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Процедура выборов в нижнюю палату парламента Белоруссии

Процедура выборов в нижнюю палату парламента Белоруссии - РИА Новости, 25.02.2024

Процедура выборов в нижнюю палату парламента Белоруссии

Согласно Конституции Белоруссии (1994), представительным и законодательным органом страны является парламент (Национальное собрание). РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T02:14

2024-02-25T02:14

2024-02-25T08:31

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выборы

парламентские выборы в белоруссии — 2024

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Согласно Конституции Белоруссии (1994), представительным и законодательным органом страны является парламент (Национальное собрание).Он состоит из двух палат: палаты представителей (нижняя палата) и совета республики (верхняя палата).Состав палаты представителей – 110 депутатов, которые избираются на основе всеобщего, свободного, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании.Срок полномочий – пять лет.Выборы нового состава палаты представителей назначаются не позднее трех месяцев до единого дня голосования.Внеочередные выборы проводятся в течение трех месяцев со дня досрочного прекращения полномочий палаты. Выборы депутатов проводятся в последнее воскресенье февраля пятого года полномочий парламента Белоруссии.Для проведения выборов депутатов палаты представителей на территории Белоруссии образуется 110 избирательных округов. От каждого избирательного округа избирается один депутат.Депутатом палаты представителей может быть дееспособный гражданин Белоруссии, достигший 21 года, постоянно проживающий в республике.Кандидатами в депутаты не могут быть выдвинуты граждане, в отношении которых имеется вступивший в законную силу обвинительный приговор суда; имеющие гражданство (подданство) другого государства и (или) документы иностранных государств, предоставляющие права на льготы и преимущества в связи с политическими, религиозными взглядами или национальной принадлежностью.Одно и то же лицо не может одновременно являться членом двух палат парламента. Депутат палаты представителей не может быть членом правительства, депутатом местного совета депутатов. Не допускается совмещение обязанностей депутата палаты представителей с одновременным занятием должности президента либо судьи.Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит политическим партиям, зарегистрированным министерством юстиции не позднее чем за шесть месяцев до назначения выборов, трудовым коллективам, а также гражданам путем сбора подписей.Выдвижение кандидатов в депутаты начинается за 70 дней и заканчивается за 40 дней до выборов.Гражданин может выдвигаться кандидатом в депутаты палаты представителей только по одному избирательному округу. Одно и то же лицо не может одновременно выдвигаться кандидатом в депутаты палаты представителей и в депутаты местного совета депутатов.Выдвижение кандидатов в депутаты палаты представителей от политических партий осуществляется высшими органами политических партий.Выдвижение кандидатов в депутаты от трудовых коллективов организаций осуществляется на собраниях (конференциях) избирателей в трудовых коллективах.Собрания (конференции) избирателей в трудовых коллективах организаций, находящихся на территории избирательного округа, насчитывающих не менее 300 человек работающих и имеющих права юридического лица, созываются администрацией организации как по собственной инициативе, так и по инициативе группы избирателей в количестве не менее 150 человек, работающих в организации. На собрании должно присутствовать более половины состава трудового коллектива. Решение собрания (конференции) трудового коллектива принимается большинством голосов его участников.Кандидат в депутаты палаты представителей может быть выдвинут от нескольких меньших коллективов с общей численностью работающих не менее 300 человек на их общем собрании. При этом от каждого трудового коллектива организации, имеющей права юридического лица, должно присутствовать более половины его состава.Трудовой коллектив может выдвинуть только одного кандидата в депутаты палаты представителей.Выдвижение кандидата в депутаты путем сбора подписей избирателей осуществляется группой избирателей (инициативной группой) в количестве не менее 10 человек.Лицо, предлагаемое для выдвижения кандидатом в депутаты палаты представителей по избирательному округу группой избирателей, должны поддержать не менее одной тысячи избирателей, проживающих на территории данного избирательного округа.Регистрация кандидатов в депутаты начинается за 40 дней и заканчивается за 25 дней до выборов.Кандидат в депутаты в любое время до дня выборов может снять свою кандидатуру.Политическая партия, трудовой коллектив, выдвинувшие кандидата в депутаты, имеют право не позднее чем за пять дней до дня выборов отменить свое решение о выдвижении кандидата в депутаты.Текст бюллетеня по выборам депутата утверждается соответствующей окружной, территориальной избирательной комиссией.В бюллетень включаются в алфавитном порядке все зарегистрированные кандидаты в депутаты с указанием фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется), даты рождения, должности служащего (профессии рабочего, занятия), места работы и места жительства (города, поселка городского типа или сельского населенного пункта с указанием района), партийности каждого кандидата в депутаты. Справа от данных о каждом кандидате помещается пустой квадрат. В конце перечня кандидатов помещается строка "Против всех кандидатов" с расположенным справа от нее пустым квадратом. Если в бюллетень внесена фамилия только одного кандидата в депутаты, то в тексте бюллетеня должны содержаться слова "за" и "против", под которыми помещаются пустые квадраты.Правом голосовать на выборах депутатов обладают граждане Белоруссии, достигшие 18 лет. В голосовании не принимают участия лица, содержащиеся под стражей.Информация о кандидатах, дате и месте голосования должны быть представлены избирателям за 10 дней до даты выборов.В день выборов голосование проводится с 8.00 до 20.00. На участках для голосования, образованных в воинских частях, местах временного нахождения избирателей (в больницах, санаториях, домах отдыха и других местах временного нахождения), участковые комиссии могут объявить голосование законченным и ранее 20 часов, если проголосовали все избиратели, участники референдума, включенные в список.Избиратель, не имеющий возможности в день выборов, принять участие в голосовании, вправе не ранее чем за пять дней до выборов, в условиях, исключающих контроль за его волеизъявлением, заполнить в помещении участковой комиссии бюллетень и опустить его в опечатанный отдельный ящик для голосования избирателей. Официального подтверждения причин невозможности избирателя прийти в помещение для голосования в день выборов не требуется.Досрочное голосование осуществляется с 12 до 19 часов без перерыва в присутствии не менее двух членов участковой комиссии.Избиратели, которые по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам не смогут прийти в день выборов, в помещение для голосования, по их просьбе могут проголосовать по месту нахождения.В день выборов избиратель приходит на участок и предъявляет документ, удостоверяющий личность, получает бюллетень, расписывается в соответствующей графе списка избирателей, и отправляется в кабину для голосования.Избиратель ставит любой знак в пустом квадрате, расположенном справа от фамилии того кандидата, за которого он голосует. Если избиратель голосует против всех кандидатов, он ставит любой знак в пустом квадрате, расположенном справа от строки "Против всех кандидатов".Если в бюллетень внесена фамилия только одного кандидата, то при голосовании за кандидата избиратель ставит любой знак в квадрате под словом "за", а при голосовании против кандидата ставит любой знак в квадрате под словом "против".Заполненный бюллетень избиратель, участник референдума опускает в ящик для голосования.Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно заполнить бюллетень, вправе пригласить в кабину или комнату для тайного голосования лицо, которому он доверяет.Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании. При проведении голосования по одной кандидатуре кандидат считается избранным, если он получил более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.Центральная комиссия не позднее чем в трехдневный срок со дня установления итогов выборов должна направить в печать для опубликования сообщение об итогах выборов депутатов палаты представителей и список депутатов, избранных по каждому избирательному округу, с указанием их данных.Повторные выборы в палату представителей проводятся в том случае, если по избирательному округу выборы были признаны несостоявшимися или недействительными, если баллотировался только один кандидат, который не набрал необходимого количества голосов избирателей, а также в случае выбытия всех кандидатов в депутаты. Они назначаются Центральной избирательной комиссией не позднее чем за три месяца до их проведения.В случае проведения повторных выборов кандидатами в депутаты не могут вновь баллотироваться граждане, в отношении которых было принято решение об отмене регистрации их кандидатами в депутаты, а также снявшие без уважительных причин свои кандидатуры при проведении выборов.Первая после выборов сессия палаты представителей парламента Белоруссии созывается Центральной избирательной комиссией и начинает свою работу не позднее чем через 30 дней после выборов. Отсчет тридцатидневного срока для созыва и начала работы первой сессии осуществляется со дня выборов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, белоруссия, выборы, парламентские выборы в белоруссии — 2024