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Киев заявил, что ни одна единица оружия не попала с Украины в ЕС нелегально - РИА Новости, 25.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:33 25.02.2024
https://ria.ru/20240225/ukraina-1929389052.html
Киев заявил, что ни одна единица оружия не попала с Украины в ЕС нелегально
Киев заявил, что ни одна единица оружия не попала с Украины в ЕС нелегально - РИА Новости, 25.02.2024
Киев заявил, что ни одна единица оружия не попала с Украины в ЕС нелегально
Украинский глава МВД Игорь Клименко в воскресенье на конференции "Украина. Год 2024" заявил, что с февраля 2022 года ни одна единица оружия не попала в Евросоюз РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T15:33
2024-02-25T15:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
игорь клименко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Украинский глава МВД Игорь Клименко в воскресенье на конференции "Украина. Год 2024" заявил, что с февраля 2022 года ни одна единица оружия не попала в Евросоюз с Украины нелегально. "У нас еще есть границы, которые необходимо будет интегрировать и со странами Европейского союза. Могу сказать, что ни одна единица оружия на сегодняшний день за два года… не пересекла границу Украины с ЕС (нелегально — ред.). Это колоссальная работа наших сил безопасности", — сказал Клименко. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в ноябре в интервью изданию Politico заявлял, что оружие с Украины не могло оказаться за ее пределами, и заверил, что Киев целиком контролирует ситуацию. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина продает оружие на Ближний Восток, откуда оно поступает куда угодно. В СМИ неоднократно появлялась информация, что часть поставляемого Украине оружия попадает на "черный" рынок, это подтверждали и европейские чиновники. Глава Европола Катрин де Болль в мае 2022 года открыто предупреждала, что поставляемое странами ЕС Украине оружие попадет в руки преступных группировок. В июле 2022 года полицейская служба ЕС объявила, что располагает конкретными сведениями о "просачивании" боеприпасов и оружия, в том числе тяжелого, из зоны боевых действий на Украине. Как предполагали власти, вдоль границы стран-членов ЕС и Украины могли быть заранее оборудованы тайники с оружием для организации контрабанды. В конце октября 2022 года комиссар Центральной уголовной полиции Финляндии Кристер Ахлгрен в интервью изданию Yle заявил, что поставленное Украине вооружение может находиться в руках финского криминала. В апреле 2023 года американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш рассказывал, что еще на раннем этапе конфликта поставляемое Западом оружие наводнило Польшу, это признавал и тогдашний замглавы польского МВД Мачей Вонсик. Летом минувшего года официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что поставляемое Западом Украине оружие применяется протестующими во Франции. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928888846.html
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в мире, украина, игорь клименко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Игорь Клименко, Вооруженные силы Украины
Киев заявил, что ни одна единица оружия не попала с Украины в ЕС нелегально

Клименко: ни одна единица оружия с Украины не пересекла границу с ЕС нелегально

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Украинский глава МВД Игорь Клименко в воскресенье на конференции "Украина. Год 2024" заявил, что с февраля 2022 года ни одна единица оружия не попала в Евросоюз с Украины нелегально.
"У нас еще есть границы, которые необходимо будет интегрировать и со странами Европейского союза. Могу сказать, что ни одна единица оружия на сегодняшний день за два года… не пересекла границу Украины с ЕС (нелегально — ред.). Это колоссальная работа наших сил безопасности", — сказал Клименко.
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Секретарь СНБО Украины призвал Запад отдать Киеву все вооружение
22 февраля, 09:16
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в ноябре в интервью изданию Politico заявлял, что оружие с Украины не могло оказаться за ее пределами, и заверил, что Киев целиком контролирует ситуацию.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина продает оружие на Ближний Восток, откуда оно поступает куда угодно. В СМИ неоднократно появлялась информация, что часть поставляемого Украине оружия попадает на "черный" рынок, это подтверждали и европейские чиновники. Глава Европола Катрин де Болль в мае 2022 года открыто предупреждала, что поставляемое странами ЕС Украине оружие попадет в руки преступных группировок. В июле 2022 года полицейская служба ЕС объявила, что располагает конкретными сведениями о "просачивании" боеприпасов и оружия, в том числе тяжелого, из зоны боевых действий на Украине. Как предполагали власти, вдоль границы стран-членов ЕС и Украины могли быть заранее оборудованы тайники с оружием для организации контрабанды. В конце октября 2022 года комиссар Центральной уголовной полиции Финляндии Кристер Ахлгрен в интервью изданию Yle заявил, что поставленное Украине вооружение может находиться в руках финского криминала. В апреле 2023 года американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш рассказывал, что еще на раннем этапе конфликта поставляемое Западом оружие наводнило Польшу, это признавал и тогдашний замглавы польского МВД Мачей Вонсик. Летом минувшего года официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что поставляемое Западом Украине оружие применяется протестующими во Франции.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Как Европа помогает УкраинеКак Европа помогает Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИгорь КлименкоВооруженные силы Украины
 
 
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