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В квартире в Краснодаре взорвался самогонный аппарат, пострадал мужчина - РИА Новости, 25.02.2024
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16:30 25.02.2024 (обновлено: 16:31 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/vzryv-1929398348.html
В квартире в Краснодаре взорвался самогонный аппарат, пострадал мужчина
В квартире в Краснодаре взорвался самогонный аппарат, пострадал мужчина - РИА Новости, 25.02.2024
В квартире в Краснодаре взорвался самогонный аппарат, пострадал мужчина
Самогонный аппарат взорвался в многоэтажном доме в Краснодаре, хозяин квартиры попал в реанимацию, сообщили в УМВД краевой столицы. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T16:30
2024-02-25T16:31
происшествия
краснодар
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КРАСНОДАР, 25 фев — РИА Новости. Самогонный аппарат взорвался в многоэтажном доме в Краснодаре, хозяин квартиры попал в реанимацию, сообщили в УМВД краевой столицы. "Сотрудники краснодарской полиции установили, что в квартире 39-летнего местного жителя находился самогонный аппарат, который по неустановленным причинам взорвался. Были повреждены окна как в данной квартире, так и в соседних", — говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в реанимационное отделение. В квартире также были жена и двое детей, они не пострадали. Полиция проводит проверку. По данным муниципального центра управления (МЦУ) Краснодара, хлопок произошёл в воскресенье утром в квартире на пятом этаже дома на улице Красных Партизан 1/4, корпус 10. Открытого горения и разрушений не было. Эвакуация жильцов также не проводилась. Пострадавший мужчина доставлен в Краевую клиническую больницу №1. При этом ранее власти сообщали, что хлопок мог произойти в результате работы портативного газового баллона.
https://ria.ru/20240206/gaz-1925602870.html
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происшествия, краснодар
Происшествия, Краснодар
В квартире в Краснодаре взорвался самогонный аппарат, пострадал мужчина

В Краснодаре взорвался самогонный аппарат, хозяин квартиры попал в реанимацию

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 25 фев — РИА Новости. Самогонный аппарат взорвался в многоэтажном доме в Краснодаре, хозяин квартиры попал в реанимацию, сообщили в УМВД краевой столицы.
"Сотрудники краснодарской полиции установили, что в квартире 39-летнего местного жителя находился самогонный аппарат, который по неустановленным причинам взорвался. Были повреждены окна как в данной квартире, так и в соседних", — говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в реанимационное отделение. В квартире также были жена и двое детей, они не пострадали. Полиция проводит проверку.
По данным муниципального центра управления (МЦУ) Краснодара, хлопок произошёл в воскресенье утром в квартире на пятом этаже дома на улице Красных Партизан 1/4, корпус 10. Открытого горения и разрушений не было. Эвакуация жильцов также не проводилась. Пострадавший мужчина доставлен в Краевую клиническую больницу №1. При этом ранее власти сообщали, что хлопок мог произойти в результате работы портативного газового баллона.
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