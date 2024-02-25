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В Крыму завели уголовное дело после драки с участием ЧВК "Медведи" - РИА Новости, 25.02.2024
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23:19 25.02.2024
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В Крыму завели уголовное дело после драки с участием ЧВК "Медведи"
В Крыму завели уголовное дело после драки с участием ЧВК "Медведи" - РИА Новости, 25.02.2024
В Крыму завели уголовное дело после драки с участием ЧВК "Медведи"
Полиция задержала двух зачинщиков драки в поселке Черноморское с участием ЧВК "Медведи", заведено уголовное дело о хулиганстве, сообщила пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T23:19
2024-02-25T23:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Полиция задержала двух зачинщиков драки в поселке Черноморское с участием ЧВК "Медведи", заведено уголовное дело о хулиганстве, сообщила пресс-служба ГУМВД по региону. Ранее в ряде Telegram-каналов появилось видео драки в одном из кафе в крымском поселке городского типа Черноморское. На кадрах вооруженные люди в военной форме избивают посетителей и кладут их на пол. В Крыму опровергли информацию о связи ЧВК "Медведи" с руководством республики, отметив, что подразделение имеет подчинение по другой вертикали. В МВД республики сообщили журналистам, что сотрудники полиции установили личности всех участников и зачинщиков инцидента в баре. "В результате проведенных оперативных мероприятий установлены личности всех участников инцидента, двое зачинщиков задержаны. Следственным отделом ОМВД России по Черноморскому району по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - сообщили в МВД.
https://ria.ru/20240219/sud-1928210421.html
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
В Крыму завели уголовное дело после драки с участием ЧВК "Медведи"

МВД: в Крыму завели уголовное дело после драки с участием ЧВК "Медведи"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Полиция задержала двух зачинщиков драки в поселке Черноморское с участием ЧВК "Медведи", заведено уголовное дело о хулиганстве, сообщила пресс-служба ГУМВД по региону.
Ранее в ряде Telegram-каналов появилось видео драки в одном из кафе в крымском поселке городского типа Черноморское. На кадрах вооруженные люди в военной форме избивают посетителей и кладут их на пол. В Крыму опровергли информацию о связи ЧВК "Медведи" с руководством республики, отметив, что подразделение имеет подчинение по другой вертикали.
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В МВД республики сообщили журналистам, что сотрудники полиции установили личности всех участников и зачинщиков инцидента в баре.
"В результате проведенных оперативных мероприятий установлены личности всех участников инцидента, двое зачинщиков задержаны. Следственным отделом ОМВД России по Черноморскому району по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - сообщили в МВД.
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