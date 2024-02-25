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ВСУ за сутки 13 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 13 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 25.02.2024
ВСУ за сутки 13 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 13 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 43 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T00:13
2024-02-25T00:13
2024-02-25T00:13
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 13 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 43 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Тринадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Четыре обстрела - на донецком направлении. Девять обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. По данным представительства, поступили сведения о гибели мужчины, три мирных жителя получили ранения различной степени тяжести.
https://radiosputnik.ru/20240224/donetsk-1929314464.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
ВСУ за сутки 13 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: ВСУ за сутки 13 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 43 боеприпаса