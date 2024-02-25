https://ria.ru/20240225/tel-aviv-1929328422.html
На митинге в Тель-Авиве задержали более 20 протестующих
На митинге в Тель-Авиве задержали более 20 протестующих - РИА Новости, 25.02.2024
На митинге в Тель-Авиве задержали более 20 протестующих
Израильская полиция сообщила, что задержала более 20 активистов на незаконном антиправительственном митинге в Тель-Авиве. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T01:18
2024-02-25T01:18
2024-02-25T08:30
в мире
тель-авив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929341586_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0b5f4158a152a485139e3fdce19438c3.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 фев - РИА Новости. Израильская полиция сообщила, что задержала более 20 активистов на незаконном антиправительственном митинге в Тель-Авиве. Корреспондент РИА Новости ранее передавал о задержании более 10 активистов, для разгона протестующих с проезжей части использовались водометы и конные отряды. "В ходе незаконной демонстрации 21 нарушитель спокойствия был задержан и доставлен в отделение полиции для допроса. К сожалению, сегодня мы увидели ряд протестующих, которые пришли с целью противостоять полиции и причинить ей вред, а не с целью законного протеста", - следует из заявления пресс-службы израильской полиции.
https://ria.ru/20240109/obvineniya-1920258643.html
тель-авив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929341586_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_29b6242a6c44c9d48fb8786855da67cf.jpg
Митинг в Тель-Авиве
Полиция задерживает активистов, блокирующих движение в Тель-Авиве.
2024-02-25T01:18
true
PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив
На митинге в Тель-Авиве задержали более 20 протестующих
На митинге против правительства в Тель-Авиве задержали более 20 протестующих
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 фев - РИА Новости. Израильская полиция сообщила, что задержала более 20 активистов на незаконном антиправительственном митинге в Тель-Авиве.
Корреспондент РИА Новости ранее передавал о задержании более 10 активистов, для разгона протестующих с проезжей части использовались водометы и конные отряды.
"В ходе незаконной демонстрации 21 нарушитель спокойствия был задержан и доставлен в отделение полиции для допроса. К сожалению, сегодня мы увидели ряд протестующих, которые пришли с целью противостоять полиции и причинить ей вред, а не с целью законного протеста", - следует из заявления пресс-службы израильской полиции.
В Израиле отреагировали на попытки обвинить Тель-Авив в геноциде в Газе