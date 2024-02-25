https://ria.ru/20240225/zaporozhe-1929329724.html
СМИ сообщили о взрывах на подконтрольной Киеву части Запорожской области
СМИ сообщили о взрывах на подконтрольной Киеву части Запорожской области - РИА Новости, 25.02.2024
СМИ сообщили о взрывах на подконтрольной Киеву части Запорожской области
На подконтрольной Киеву части Запорожской области произошли взрывы, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T01:57
2024-02-25T01:57
2024-02-25T05:38
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. На подконтрольной Киеву части Запорожской области произошли взрывы, сообщает украинское издание "Зеркало недели"."Запорожье, местные паблики сообщают о взрывах на территории области", - пишет издание.Ранее в подконтрольной Киеву части Запорожской области была объявлена воздушная тревога.Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, но, как подчеркивали в Кремле, не по жилым домам и социальной инфраструктуре. По словам Владимира Путина, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20240225/opoveschenie-1929328163.html
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в мире, киев, запорожская область, россия, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины
СМИ сообщили о взрывах на подконтрольной Киеву части Запорожской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах на подконтрольной Киеву части Запорожья