https://ria.ru/20240225/sirius-1929363238.html

Власти заявили о готовности "Сириуса" ко Всемирному фестивалю молодежи

Власти заявили о готовности "Сириуса" ко Всемирному фестивалю молодежи - РИА Новости, 25.02.2024

Власти заявили о готовности "Сириуса" ко Всемирному фестивалю молодежи

Все работы, организованные на федеральной территории "Сириус" в рамках подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи, выполнены, заявил глава территории Дмитрий... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T11:58

2024-02-25T11:58

2024-02-25T12:15

общество

россия

всемирный фестиваль молодежи — 2024

федеральная территория "сириус"

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СИРИУС, 25 фев - РИА Новости. Все работы, организованные на федеральной территории "Сириус" в рамках подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи, выполнены, заявил глава территории Дмитрий Плишкин. В "Сириусе" проходит пресс-тур для журналистов, посвященный фестивалю, который откроется уже в пятницу, 1 марта. "Мы готовы, федеральная территория "Сириус" постоянно принимает большие всенародные, всероссийские мероприятия, мы проводим и Конгресс молодых ученых, проводим разные политические форумы, экономические. Федеральная территория "Сириус" в целом является конгрессно-выставочной площадкой, и к проведению Всемирного фестиваля мы готовы", - сказал Плишкин на встрече с журналистами.Глава федеральной территории отметил, что всего при подготовке к международному мероприятию было оборудовано 1,5 тысячи светильников, отремонтированы улицы Каспийская, Урожайная, пешеходные зоны, создан новый маршрут Мзымта. Для удобства жителей, гостей фестиваля и туристов были демонтированы заборы, установка которых мешала беспрепятственно передвигаться в зоне Олимпийского парка. Основной фронт восстановительных работ произвели на Имеретинской набережной, которая была разрушена в результате прошлогоднего шторма, ее откроют 29 февраля. Как отмечает Плишкин, на набережной уложено новое покрытие, именно там установили наибольшее количество осветительных приборов. "Мы максимально готовились, поэтому будет открыта новая аллея рядом с образовательным центром ("Сириус" - ред.), где пройдет образовательная программа (для детей - ред.), уникальный формат, никогда еще не было в программе Всемирного фестиваля молодежи", - добавил он. Как подчеркнул Плишкин, всё созданное в рамках подготовки к фестивалю, включая парковую аллею, соединяющую Олимпийский парк и Имеретинскую набережную, останется и будет служить жителям и туристам. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" по указу президента России Владимира Путина. На фестивале заявлено 20 тысяч участников, половина из них - иностранцы. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.

https://ria.ru/20240219/fotovystavka-1928285112.html

https://ria.ru/20240225/poezd-1929361812.html

россия

федеральная территория "сириус"

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общество, россия, всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральная территория "сириус"