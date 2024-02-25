https://ria.ru/20240225/yaponiya-1929338398.html

Япония введет новые санкции против России, пишут СМИ

Япония введет новые санкции против России, пишут СМИ - РИА Новости, 25.02.2024

Япония введет новые санкции против России, пишут СМИ

Япония введет новые санкции против российских лиц и организаций, сообщает телеканал NHK со ссылкой на премьер-министра страны Фумио Кисиду. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T07:29

2024-02-25T07:29

2024-02-25T12:19

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фумио кисида

владимир путин

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g7

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Япония введет новые санкции против российских лиц и организаций, сообщает телеканал NHK со ссылкой на премьер-министра страны Фумио Кисиду. "Кисида также заявил, что он планирует наложить дополнительные санкции на российских индивидуальных лиц и организации", — указывает телеканал. Отмечается, что в субботу лидеры G7 провели онлайн-переговоры, в ходе которых Кисида призвал страны "Большой семерки" (G7) проявить солидарность в поддержке Украины и введении санкций против России. Он объяснил это стремлением достичь справедливого и долгосрочного мира на Украине. В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240224/g7-1929319705.html

https://ria.ru/20240225/sanktsii-1929336665.html

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в мире, япония, россия, фумио кисида, владимир путин, украина, g7