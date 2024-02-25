https://ria.ru/20240225/vzryvy-1929336801.html

В Хмельницкой области слышны взрывы, сообщают СМИ

В Хмельницкой области слышны взрывы, сообщают СМИ - РИА Новости, 25.02.2024

В Хмельницкой области слышны взрывы, сообщают СМИ

Украинское издание "Зеркало недели" сообщило о взрывах в Хмельницкой области Украины. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T06:19

2024-02-25T06:19

2024-02-25T06:36

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Украинское издание "Зеркало недели" сообщило о взрывах в Хмельницкой области Украины."Хмельницкая область, взрывы", - пишет издание.В Хмельницкой области в 5.37 мск была объявлена воздушная тревога.Также сигнал тревоги звучит в Киевской, Винницкой, Полтавской, Черкасской и Сумской областях.Позднее издание "Общественное" сообщило о повторных взрывах в Хмельницкой области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240225/trevoga-1929335682.html

https://ria.ru/20240225/desantniki-1929334855.html

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в мире, хмельницкая область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины