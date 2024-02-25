https://ria.ru/20240225/ukraina-1929389938.html

"Это саботаж". В Киеве набросились на Зеленского из-за ЧП на границе

"Это саботаж". В Киеве набросились на Зеленского из-за ЧП на границе - РИА Новости, 25.02.2024

"Это саботаж". В Киеве набросились на Зеленского из-за ЧП на границе

Президент Украины Владимир Зеленский не может решить проблему, возникшую из-за протестов польских фермеров на границе, предположил экс-советник Леонида Кучмы... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T15:38

2024-02-25T15:38

2024-02-25T15:38

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еврокомиссия

евросоюз

олег соскин

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не может решить проблему, возникшую из-за протестов польских фермеров на границе, предположил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге."Все переходы перекрыты, поляки сельхозпродукцию завозить не дают. Зерно, рапс и прочие украинские продукты прямо уже с вагонов высыпают на землю, то есть это уже <…> чисто такой саботаж", — отметил он.По словам эксперта, Зеленский ничего решить не может. Он также добавил, что Варшава отказалась от переговоров по этому вопросу."Денег нет, территории потеряны, экономика разрушена, миллионов десять выехало, потери огромнейшие", — резюмировал он.Ранее в пятницу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что встреча с представителями Польши по поводу транспортной блокады на границе не состоялась.В среду Зеленский призвал польского премьера Дональда Туска до 24 февраля приехать на общую границу для урегулирования ситуации с транспортной блокадой, заявив о готовности прибыть туда вместе с членами своего правительства.Отношения между Киевом и Варшавой существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинской сельхозпродукции. В июне 2022 года ЕС отменил пошлины на все товары, поступающие с Украины, но это привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце марта 2023-го Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис. ЕК приняла временные ограничительные меры для устранения логистических трудностей, которые действовали несколько месяцев, а затем обязала Киев ввести контроль за экспортом.После этого Братислава, Будапешт и Варшава объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке, а Украина обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три государства ЕС заявили о намерении бойкотировать заседания координационной платформы по зерну из соседней страны.

https://ria.ru/20240225/granitsa-1929366376.html

https://ria.ru/20240225/makron-1929354431.html

https://ria.ru/20240225/vsu-1929384103.html

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в мире, украина, киев, варшава, владимир зеленский, еврокомиссия, евросоюз, олег соскин