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"Это саботаж". В Киеве набросились на Зеленского из-за ЧП на границе - РИА Новости, 25.02.2024
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15:38 25.02.2024
https://ria.ru/20240225/ukraina-1929389938.html
"Это саботаж". В Киеве набросились на Зеленского из-за ЧП на границе
"Это саботаж". В Киеве набросились на Зеленского из-за ЧП на границе - РИА Новости, 25.02.2024
"Это саботаж". В Киеве набросились на Зеленского из-за ЧП на границе
Президент Украины Владимир Зеленский не может решить проблему, возникшую из-за протестов польских фермеров на границе, предположил экс-советник Леонида Кучмы... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T15:38
2024-02-25T15:38
в мире
украина
киев
варшава
владимир зеленский
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евросоюз
олег соскин
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не может решить проблему, возникшую из-за протестов польских фермеров на границе, предположил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге."Все переходы перекрыты, поляки сельхозпродукцию завозить не дают. Зерно, рапс и прочие украинские продукты прямо уже с вагонов высыпают на землю, то есть это уже &lt;…&gt; чисто такой саботаж", — отметил он.По словам эксперта, Зеленский ничего решить не может. Он также добавил, что Варшава отказалась от переговоров по этому вопросу."Денег нет, территории потеряны, экономика разрушена, миллионов десять выехало, потери огромнейшие", — резюмировал он.Ранее в пятницу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что встреча с представителями Польши по поводу транспортной блокады на границе не состоялась.В среду Зеленский призвал польского премьера Дональда Туска до 24 февраля приехать на общую границу для урегулирования ситуации с транспортной блокадой, заявив о готовности прибыть туда вместе с членами своего правительства.Отношения между Киевом и Варшавой существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинской сельхозпродукции. В июне 2022 года ЕС отменил пошлины на все товары, поступающие с Украины, но это привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце марта 2023-го Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис. ЕК приняла временные ограничительные меры для устранения логистических трудностей, которые действовали несколько месяцев, а затем обязала Киев ввести контроль за экспортом.После этого Братислава, Будапешт и Варшава объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке, а Украина обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три государства ЕС заявили о намерении бойкотировать заседания координационной платформы по зерну из соседней страны.
https://ria.ru/20240225/granitsa-1929366376.html
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в мире, украина, киев, варшава, владимир зеленский, еврокомиссия, евросоюз, олег соскин
В мире, Украина, Киев, Варшава, Владимир Зеленский, Еврокомиссия, Евросоюз, Олег Соскин
"Это саботаж". В Киеве набросились на Зеленского из-за ЧП на границе

Соскин: Зеленский не может остановить саботаж польских фермеров на границе

© AP Photo / Wolfgang RattayЗеленский на конференции в Мюнхене
Зеленский на конференции в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© AP Photo / Wolfgang Rattay
Зеленский на конференции в Мюнхене. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не может решить проблему, возникшую из-за протестов польских фермеров на границе, предположил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге.
"Все переходы перекрыты, поляки сельхозпродукцию завозить не дают. Зерно, рапс и прочие украинские продукты прямо уже с вагонов высыпают на землю, то есть это уже <…> чисто такой саботаж", — отметил он.
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По словам эксперта, Зеленский ничего решить не может. Он также добавил, что Варшава отказалась от переговоров по этому вопросу.
"Денег нет, территории потеряны, экономика разрушена, миллионов десять выехало, потери огромнейшие", — резюмировал он.
Ранее в пятницу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что встреча с представителями Польши по поводу транспортной блокады на границе не состоялась.
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В среду Зеленский призвал польского премьера Дональда Туска до 24 февраля приехать на общую границу для урегулирования ситуации с транспортной блокадой, заявив о готовности прибыть туда вместе с членами своего правительства.
Отношения между Киевом и Варшавой существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинской сельхозпродукции. В июне 2022 года ЕС отменил пошлины на все товары, поступающие с Украины, но это привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце марта 2023-го Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис. ЕК приняла временные ограничительные меры для устранения логистических трудностей, которые действовали несколько месяцев, а затем обязала Киев ввести контроль за экспортом.
После этого Братислава, Будапешт и Варшава объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке, а Украина обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три государства ЕС заявили о намерении бойкотировать заседания координационной платформы по зерну из соседней страны.
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