https://ria.ru/20240225/spetsoperatsiya-1929383234.html

Пленный рассказал, какие расстояния проходят ВСУ из-за угрозы артобстрелов

Пленный рассказал, какие расстояния проходят ВСУ из-за угрозы артобстрелов - РИА Новости, 25.02.2024

Пленный рассказал, какие расстояния проходят ВСУ из-за угрозы артобстрелов

Украинским военнослужащим приходится идти пешком более 10 километров до позиций на запорожском участке фронта из-за активной работы российской артиллерии на... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T14:49

2024-02-25T14:49

2024-02-25T15:05

специальная военная операция на украине

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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Украинским военнослужащим приходится идти пешком более 10 километров до позиций на запорожском участке фронта из-за активной работы российской артиллерии на данном направлении, рассказал РИА Новости пленный 82-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Попок. Ранее сообщалось, что российские десантники взяли в плен двоих военнослужащих элитной 82-й отдельной штурмовой бригады ВСУ на запорожском участке фронта. "Служил в 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде (одно из элитных подразделений ВСУ - ред.), в 5.00 утра собрались, оделись и пошли к БТРу, он нас подвез, и мы с него выгрузились, пошли до позиций, пришлось идти пешком где-то 10-11 километров, может даже больше", - сказал украинский военнослужащий. Он отметил, что маршрут следования проходил по лесопосадкам, танковым траншеям, ближе к позициям на это расстояние никто не подъезжает, большая вероятность попасть под артиллерийский обстрел ВС РФ. "На себе я нес портфель, в портфеле было три гранаты и три магазина, когда мы выходили, нам говорили, что не больше пяти дней, получилось так, что мы сидели 10 суток, а из еды было печень и конфеты - это вся наша еда, и две бутылки воды", - добавил он.

https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Взятый в плен военнослужащий ВСУ о работе российских десантников Взятый в плен военнослужащий ВСУ о работе российских десантников 2024-02-25T14:49 true PT2M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность