https://ria.ru/20240225/trevoga-1929423024.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.02.2024
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в Telegram-канале об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась один час. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T19:58
2024-02-25T19:58
2024-02-25T19:58
севастополь
михаил развожаев
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878060196_0:143:2781:1707_1920x0_80_0_0_b1b269cad81f3b4473e833b54c8b619d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в Telegram-канале об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась один час. Воздушная тревога в городе была объявлена в воскресенье в 18.37 по мск. "Отбой воздушной тревоги", — написал Развожаев.
https://ria.ru/20240225/rakety-1929421200.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878060196_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4d27fa2f19a80ce9282ce62d62798395.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, безопасность
Севастополь, Михаил Развожаев, Безопасность
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Развожаев: воздушную тревогу в Севастополе отменили спустя час