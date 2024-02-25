https://ria.ru/20240225/vzryvy-1929407179.html
Рогов рассказал о серии взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье
Рогов рассказал о серии взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 25.02.2024
Рогов рассказал о серии взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье
Во временно оккупированном украинскими войсками городе Запорожье прозвучала серия взрывов, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T17:34
2024-02-25T17:34
2024-02-25T17:34
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856087829_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e10fa8044bf4c227a800afdf4c8e5cde.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Во временно оккупированном украинскими войсками городе Запорожье прозвучала серия взрывов, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов. В воскресенье украинские СМИ сообщили об одном взрыве в Запорожье. При этом на подконтрольной Киеву территории Запорожской и Херсонской областей объявляли воздушную тревогу. Сирены звучали также в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях. "Во временно оккупированном украинскими боевиками городе Запорожье прозвучала серия взрывов", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, в городе звучала воздушная тревога и работала украинская система ПВО, что представляет наибольшую опасность для мирных жителей. Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240224/istoriya-1929188178.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856087829_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_e205ba9aa35423a7edae5e1f79f31dc0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир рогов, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область
Рогов рассказал о серии взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье
Рогов: в подконтрольном Киеву Запорожье прогремела серия взрывов
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Во временно оккупированном украинскими войсками городе Запорожье прозвучала серия взрывов, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.
В воскресенье украинские СМИ сообщили об одном взрыве в Запорожье. При этом на подконтрольной Киеву территории Запорожской и Херсонской областей объявляли воздушную тревогу. Сирены звучали также в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях.
"Во временно оккупированном украинскими боевиками городе Запорожье прозвучала серия взрывов", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, в городе звучала воздушная тревога и работала украинская система ПВО, что представляет наибольшую опасность для мирных жителей.
Запорожская область
— регион России
, расположенный в нижнем течении Днепра
. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев
не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье
, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь
.
Запад получил ответ на вопрос "хотят ли русские войны"