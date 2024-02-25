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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком в Кировоградской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком в Кировоградской области - РИА Новости, 25.02.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком в Кировоградской области
В Кропивницком, административном центре Кировоградской области, прогремели взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T19:26
2024-02-25T19:26
2024-02-25T21:52
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В Кропивницком, административном центре Кировоградской области, прогремели взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram."В Кропивницком слышны звуки взрывов", — говорится в публикации.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в 18:56 мск в регионе объявили воздушную тревогу. В 19:46 она зазвучала повторно.Позднее, по данным канала, звуки взрывов были слышны в Полтаве, а в области с 19:46 запустили сирену о ракетной опасности. Как сообщается, впоследствии взрывы вновь прогремели и в Кропивницком.Ранее сегодня местные СМИ также сообщали о таких инцидентах в подконтрольном киевскому режиму Запорожье и Киевской области.Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на Украине.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в боях с ВСУ армия не наносит удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240224/istoriya-1929188178.html
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в мире, кировоградская область, вооруженные силы украины, украина, дмитрий песков, запорожье
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировоградская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Дмитрий Песков, Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком в Кировоградской области
"Общественное": в Кропивницком в Кировоградской области прогремели взрывы
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости.
В Кропивницком, административном центре Кировоградской области, прогремели взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram.
"В Кропивницком слышны звуки взрывов", — говорится в публикации.
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По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины
, в 18:56 мск в регионе объявили воздушную тревогу. В 19:46 она зазвучала повторно.
Позднее, по данным канала, звуки взрывов были слышны в Полтаве, а в области с 19:46 запустили сирену о ракетной опасности. Как сообщается, впоследствии взрывы вновь прогремели и в Кропивницком.
Ранее сегодня местные СМИ также сообщали о таких инцидентах в подконтрольном киевскому режиму Запорожье и Киевской области.
Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на Украине.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в боях с ВСУ армия не наносит удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине