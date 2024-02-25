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На митинге в Тель-Авиве задержали более 20 протестующих

На митинге в Тель-Авиве задержали более 20 протестующих - РИА Новости, 25.02.2024

На митинге в Тель-Авиве задержали более 20 протестующих

Израильская полиция сообщила, что задержала более 20 активистов на незаконном антиправительственном митинге в Тель-Авиве. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T01:18

2024-02-25T01:18

2024-02-25T08:30

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тель-авив

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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 фев - РИА Новости. Израильская полиция сообщила, что задержала более 20 активистов на незаконном антиправительственном митинге в Тель-Авиве. Корреспондент РИА Новости ранее передавал о задержании более 10 активистов, для разгона протестующих с проезжей части использовались водометы и конные отряды. "В ходе незаконной демонстрации 21 нарушитель спокойствия был задержан и доставлен в отделение полиции для допроса. К сожалению, сегодня мы увидели ряд протестующих, которые пришли с целью противостоять полиции и причинить ей вред, а не с целью законного протеста", - следует из заявления пресс-службы израильской полиции.

https://ria.ru/20240109/obvineniya-1920258643.html

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Митинг в Тель-Авиве Полиция задерживает активистов, блокирующих движение в Тель-Авиве. 2024-02-25T01:18 true PT0M56S

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в мире, тель-авив