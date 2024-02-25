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В Хмельницкой области слышны взрывы, сообщают СМИ - РИА Новости, 25.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:19 25.02.2024 (обновлено: 06:36 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/vzryvy-1929336801.html
В Хмельницкой области слышны взрывы, сообщают СМИ
В Хмельницкой области слышны взрывы, сообщают СМИ - РИА Новости, 25.02.2024
В Хмельницкой области слышны взрывы, сообщают СМИ
Украинское издание "Зеркало недели" сообщило о взрывах в Хмельницкой области Украины. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T06:19
2024-02-25T06:36
специальная военная операция на украине
в мире
хмельницкая область
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Украинское издание "Зеркало недели" сообщило о взрывах в Хмельницкой области Украины."Хмельницкая область, взрывы", - пишет издание.В Хмельницкой области в 5.37 мск была объявлена воздушная тревога.Также сигнал тревоги звучит в Киевской, Винницкой, Полтавской, Черкасской и Сумской областях.Позднее издание "Общественное" сообщило о повторных взрывах в Хмельницкой области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240225/trevoga-1929335682.html
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хмельницкая область
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в мире, хмельницкая область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкая область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Хмельницкой области слышны взрывы, сообщают СМИ

"Зеркало недели": в Хмельницкой области слышны взрывы

© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища
Мужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Украинское издание "Зеркало недели" сообщило о взрывах в Хмельницкой области Украины.
"Хмельницкая область, взрывы", - пишет издание.
Люди толпятся на станции метро - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу
05:29
В Хмельницкой области в 5.37 мск была объявлена воздушная тревога.
Также сигнал тревоги звучит в Киевской, Винницкой, Полтавской, Черкасской и Сумской областях.
Позднее издание "Общественное" сообщило о повторных взрывах в Хмельницкой области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
Российские десантники уничтожили полевой склад ВСУ на Днепре
05:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХмельницкая областьРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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