обвиняет Correctiv в работе на правительство, а сами акции протеста считает попытками правящей коалиции отвлечь внимание людей от текущих проблем в стране.

https://ria.ru/20231009/germaniya-1901526448.html

https://ria.ru/20230930/germaniya-1899556135.html

https://ria.ru/20231024/germaniya-1904788521.html

германия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, альтернатива для германии (партия)