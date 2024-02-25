https://ria.ru/20240225/spetsoperatsiya-1929371544.html
ВС России заняли на Авдеевском направлении более выгодные рубежи и позиции
ВС России заняли на Авдеевском направлении более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 25.02.2024
ВС России заняли на Авдеевском направлении более выгодные рубежи и позиции
Российские войска заняли на Авдеевском направлении более выгодные рубежи и отразили семь контратак, заявили в Минобороны. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T13:12
2024-02-25T13:12
2024-02-25T15:37
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Российские войска заняли на Авдеевском направлении более выгодные рубежи и отразили семь контратак, заявили в Минобороны."На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 3-й штурмовой бригады ВСУ и 107-й бригады теробороны в районе населенного пункта Тоненькое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, группировка "Центр" отразила семь контратак противника в районах сел Новгородское, Ленинское, Ласточкино и Новобахмутовка.В результате ВСУ потеряли примерно 100 человек убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, боевую машину РСЗО "Град", гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".В то же время Южная группировка войск улучшила положение по переднему краю на Донецком направлении, нанеся поражение формированиям 22-й, 28-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Клещеевки, Дылеевки и Курдюмовки на территории ДНР.Потери украинской армии там составили более 360 солдат, танк, две боевые бронемашины, автомобиль, американская артсистема М777, немецкая САУ Panzerhaubitze 2000, орудие Д-20 и САУ "Гвоздика". Уничтожен также склад боеприпасов ВСУ.
https://ria.ru/20240224/spetsoperatsiya-1929298262.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, авдеевка
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Авдеевка
ВС России заняли на Авдеевском направлении более выгодные рубежи и позиции
МО: ВС России на Авдеевском направлении отразили семь контратак противника
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости.
Российские войска заняли на Авдеевском направлении более выгодные рубежи и отразили семь контратак, заявили в Минобороны
.
"На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 3-й штурмовой бригады ВСУ
и 107-й бригады теробороны в районе населенного пункта Тоненькое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
ВСУ вывели войска из Ласточкино, пишут украинские СМИ
Кроме того, группировка "Центр" отразила семь контратак противника в районах сел Новгородское, Ленинское, Ласточкино и Новобахмутовка.
В результате ВСУ потеряли примерно 100 человек убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, боевую машину РСЗО "Град", гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
В то же время Южная группировка войск улучшила положение по переднему краю на Донецком направлении, нанеся поражение формированиям 22-й, 28-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Клещеевки
, Дылеевки и Курдюмовки на территории ДНР
.
Потери украинской армии там составили более 360 солдат, танк, две боевые бронемашины, автомобиль, американская артсистема М777, немецкая САУ Panzerhaubitze 2000, орудие Д-20 и САУ "Гвоздика". Уничтожен также склад боеприпасов ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине