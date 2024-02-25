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В квартире в Краснодаре взорвался самогонный аппарат, пострадал мужчина
В квартире в Краснодаре взорвался самогонный аппарат, пострадал мужчина - РИА Новости, 25.02.2024
В квартире в Краснодаре взорвался самогонный аппарат, пострадал мужчина
Самогонный аппарат взорвался в многоэтажном доме в Краснодаре, хозяин квартиры попал в реанимацию, сообщили в УМВД краевой столицы. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T16:30
2024-02-25T16:30
2024-02-25T16:31
происшествия
краснодар
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КРАСНОДАР, 25 фев — РИА Новости. Самогонный аппарат взорвался в многоэтажном доме в Краснодаре, хозяин квартиры попал в реанимацию, сообщили в УМВД краевой столицы. "Сотрудники краснодарской полиции установили, что в квартире 39-летнего местного жителя находился самогонный аппарат, который по неустановленным причинам взорвался. Были повреждены окна как в данной квартире, так и в соседних", — говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в реанимационное отделение. В квартире также были жена и двое детей, они не пострадали. Полиция проводит проверку. По данным муниципального центра управления (МЦУ) Краснодара, хлопок произошёл в воскресенье утром в квартире на пятом этаже дома на улице Красных Партизан 1/4, корпус 10. Открытого горения и разрушений не было. Эвакуация жильцов также не проводилась. Пострадавший мужчина доставлен в Краевую клиническую больницу №1. При этом ранее власти сообщали, что хлопок мог произойти в результате работы портативного газового баллона.
https://ria.ru/20240206/gaz-1925602870.html
краснодар
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происшествия, краснодар
В квартире в Краснодаре взорвался самогонный аппарат, пострадал мужчина
В Краснодаре взорвался самогонный аппарат, хозяин квартиры попал в реанимацию
КРАСНОДАР, 25 фев — РИА Новости.
Самогонный аппарат взорвался в многоэтажном доме в Краснодаре, хозяин квартиры попал в реанимацию, сообщили в УМВД
краевой столицы.
"Сотрудники краснодарской полиции установили, что в квартире 39-летнего местного жителя находился самогонный аппарат, который по неустановленным причинам взорвался. Были повреждены окна как в данной квартире, так и в соседних", — говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в реанимационное отделение. В квартире также были жена и двое детей, они не пострадали. Полиция проводит проверку.
По данным муниципального центра управления (МЦУ) Краснодара, хлопок произошёл в воскресенье утром в квартире на пятом этаже дома на улице Красных Партизан 1/4, корпус 10. Открытого горения и разрушений не было. Эвакуация жильцов также не проводилась. Пострадавший мужчина доставлен в Краевую клиническую больницу №1. При этом ранее власти сообщали, что хлопок мог произойти в результате работы портативного газового баллона.
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