Захарова прокомментировала инцидент с уничтожением украинского зерна
Захарова: Запад несет ответственность за уничтожение украинского зерна
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Именно Запад несет ответственность за разрушение мировой продовольственной безопасности, несмотря на обвинения со стороны Вашингтона о мнимой ответственности России в этом вопросе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инциденты в Польше с украинским зерном.
Ранее министр развития общин территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что в Польше уничтожено еще 160 тонн украинского зерна, которое шло транзитом в другие страны.
"Может, учитывая, что Варшава в НАТО, Вашингтон перестанет рассуждать о продовольственной безопасности, мнимой ответственности России и якобы спасательной роли Запада в этом вопросе? Именно Запад рушит мировую продовольственную безопасности всеми способами: от спекуляций на биржах до заражения земель британскими снарядами с обедненным ураном, от безудержного использования ГМО на украинской почве до уничтожения грузов с зерном", - сообщила Захарова в своем Telegram-канале.
В Польше регулярно проходят акции протеста, в ходе которых активисты высыпают украинское зерно из вагонов и грузовиков. Так, 20 февраля фермеры в Польше высыпали на железнодорожные пути на польско-украинском погранпереходе в Медыке два вагона украинской кукурузы, протестуя против поставок сельхозпродукции с Украины. Также активисты сообщали, что фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в Дорохуске.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.