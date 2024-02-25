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Россия не заинтересована в Третьей мировой, считает словацкий премьер - РИА Новости, 25.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:43 25.02.2024
https://ria.ru/20240225/voyna-1929390686.html
Россия не заинтересована в Третьей мировой, считает словацкий премьер
Россия не заинтересована в Третьей мировой, считает словацкий премьер - РИА Новости, 25.02.2024
Россия не заинтересована в Третьей мировой, считает словацкий премьер
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Россия, по его мнению, не заинтересована в Третьей мировой войне. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T15:43
2024-02-25T15:43
специальная военная операция на украине
в мире
россия
словакия
украина
роберт фицо
нато
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БРАТИСЛАВА, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Россия, по его мнению, не заинтересована в Третьей мировой войне. "Кто заинтересован в Третьей мировой войне? Вы действительно думаете, что Россия заинтересована в Третьей мировой войне? Я так не думаю", — сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги", отрывок которой опубликован на его странице в социальной сети Facebook*. Ранее Фицо заявлял, что конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html
https://ria.ru/20240224/istoriya-1929188178.html
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в мире, россия, словакия, украина, роберт фицо, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Словакия, Украина, Роберт Фицо, НАТО
Россия не заинтересована в Третьей мировой, считает словацкий премьер

Фицо заявил, что не думает, будто Россия заинтересована в Третьей мировой войне

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Россия, по его мнению, не заинтересована в Третьей мировой войне.
"Кто заинтересован в Третьей мировой войне? Вы действительно думаете, что Россия заинтересована в Третьей мировой войне? Я так не думаю", — сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги", отрывок которой опубликован на его странице в социальной сети Facebook*.
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Ранее Фицо заявлял, что конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСловакияУкраинаРоберт ФицоНАТО
 
 
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