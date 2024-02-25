https://ria.ru/20240225/trevoga-1929334730.html
В шести областях Украины звучит тревога
В шести областях Украины звучит тревога - РИА Новости, 25.02.2024
В шести областях Украины звучит тревога
Воздушная тревога объявлена в Черкасской и Полтавской областях на Украине, сигнал тревоги по-прежнему звучит в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T04:55
2024-02-25T04:55
2024-02-25T04:55
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черкасской и Полтавской областях на Украине, сигнал тревоги по-прежнему звучит в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях страны, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги в Черкасской области был объявлен в 04.09 мск, в 4.34 тревога была объявлена в Полтавской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240225/ukraina-1929333103.html
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в мире, украина, полтавская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Полтавская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В шести областях Украины звучит тревога
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу