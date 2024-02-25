https://ria.ru/20240225/zdaniya-1929049945.html

Ефимов: почти 350 ветхих зданий восстановили в Москве в 2023 году

Ефимов: почти 350 ветхих зданий восстановили в Москве в 2023 году - РИА Новости, 25.02.2024

Ефимов: почти 350 ветхих зданий восстановили в Москве в 2023 году

За минувший год в Москве было отремонтировано 344 здания, которые находились в неудовлетворительном состоянии, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T12:24

2024-02-25T12:24

2024-02-25T12:24

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823609385_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_901fb089ea5c1db58f389f04d5b99f49.jpg

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. За минувший год в Москве было отремонтировано 344 здания, которые находились в неудовлетворительном состоянии, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.На территории российской столицы ведется выявление зданий, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Сотрудники Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы, федеральные и городские органы власти вместе с собственниками строений определяют ключевые этапы по ремонту ветхого фонда, а также принимают участие в разработке дорожных карт. Решение о сносе принимается, если объект не подлежит восстановлению и угрожает жизни и здоровью людей."Наша работа в отношении ветхих построек позволяет восстанавливать архитектурный облик города и в то же время избавлять его от особо опасных сооружений. За прошедший год в столице демонтировали 546 аварийных объектов, их общая площадь превысила 541,5 тысячи квадратных метров. Также в 2023 году восстановили 344 ветхих строения общей площадью 736,8 тысячи квадратных метров", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что в 2020 году была начата работа по выявлению ветхих и аварийных объектов для их дальнейшего восстановления или сноса, ее ведет Госинспекция по недвижимости. В тот период контрольные мероприятия велись только на территории центра Москвы.В свою очередь, глава Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Иван Бобров заявил, что уже с 2021 года инспекцией было начато выявление подобных объектов уже по всему городу. Итоги по этой деятельность подводятся каждый год. В прошлом году совместно с профильными структурами и правообладателями было проработано 890 объектов, которые находились в неудовлетворительном состоянии.Так, ветхое здание 1890 года постройки было восстановлено на территории Басманного района Москвы. Оно располагается по адресу: Балакиревский переулок, дом 1/28, строение 1. Вместе с собственником здания разработали и согласовали дорожную карту. После чего там был отремонтирован фасад.Кроме того, ветхое здание 1965 года постройки в столичном районе Покровское-Стрешнево было восстановлено. Оно располагается по адресу: Волоколамское шоссе, владение 47, строение 11. Ожидается, что объект будут использовать для оказания медуслуг. А в Бутырском районе Москвы восстановили здание, которое раньше было в неудовлетворительном состоянии. Оно находится по адресу: ул. Складочная, д. 1, стр. 32. Планируется организовать в нем торговлю.Ранее Ефимов сообщал, что представители бизнеса и собственники объектов недвижимости могут очно получить помощь по вопросам использования участков земли и городского нежилого фонда, это можно сделать в ИКЦ Госинспекции по недвижимости "ГИНЭТИКА ПОРЯДКА".

https://ria.ru/20240125/efimov-1923292194.html

https://ria.ru/20240129/moskva-1923742201.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва