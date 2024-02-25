"Это саботаж". В Киеве набросились на Зеленского из-за ЧП на границе
Соскин: Зеленский не может остановить саботаж польских фермеров на границе
© AP Photo / Wolfgang RattayЗеленский на конференции в Мюнхене
© AP Photo / Wolfgang Rattay
Зеленский на конференции в Мюнхене. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не может решить проблему, возникшую из-за протестов польских фермеров на границе, предположил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге.
"Все переходы перекрыты, поляки сельхозпродукцию завозить не дают. Зерно, рапс и прочие украинские продукты прямо уже с вагонов высыпают на землю, то есть это уже <…> чисто такой саботаж", — отметил он.
По словам эксперта, Зеленский ничего решить не может. Он также добавил, что Варшава отказалась от переговоров по этому вопросу.
"Денег нет, территории потеряны, экономика разрушена, миллионов десять выехало, потери огромнейшие", — резюмировал он.
Ранее в пятницу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что встреча с представителями Польши по поводу транспортной блокады на границе не состоялась.
В среду Зеленский призвал польского премьера Дональда Туска до 24 февраля приехать на общую границу для урегулирования ситуации с транспортной блокадой, заявив о готовности прибыть туда вместе с членами своего правительства.
Отношения между Киевом и Варшавой существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинской сельхозпродукции. В июне 2022 года ЕС отменил пошлины на все товары, поступающие с Украины, но это привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце марта 2023-го Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис. ЕК приняла временные ограничительные меры для устранения логистических трудностей, которые действовали несколько месяцев, а затем обязала Киев ввести контроль за экспортом.
После этого Братислава, Будапешт и Варшава объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке, а Украина обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три государства ЕС заявили о намерении бойкотировать заседания координационной платформы по зерну из соседней страны.