Россия не заинтересована в Третьей мировой, считает словацкий премьер
Фицо заявил, что не думает, будто Россия заинтересована в Третьей мировой войне
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Россия, по его мнению, не заинтересована в Третьей мировой войне.
"Кто заинтересован в Третьей мировой войне? Вы действительно думаете, что Россия заинтересована в Третьей мировой войне? Я так не думаю", — сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги", отрывок которой опубликован на его странице в социальной сети Facebook*.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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