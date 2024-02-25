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Япония введет новые санкции против России, пишут СМИ - РИА Новости, 25.02.2024
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07:29 25.02.2024 (обновлено: 12:19 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/yaponiya-1929338398.html
Япония введет новые санкции против России, пишут СМИ
Япония введет новые санкции против России, пишут СМИ - РИА Новости, 25.02.2024
Япония введет новые санкции против России, пишут СМИ
Япония введет новые санкции против российских лиц и организаций, сообщает телеканал NHK со ссылкой на премьер-министра страны Фумио Кисиду. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T07:29
2024-02-25T12:19
в мире
япония
россия
фумио кисида
владимир путин
украина
g7
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Япония введет новые санкции против российских лиц и организаций, сообщает телеканал NHK со ссылкой на премьер-министра страны Фумио Кисиду. "Кисида также заявил, что он планирует наложить дополнительные санкции на российских индивидуальных лиц и организации", — указывает телеканал. Отмечается, что в субботу лидеры G7 провели онлайн-переговоры, в ходе которых Кисида призвал страны "Большой семерки" (G7) проявить солидарность в поддержке Украины и введении санкций против России. Он объяснил это стремлением достичь справедливого и долгосрочного мира на Украине. В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240224/g7-1929319705.html
https://ria.ru/20240225/sanktsii-1929336665.html
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в мире, япония, россия, фумио кисида, владимир путин, украина, g7
В мире, Япония, Россия, Фумио Кисида, Владимир Путин, Украина, G7
Япония введет новые санкции против России, пишут СМИ

NHK: Япония введет новые санкции против российских лиц и организаций

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Япония введет новые санкции против российских лиц и организаций, сообщает телеканал NHK со ссылкой на премьер-министра страны Фумио Кисиду.
"Кисида также заявил, что он планирует наложить дополнительные санкции на российских индивидуальных лиц и организации", — указывает телеканал.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
G7 пообещала вводить санкции против поддерживающих Россию стран
Вчера, 22:02
Отмечается, что в субботу лидеры G7 провели онлайн-переговоры, в ходе которых Кисида призвал страны "Большой семерки" (G7) проявить солидарность в поддержке Украины и введении санкций против России. Он объяснил это стремлением достичь справедливого и долгосрочного мира на Украине.
В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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В миреЯпонияРоссияФумио КисидаВладимир ПутинУкраинаG7
 
 
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