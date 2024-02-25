https://ria.ru/20240225/spetsoperatsiya-1929371544.html

ВС России заняли на Авдеевском направлении более выгодные рубежи и позиции

ВС России заняли на Авдеевском направлении более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 25.02.2024

ВС России заняли на Авдеевском направлении более выгодные рубежи и позиции

Российские войска заняли на Авдеевском направлении более выгодные рубежи и отразили семь контратак, заявили в Минобороны. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T13:12

2024-02-25T13:12

2024-02-25T15:37

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

авдеевка

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Российские войска заняли на Авдеевском направлении более выгодные рубежи и отразили семь контратак, заявили в Минобороны."На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 3-й штурмовой бригады ВСУ и 107-й бригады теробороны в районе населенного пункта Тоненькое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, группировка "Центр" отразила семь контратак противника в районах сел Новгородское, Ленинское, Ласточкино и Новобахмутовка.В результате ВСУ потеряли примерно 100 человек убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, боевую машину РСЗО "Град", гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".В то же время Южная группировка войск улучшила положение по переднему краю на Донецком направлении, нанеся поражение формированиям 22-й, 28-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Клещеевки, Дылеевки и Курдюмовки на территории ДНР.Потери украинской армии там составили более 360 солдат, танк, две боевые бронемашины, автомобиль, американская артсистема М777, немецкая САУ Panzerhaubitze 2000, орудие Д-20 и САУ "Гвоздика". Уничтожен также склад боеприпасов ВСУ.

https://ria.ru/20240224/spetsoperatsiya-1929298262.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

авдеевка

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, авдеевка