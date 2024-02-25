https://ria.ru/20240225/sanktsii-1929336665.html

СМИ: союзники критикуют США за вторичные санкции

СМИ: союзники критикуют США за вторичные санкции - РИА Новости, 25.02.2024

СМИ: союзники критикуют США за вторичные санкции

Ряд американских союзников полагают, что США превышают полномочия, вводя вторичные санкции за связи с Россией, пишет газета Politico. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T06:15

2024-02-25T06:15

2024-02-25T12:04

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владимир путин

politico

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Ряд американских союзников полагают, что США превышают полномочия, вводя вторичные санкции за связи с Россией, пишет газета Politico. "Некоторые союзники США считают вторичные санкции превышением полномочий Вашингтона, поскольку они могут наносить удар по третьим сторонам, не подпадающим под санкции", — говорится в статье.Издание напоминает, что эти ограничения позволяют США наказывать зарубежные фирмы за бизнес с попавшими в черный список российскими компаниями. В пример приводится декабрьский указ президента Джо Байдена, в соответствии с которым зарубежные банки могут терять доступ к американской финансовой системе, если ведут дела с российским военно-промышленным комплексом. После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с санкциями, а на самом Западе не раз звучали мнения, что они неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.

https://ria.ru/20240224/g7-1929319705.html

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россия, сша, джо байден, владимир путин, politico, санкции в отношении россии, в мире