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Захарова прокомментировала инцидент с уничтожением украинского зерна - РИА Новости, 25.02.2024
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21:02 25.02.2024
https://ria.ru/20240225/zakharova-1929429691.html
Захарова прокомментировала инцидент с уничтожением украинского зерна
Захарова прокомментировала инцидент с уничтожением украинского зерна - РИА Новости, 25.02.2024
Захарова прокомментировала инцидент с уничтожением украинского зерна
Именно Запад несет ответственность за разрушение мировой продовольственной безопасности, несмотря на обвинения со стороны Вашингтона о мнимой ответственности... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T21:02
2024-02-25T21:02
польша
украина
россия
мария захарова
евросоюз
нато
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Именно Запад несет ответственность за разрушение мировой продовольственной безопасности, несмотря на обвинения со стороны Вашингтона о мнимой ответственности России в этом вопросе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инциденты в Польше с украинским зерном. Ранее министр развития общин территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что в Польше уничтожено еще 160 тонн украинского зерна, которое шло транзитом в другие страны. "Может, учитывая, что Варшава в НАТО, Вашингтон перестанет рассуждать о продовольственной безопасности, мнимой ответственности России и якобы спасательной роли Запада в этом вопросе? Именно Запад рушит мировую продовольственную безопасности всеми способами: от спекуляций на биржах до заражения земель британскими снарядами с обедненным ураном, от безудержного использования ГМО на украинской почве до уничтожения грузов с зерном", - сообщила Захарова в своем Telegram-канале. В Польше регулярно проходят акции протеста, в ходе которых активисты высыпают украинское зерно из вагонов и грузовиков. Так, 20 февраля фермеры в Польше высыпали на железнодорожные пути на польско-украинском погранпереходе в Медыке два вагона украинской кукурузы, протестуя против поставок сельхозпродукции с Украины. Также активисты сообщали, что фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в Дорохуске. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240221/ekonomika-1928590823.html
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польша, украина, россия, мария захарова, евросоюз, нато, всемирная торговая организация (вто), в мире
Польша, Украина, Россия, Мария Захарова, Евросоюз, НАТО, Всемирная торговая организация (ВТО), В мире
Захарова прокомментировала инцидент с уничтожением украинского зерна

Захарова: Запад несет ответственность за уничтожение украинского зерна

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Именно Запад несет ответственность за разрушение мировой продовольственной безопасности, несмотря на обвинения со стороны Вашингтона о мнимой ответственности России в этом вопросе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инциденты в Польше с украинским зерном.
Ранее министр развития общин территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что в Польше уничтожено еще 160 тонн украинского зерна, которое шло транзитом в другие страны.
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"Может, учитывая, что Варшава в НАТО, Вашингтон перестанет рассуждать о продовольственной безопасности, мнимой ответственности России и якобы спасательной роли Запада в этом вопросе? Именно Запад рушит мировую продовольственную безопасности всеми способами: от спекуляций на биржах до заражения земель британскими снарядами с обедненным ураном, от безудержного использования ГМО на украинской почве до уничтожения грузов с зерном", - сообщила Захарова в своем Telegram-канале.
В Польше регулярно проходят акции протеста, в ходе которых активисты высыпают украинское зерно из вагонов и грузовиков. Так, 20 февраля фермеры в Польше высыпали на железнодорожные пути на польско-украинском погранпереходе в Медыке два вагона украинской кукурузы, протестуя против поставок сельхозпродукции с Украины. Также активисты сообщали, что фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в Дорохуске.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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