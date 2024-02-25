https://ria.ru/20240225/vzryvy-1929423399.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве - РИА Новости, 25.02.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве

Взрывы слышны в городе Полтава, административном центре Полтавской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T20:00

2024-02-25T20:00

2024-02-25T20:00

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Взрывы слышны в городе Полтава, административном центре Полтавской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее телеканал сообщал о взрывах в городе Кропивницкий - административном центре Кировоградской области Украины. "В Полтаве были слышны звуки взрывов",- говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской области с 19.46 мск объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240224/istoriya-1929188178.html

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в мире, полтавская область, украина, вооруженные силы украины, полтава