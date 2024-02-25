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ВС России заняли на Авдеевском направлении более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 25.02.2024
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13:12 25.02.2024 (обновлено: 15:37 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/spetsoperatsiya-1929371544.html
ВС России заняли на Авдеевском направлении более выгодные рубежи и позиции
ВС России заняли на Авдеевском направлении более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 25.02.2024
ВС России заняли на Авдеевском направлении более выгодные рубежи и позиции
Российские войска заняли на Авдеевском направлении более выгодные рубежи и отразили семь контратак, заявили в Минобороны. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T13:12
2024-02-25T15:37
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
авдеевка
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Российские войска заняли на Авдеевском направлении более выгодные рубежи и отразили семь контратак, заявили в Минобороны."На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 3-й штурмовой бригады ВСУ и 107-й бригады теробороны в районе населенного пункта Тоненькое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, группировка "Центр" отразила семь контратак противника в районах сел Новгородское, Ленинское, Ласточкино и Новобахмутовка.В результате ВСУ потеряли примерно 100 человек убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, боевую машину РСЗО "Град", гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".В то же время Южная группировка войск улучшила положение по переднему краю на Донецком направлении, нанеся поражение формированиям 22-й, 28-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Клещеевки, Дылеевки и Курдюмовки на территории ДНР.Потери украинской армии там составили более 360 солдат, танк, две боевые бронемашины, автомобиль, американская артсистема М777, немецкая САУ Panzerhaubitze 2000, орудие Д-20 и САУ "Гвоздика". Уничтожен также склад боеприпасов ВСУ.
https://ria.ru/20240224/spetsoperatsiya-1929298262.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, авдеевка
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Авдеевка
ВС России заняли на Авдеевском направлении более выгодные рубежи и позиции

МО: ВС России на Авдеевском направлении отразили семь контратак противника

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБойцы 55-й мотострелковой бригады ЦВО на зачистке Авдеевки
Бойцы 55-й мотострелковой бригады ЦВО на зачистке Авдеевки - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Бойцы 55-й мотострелковой бригады ЦВО на зачистке Авдеевки. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Российские войска заняли на Авдеевском направлении более выгодные рубежи и отразили семь контратак, заявили в Минобороны.
"На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 3-й штурмовой бригады ВСУ и 107-й бригады теробороны в районе населенного пункта Тоненькое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
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Кроме того, группировка "Центр" отразила семь контратак противника в районах сел Новгородское, Ленинское, Ласточкино и Новобахмутовка.
В результате ВСУ потеряли примерно 100 человек убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, боевую машину РСЗО "Град", гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
В то же время Южная группировка войск улучшила положение по переднему краю на Донецком направлении, нанеся поражение формированиям 22-й, 28-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Клещеевки, Дылеевки и Курдюмовки на территории ДНР.
Потери украинской армии там составили более 360 солдат, танк, две боевые бронемашины, автомобиль, американская артсистема М777, немецкая САУ Panzerhaubitze 2000, орудие Д-20 и САУ "Гвоздика". Уничтожен также склад боеприпасов ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФАвдеевка
 
 
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