https://ria.ru/20240225/trevoga-1929423024.html

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.02.2024

В Севастополе отменили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в Telegram-канале об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась один час. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T19:58

2024-02-25T19:58

2024-02-25T19:58

севастополь

михаил развожаев

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в Telegram-канале об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась один час. Воздушная тревога в городе была объявлена в воскресенье в 18.37 по мск. "Отбой воздушной тревоги", — написал Развожаев.

https://ria.ru/20240225/rakety-1929421200.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, безопасность