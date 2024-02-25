https://ria.ru/20240225/spetsoperatsiya-1929383234.html
Пленный рассказал, какие расстояния проходят ВСУ из-за угрозы артобстрелов
Пленный рассказал, какие расстояния проходят ВСУ из-за угрозы артобстрелов - РИА Новости, 25.02.2024
Пленный рассказал, какие расстояния проходят ВСУ из-за угрозы артобстрелов
Украинским военнослужащим приходится идти пешком более 10 километров до позиций на запорожском участке фронта из-за активной работы российской артиллерии на... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T14:49
2024-02-25T14:49
2024-02-25T15:05
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929384312_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2d495b8a373c2867656271fae5fa3c55.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Украинским военнослужащим приходится идти пешком более 10 километров до позиций на запорожском участке фронта из-за активной работы российской артиллерии на данном направлении, рассказал РИА Новости пленный 82-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Попок. Ранее сообщалось, что российские десантники взяли в плен двоих военнослужащих элитной 82-й отдельной штурмовой бригады ВСУ на запорожском участке фронта. "Служил в 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде (одно из элитных подразделений ВСУ - ред.), в 5.00 утра собрались, оделись и пошли к БТРу, он нас подвез, и мы с него выгрузились, пошли до позиций, пришлось идти пешком где-то 10-11 километров, может даже больше", - сказал украинский военнослужащий. Он отметил, что маршрут следования проходил по лесопосадкам, танковым траншеям, ближе к позициям на это расстояние никто не подъезжает, большая вероятность попасть под артиллерийский обстрел ВС РФ. "На себе я нес портфель, в портфеле было три гранаты и три магазина, когда мы выходили, нам говорили, что не больше пяти дней, получилось так, что мы сидели 10 суток, а из еды было печень и конфеты - это вся наша еда, и две бутылки воды", - добавил он.
https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929384312_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7e36c53b096dd471697a2effdfd90511.jpg
Взятый в плен военнослужащий ВСУ о работе российских десантников
Взятый в плен военнослужащий ВСУ о работе российских десантников
2024-02-25T14:49
true
PT2M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Пленный рассказал, какие расстояния проходят ВСУ из-за угрозы артобстрелов
Пленный: ВСУ идут более десяти километров на запорожском участке из-за обстрелов
МЕЛИТОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Украинским военнослужащим приходится идти пешком более 10 километров до позиций на запорожском участке фронта из-за активной работы российской артиллерии на данном направлении, рассказал РИА Новости пленный 82-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Попок.
Ранее сообщалось, что российские десантники взяли в плен двоих военнослужащих элитной 82-й отдельной штурмовой бригады ВСУ на запорожском участке фронта.
Годовщина СВО: два года, которые изменили все и навсегда
"Служил в 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде (одно из элитных подразделений ВСУ - ред.), в 5.00 утра собрались, оделись и пошли к БТРу, он нас подвез, и мы с него выгрузились, пошли до позиций, пришлось идти пешком где-то 10-11 километров, может даже больше", - сказал украинский военнослужащий.
Он отметил, что маршрут следования проходил по лесопосадкам, танковым траншеям, ближе к позициям на это расстояние никто не подъезжает, большая вероятность попасть под артиллерийский обстрел ВС РФ
.
"На себе я нес портфель, в портфеле было три гранаты и три магазина, когда мы выходили, нам говорили, что не больше пяти дней, получилось так, что мы сидели 10 суток, а из еды было печень и конфеты - это вся наша еда, и две бутылки воды", - добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине