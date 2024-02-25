Рейтинг@Mail.ru
На митинге в Тель-Авиве задержали более 20 протестующих - РИА Новости, 25.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:18 25.02.2024 (обновлено: 08:30 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/tel-aviv-1929328422.html
На митинге в Тель-Авиве задержали более 20 протестующих
На митинге в Тель-Авиве задержали более 20 протестующих - РИА Новости, 25.02.2024
На митинге в Тель-Авиве задержали более 20 протестующих
Израильская полиция сообщила, что задержала более 20 активистов на незаконном антиправительственном митинге в Тель-Авиве. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T01:18
2024-02-25T08:30
в мире
тель-авив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929341586_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0b5f4158a152a485139e3fdce19438c3.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 фев - РИА Новости. Израильская полиция сообщила, что задержала более 20 активистов на незаконном антиправительственном митинге в Тель-Авиве. Корреспондент РИА Новости ранее передавал о задержании более 10 активистов, для разгона протестующих с проезжей части использовались водометы и конные отряды. "В ходе незаконной демонстрации 21 нарушитель спокойствия был задержан и доставлен в отделение полиции для допроса. К сожалению, сегодня мы увидели ряд протестующих, которые пришли с целью противостоять полиции и причинить ей вред, а не с целью законного протеста", - следует из заявления пресс-службы израильской полиции.
https://ria.ru/20240109/obvineniya-1920258643.html
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Митинг в Тель-Авиве
Полиция задерживает активистов, блокирующих движение в Тель-Авиве.
2024-02-25T01:18
true
PT0M56S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929341586_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_29b6242a6c44c9d48fb8786855da67cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тель-авив
В мире, Тель-Авив
На митинге в Тель-Авиве задержали более 20 протестующих

На митинге против правительства в Тель-Авиве задержали более 20 протестующих

Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 фев - РИА Новости. Израильская полиция сообщила, что задержала более 20 активистов на незаконном антиправительственном митинге в Тель-Авиве.
Корреспондент РИА Новости ранее передавал о задержании более 10 активистов, для разгона протестующих с проезжей части использовались водометы и конные отряды.
"В ходе незаконной демонстрации 21 нарушитель спокойствия был задержан и доставлен в отделение полиции для допроса. К сожалению, сегодня мы увидели ряд протестующих, которые пришли с целью противостоять полиции и причинить ей вред, а не с целью законного протеста", - следует из заявления пресс-службы израильской полиции.
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
В Израиле отреагировали на попытки обвинить Тель-Авив в геноциде в Газе
9 января, 11:39
 
В миреТель-Авив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала