https://ria.ru/20240225/vzryvy-1929407179.html

Рогов рассказал о серии взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье

Рогов рассказал о серии взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 25.02.2024

Рогов рассказал о серии взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье

Во временно оккупированном украинскими войсками городе Запорожье прозвучала серия взрывов, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T17:34

2024-02-25T17:34

2024-02-25T17:34

специальная военная операция на украине

в мире

владимир рогов

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Во временно оккупированном украинскими войсками городе Запорожье прозвучала серия взрывов, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов. В воскресенье украинские СМИ сообщили об одном взрыве в Запорожье. При этом на подконтрольной Киеву территории Запорожской и Херсонской областей объявляли воздушную тревогу. Сирены звучали также в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях. "Во временно оккупированном украинскими боевиками городе Запорожье прозвучала серия взрывов", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, в городе звучала воздушная тревога и работала украинская система ПВО, что представляет наибольшую опасность для мирных жителей. Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240224/istoriya-1929188178.html

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в мире, владимир рогов, запорожская область