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В Хмельницкой области слышны взрывы, сообщают СМИ
В Хмельницкой области слышны взрывы, сообщают СМИ - РИА Новости, 25.02.2024
В Хмельницкой области слышны взрывы, сообщают СМИ
Украинское издание "Зеркало недели" сообщило о взрывах в Хмельницкой области Украины. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T06:19
2024-02-25T06:19
2024-02-25T06:36
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Украинское издание "Зеркало недели" сообщило о взрывах в Хмельницкой области Украины."Хмельницкая область, взрывы", - пишет издание.В Хмельницкой области в 5.37 мск была объявлена воздушная тревога.Также сигнал тревоги звучит в Киевской, Винницкой, Полтавской, Черкасской и Сумской областях.Позднее издание "Общественное" сообщило о повторных взрывах в Хмельницкой области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240225/trevoga-1929335682.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкая область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Хмельницкой области слышны взрывы, сообщают СМИ
"Зеркало недели": в Хмельницкой области слышны взрывы
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Украинское издание "Зеркало недели" сообщило о взрывах в Хмельницкой области Украины.
"Хмельницкая область, взрывы", - пишет издание.
Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Хмельницкой области в 5.37 мск была объявлена воздушная тревога.
Также сигнал тревоги звучит в Киевской, Винницкой, Полтавской, Черкасской и Сумской областях.
Позднее издание "Общественное" сообщило о повторных взрывах в Хмельницкой области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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