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В Турции снимут ограничение на повышение платы за аренду квартир - РИА Новости, 25.02.2024
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12:57 25.02.2024 (обновлено: 12:58 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/turtsiya-1929369762.html
В Турции снимут ограничение на повышение платы за аренду квартир
В Турции снимут ограничение на повышение платы за аренду квартир - РИА Новости, 25.02.2024
В Турции снимут ограничение на повышение платы за аренду квартир
Правительство Турции намерено с первого июля снять двадцатипятипроцентное ограничение на повышение плату за аренду квартиры и больше не продлевать её действие,... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T12:57
2024-02-25T12:58
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АНКАРА, 25 фев – РИА Новости. Правительство Турции намерено с первого июля снять двадцатипятипроцентное ограничение на повышение плату за аренду квартиры и больше не продлевать её действие, сообщил телеканал TGRT Haber со ссылкой министра юстиции Йылмаза Тунджа. Турецкие власти ранее продлили до июля 2024 года ограничение для арендодателей в подъеме платы за аренду квартир, её можно увеличить максимум на 25%. Арендодатели выступали против этого ограничения, так как при определении платы за аренду, по их мнению, должен учитываться годовой уровень инфляции и индекс потребительских цен. По официальной статистике, годовая инфляция в Турции по итогам января составила 64,86%. При этом группа независимых экономистов ENAG оценивает инфляцию в 129,11%. "Чтобы предотвратить непомерное повышение арендной платы и обеспечить баланс между доходами и арендной платой, правительство ввело в действие 25-процентный лимит на повышение арендной платы. В прошлом году это правило было продлено, и жалобы арендаторов были устранены. Министр юстиции Йылмаз Тундж ответил на вопрос "будет ли продлен 25-процентный лимит в июле?" в телевизионной программе, в которой он принял участие. Тундж объявил, что действие постановления о 25-процентном лимите повышения, которое было введено после непомерного роста цен на аренду жилья в последние два года, закончится 1 июля. Министр заявил, что действие постановления больше не будет продлеваться", - передал телеканал. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе предвыборной кампании в прошлом году обещал решить проблему постоянно растущих цен на аренду недвижимости, власти обсуждают введение налога для владельцев пустующих квартир - ряд арендодателей предпочитают не сдавать квартиры, а подождать стабилизации курса лиры или найти арендатора, готового заключить контракт в долларах. Турецкие суды по гражданским делам завалены исками по вопросам стоимости аренды квартир и требований выселения арендаторов, слушания назначаются не ранее чем через один год после подачи иска, а в целом процесс занимает не меньше двух лет. Ряд экспертов и СМИ в Турции заявляют, что проблема цен на аренду жилья в стране в скором времени превратится в социальный кризис. В частности, газета Dünya ранее отмечала, что "астрономический рост цен на жилье и арендной платы в связи с высоким спросом поставил арендодателей и арендаторов лицом к лицу". Арендодатели пытаются выселить своих бывших жильцов, чтобы сдать жилье по более высокой стоимости. Арендаторы также испытывают трудности в поиске съемных квартир, подходящих для их бюджетов.
https://ria.ru/20231212/turtsiya-1915213073.html
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турция, в мире
Турция, В мире
В Турции снимут ограничение на повышение платы за аренду квартир

В Турции с 1 июля снимут ограничение на повышение платы за аренду квартир

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкАнкара
Анкара - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Анкара. Архивное фото
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АНКАРА, 25 фев – РИА Новости. Правительство Турции намерено с первого июля снять двадцатипятипроцентное ограничение на повышение плату за аренду квартиры и больше не продлевать её действие, сообщил телеканал TGRT Haber со ссылкой министра юстиции Йылмаза Тунджа.
Турецкие власти ранее продлили до июля 2024 года ограничение для арендодателей в подъеме платы за аренду квартир, её можно увеличить максимум на 25%. Арендодатели выступали против этого ограничения, так как при определении платы за аренду, по их мнению, должен учитываться годовой уровень инфляции и индекс потребительских цен. По официальной статистике, годовая инфляция в Турции по итогам января составила 64,86%. При этом группа независимых экономистов ENAG оценивает инфляцию в 129,11%.
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"Чтобы предотвратить непомерное повышение арендной платы и обеспечить баланс между доходами и арендной платой, правительство ввело в действие 25-процентный лимит на повышение арендной платы. В прошлом году это правило было продлено, и жалобы арендаторов были устранены. Министр юстиции Йылмаз Тундж ответил на вопрос "будет ли продлен 25-процентный лимит в июле?" в телевизионной программе, в которой он принял участие. Тундж объявил, что действие постановления о 25-процентном лимите повышения, которое было введено после непомерного роста цен на аренду жилья в последние два года, закончится 1 июля. Министр заявил, что действие постановления больше не будет продлеваться", - передал телеканал.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе предвыборной кампании в прошлом году обещал решить проблему постоянно растущих цен на аренду недвижимости, власти обсуждают введение налога для владельцев пустующих квартир - ряд арендодателей предпочитают не сдавать квартиры, а подождать стабилизации курса лиры или найти арендатора, готового заключить контракт в долларах.
Турецкие суды по гражданским делам завалены исками по вопросам стоимости аренды квартир и требований выселения арендаторов, слушания назначаются не ранее чем через один год после подачи иска, а в целом процесс занимает не меньше двух лет.
Ряд экспертов и СМИ в Турции заявляют, что проблема цен на аренду жилья в стране в скором времени превратится в социальный кризис. В частности, газета Dünya ранее отмечала, что "астрономический рост цен на жилье и арендной платы в связи с высоким спросом поставил арендодателей и арендаторов лицом к лицу". Арендодатели пытаются выселить своих бывших жильцов, чтобы сдать жилье по более высокой стоимости. Арендаторы также испытывают трудности в поиске съемных квартир, подходящих для их бюджетов.
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