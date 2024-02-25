Рейтинг@Mail.ru
Власти заявили о готовности "Сириуса" ко Всемирному фестивалю молодежи - РИА Новости, 25.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:58 25.02.2024 (обновлено: 12:15 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/sirius-1929363238.html
Власти заявили о готовности "Сириуса" ко Всемирному фестивалю молодежи
Власти заявили о готовности "Сириуса" ко Всемирному фестивалю молодежи - РИА Новости, 25.02.2024
Власти заявили о готовности "Сириуса" ко Всемирному фестивалю молодежи
Все работы, организованные на федеральной территории "Сириус" в рамках подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи, выполнены, заявил глава территории Дмитрий... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T11:58
2024-02-25T12:15
общество
россия
всемирный фестиваль молодежи — 2024
федеральная территория "сириус"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929343174_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_e84269181cfb2fa3905ebdef23d2a31f.jpg
СИРИУС, 25 фев - РИА Новости. Все работы, организованные на федеральной территории "Сириус" в рамках подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи, выполнены, заявил глава территории Дмитрий Плишкин. В "Сириусе" проходит пресс-тур для журналистов, посвященный фестивалю, который откроется уже в пятницу, 1 марта. &quot;Мы готовы, федеральная территория &quot;Сириус&quot; постоянно принимает большие всенародные, всероссийские мероприятия, мы проводим и Конгресс молодых ученых, проводим разные политические форумы, экономические. Федеральная территория &quot;Сириус&quot; в целом является конгрессно-выставочной площадкой, и к проведению Всемирного фестиваля мы готовы&quot;, - сказал Плишкин на встрече с журналистами.Глава федеральной территории отметил, что всего при подготовке к международному мероприятию было оборудовано 1,5 тысячи светильников, отремонтированы улицы Каспийская, Урожайная, пешеходные зоны, создан новый маршрут Мзымта. Для удобства жителей, гостей фестиваля и туристов были демонтированы заборы, установка которых мешала беспрепятственно передвигаться в зоне Олимпийского парка. Основной фронт восстановительных работ произвели на Имеретинской набережной, которая была разрушена в результате прошлогоднего шторма, ее откроют 29 февраля. Как отмечает Плишкин, на набережной уложено новое покрытие, именно там установили наибольшее количество осветительных приборов. "Мы максимально готовились, поэтому будет открыта новая аллея рядом с образовательным центром ("Сириус" - ред.), где пройдет образовательная программа (для детей - ред.), уникальный формат, никогда еще не было в программе Всемирного фестиваля молодежи", - добавил он. Как подчеркнул Плишкин, всё созданное в рамках подготовки к фестивалю, включая парковую аллею, соединяющую Олимпийский парк и Имеретинскую набережную, останется и будет служить жителям и туристам. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" по указу президента России Владимира Путина. На фестивале заявлено 20 тысяч участников, половина из них - иностранцы. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
https://ria.ru/20240219/fotovystavka-1928285112.html
https://ria.ru/20240225/poezd-1929361812.html
россия
федеральная территория "сириус"
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929343174_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_0bf7254bdb486cb089100d67656b4793.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральная территория "сириус"
Общество, Россия, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Федеральная территория "Сириус"
Власти заявили о готовности "Сириуса" ко Всемирному фестивалю молодежи

Плишкин: федеральная территория "Сириус" готова ко Всемирному фестивалю молодежи

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкОбразовательный центр "Сириус"
Образовательный центр Сириус - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Образовательный центр "Сириус". Архивное фото
Читать ria.ru в
СИРИУС, 25 фев - РИА Новости. Все работы, организованные на федеральной территории "Сириус" в рамках подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи, выполнены, заявил глава территории Дмитрий Плишкин.
В "Сириусе" проходит пресс-тур для журналистов, посвященный фестивалю, который откроется уже в пятницу, 1 марта.
«

"Мы готовы, федеральная территория "Сириус" постоянно принимает большие всенародные, всероссийские мероприятия, мы проводим и Конгресс молодых ученых, проводим разные политические форумы, экономические. Федеральная территория "Сириус" в целом является конгрессно-выставочной площадкой, и к проведению Всемирного фестиваля мы готовы", - сказал Плишкин на встрече с журналистами.

Глава федеральной территории отметил, что всего при подготовке к международному мероприятию было оборудовано 1,5 тысячи светильников, отремонтированы улицы Каспийская, Урожайная, пешеходные зоны, создан новый маршрут Мзымта. Для удобства жителей, гостей фестиваля и туристов были демонтированы заборы, установка которых мешала беспрепятственно передвигаться в зоне Олимпийского парка. Основной фронт восстановительных работ произвели на Имеретинской набережной, которая была разрушена в результате прошлогоднего шторма, ее откроют 29 февраля.
Открытие VI Всемирного Фестиваля молодежи и студентов в Москве 28 июля 1957 года - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
В центре Москвы открылась фотовыставка об истории фестивалей молодежи
19 февраля, 16:56
Как отмечает Плишкин, на набережной уложено новое покрытие, именно там установили наибольшее количество осветительных приборов.
«
"Мы максимально готовились, поэтому будет открыта новая аллея рядом с образовательным центром ("Сириус" - ред.), где пройдет образовательная программа (для детей - ред.), уникальный формат, никогда еще не было в программе Всемирного фестиваля молодежи", - добавил он.
Как подчеркнул Плишкин, всё созданное в рамках подготовки к фестивалю, включая парковую аллею, соединяющую Олимпийский парк и Имеретинскую набережную, останется и будет служить жителям и туристам.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" по указу президента России Владимира Путина. На фестивале заявлено 20 тысяч участников, половина из них - иностранцы.
РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
Один из вагонов Поезда Победы - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
"Поезд Победы" прибыл в "Сириус" на Всемирный фестиваль молодежи
11:46
 
ОбществоРоссияВсемирный фестиваль молодежи — 2024Федеральная территория "Сириус"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала