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ВСУ за сутки 13 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 13 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 25.02.2024

ВСУ за сутки 13 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 13 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 43 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T00:13

2024-02-25T00:13

2024-02-25T00:13

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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 13 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 43 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Тринадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Четыре обстрела - на донецком направлении. Девять обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. По данным представительства, поступили сведения о гибели мужчины, три мирных жителя получили ранения различной степени тяжести.

https://radiosputnik.ru/20240224/donetsk-1929314464.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк