https://ria.ru/20240225/vzryv-1929398348.html

В квартире в Краснодаре взорвался самогонный аппарат, пострадал мужчина

В квартире в Краснодаре взорвался самогонный аппарат, пострадал мужчина - РИА Новости, 25.02.2024

В квартире в Краснодаре взорвался самогонный аппарат, пострадал мужчина

Самогонный аппарат взорвался в многоэтажном доме в Краснодаре, хозяин квартиры попал в реанимацию, сообщили в УМВД краевой столицы. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T16:30

2024-02-25T16:30

2024-02-25T16:31

происшествия

краснодар

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КРАСНОДАР, 25 фев — РИА Новости. Самогонный аппарат взорвался в многоэтажном доме в Краснодаре, хозяин квартиры попал в реанимацию, сообщили в УМВД краевой столицы. "Сотрудники краснодарской полиции установили, что в квартире 39-летнего местного жителя находился самогонный аппарат, который по неустановленным причинам взорвался. Были повреждены окна как в данной квартире, так и в соседних", — говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в реанимационное отделение. В квартире также были жена и двое детей, они не пострадали. Полиция проводит проверку. По данным муниципального центра управления (МЦУ) Краснодара, хлопок произошёл в воскресенье утром в квартире на пятом этаже дома на улице Красных Партизан 1/4, корпус 10. Открытого горения и разрушений не было. Эвакуация жильцов также не проводилась. Пострадавший мужчина доставлен в Краевую клиническую больницу №1. При этом ранее власти сообщали, что хлопок мог произойти в результате работы портативного газового баллона.

https://ria.ru/20240206/gaz-1925602870.html

краснодар

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодар