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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком в Кировоградской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком в Кировоградской области - РИА Новости, 25.02.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком в Кировоградской области

В Кропивницком, административном центре Кировоградской области, прогремели взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T19:26

2024-02-25T19:26

2024-02-25T21:52

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В Кропивницком, административном центре Кировоградской области, прогремели взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram."В Кропивницком слышны звуки взрывов", — говорится в публикации.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в 18:56 мск в регионе объявили воздушную тревогу. В 19:46 она зазвучала повторно.Позднее, по данным канала, звуки взрывов были слышны в Полтаве, а в области с 19:46 запустили сирену о ракетной опасности. Как сообщается, впоследствии взрывы вновь прогремели и в Кропивницком.Ранее сегодня местные СМИ также сообщали о таких инцидентах в подконтрольном киевскому режиму Запорожье и Киевской области.Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на Украине.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в боях с ВСУ армия не наносит удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240224/istoriya-1929188178.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, кировоградская область, вооруженные силы украины, украина, дмитрий песков, запорожье