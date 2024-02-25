https://ria.ru/20240225/spetsoperatsiya-1929427683.html

Спецоперация, 25 февраля: ВСУ потеряли более 800 солдат и четыре танка

Спецоперация, 25 февраля: ВСУ потеряли более 800 солдат и четыре танка - РИА Новости, 25.02.2024

Спецоперация, 25 февраля: ВСУ потеряли более 800 солдат и четыре танка

О потерях ВСУ, обстрелах мирных жителей в ДНР и украинском военном плане на 2024 год — в материале РИА Новости. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T20:47

2024-02-25T20:47

2024-02-25T22:14

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. О потерях ВСУ, обстрелах мирных жителей в ДНР и украинском военном плане на 2024 год — в материале РИА Новости.Заявления МинобороныРоссийские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам на каждом из участков в зоне спецоперации, отразили 11 атак на Купянском и Авдеевском направлениях, одну контратаку на Южнодонецком направлении и две контратаки в районе Работино в Запорожской области, сообщило Министерство обороны России.На Донецком направлении российские войска улучшили положение по переднему краю, а на Авдеевском заняли более выгодные позиции и рубежи.Потери Киева при этом составили более 800 солдат и четыре танка. Кроме того, противник лишился двух американских артиллерийских систем М777, гаубицы М198 производства США, а также орудий Д-20 и Д-30, двух боевых машин РСЗО "Град" и станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-АД".Во время контрбатарейной борьбы российские военные поразили артсистему М777, самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, орудие Д-20, САУ "Гвоздика", станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-АД", а также склады украинских боеприпасов.Также силы ПВО в течение суток сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 77 беспилотников.Обстрелы мирныхГлава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о серии взрывов во временно оккупированном ВСУ городе Запорожье.По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), Киев выпустил восемь ракет из РСЗО и шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку, три снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке, а также сбросил взрывоопасный предмет с БПЛА на населенный пункт Зайцево.Помимо этого, при обстреле ВСУ села в Кременском районе Луганской Народной Республики погиб мирный житель, заявил глава администрации округа Вячеслав Третьяков.Минобороны России в течение дня сообщало об уничтожении украинских беспилотников над Белгородской областью и Черным морем. Кроме того, около 19.00 над акваторией Черного моря ПВО сбила две украинские управляемые авиаракеты.Не понимаютГлава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью испанской газете Pais заявил, что исход конфликта Украиныс Россией решится в течение ближайших месяцев. Он призвал страны ЕС оказывать больше помощи Киеву и выразил мнение, что Европа не понимает, "что для нее значит" этот конфликт."Мощный" планГлава Минобороны Украины Рустем Умеров заверил, что власти разработали военный план на 2024 год, но не стал приводить каких-либо конкретных деталей. Он назвал стратегию "мощной и сильной".О появлении у Украины ракет собственного производства дальностью 700 километров заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.В свою очередь, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о переходе к "маневренной и позиционной обороне" из-за тяжелой ситуации в зоне боевых действий, но затем изменил текст сообщения в своем Telegram-канале и оставил в нем только слова про важность защиты войск от дронов, ударов управляемыми авиационными бомбами, а также усиления отдельных участков фронта.Кроме того, председатель совета резервистов сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко пожаловался, что у Украины нет ни носителей, ни соответствующей инфраструктуры для использования немецких крылатых ракет Taurus. Он отметил, что запускать ракеты можно со шведских истребителей Gripen. Но при передаче этих самолетов Украине много времени займет подготовка летных экипажей и наземных служб.При этом украинские войска отошли на западную окраину населенного пункта Ласточкино, расположенного к западу от Авдеевки, заявил представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой.А назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в подконтрольном Киеву Херсоне повреждения получили административное здание и объект критической инфраструктуры.

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html

https://ria.ru/20240224/istoriya-1929188178.html

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html

https://ria.ru/20240214/repatriatsii-1927191233.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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