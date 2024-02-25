Рейтинг@Mail.ru
СМИ: союзники критикуют США за вторичные санкции - РИА Новости, 25.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:15 25.02.2024 (обновлено: 12:04 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/sanktsii-1929336665.html
СМИ: союзники критикуют США за вторичные санкции
СМИ: союзники критикуют США за вторичные санкции - РИА Новости, 25.02.2024
СМИ: союзники критикуют США за вторичные санкции
Ряд американских союзников полагают, что США превышают полномочия, вводя вторичные санкции за связи с Россией, пишет газета Politico. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T06:15
2024-02-25T12:04
россия
сша
джо байден
владимир путин
politico
санкции в отношении россии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888269020_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_af6d73d29362ae34698211aedec2a303.jpg
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Ряд американских союзников полагают, что США превышают полномочия, вводя вторичные санкции за связи с Россией, пишет газета Politico. &quot;Некоторые союзники США считают вторичные санкции превышением полномочий Вашингтона, поскольку они могут наносить удар по третьим сторонам, не подпадающим под санкции&quot;, — говорится в статье.Издание напоминает, что эти ограничения позволяют США наказывать зарубежные фирмы за бизнес с попавшими в черный список российскими компаниями. В пример приводится декабрьский указ президента Джо Байдена, в соответствии с которым зарубежные банки могут терять доступ к американской финансовой системе, если ведут дела с российским военно-промышленным комплексом. После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с санкциями, а на самом Западе не раз звучали мнения, что они неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
https://ria.ru/20240224/g7-1929319705.html
https://ria.ru/20240224/sanktsii-1929277345.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888269020_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e70f87ec6fc9f29c09bdb4afc7bc6564.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, джо байден, владимир путин, politico, санкции в отношении россии, в мире
Россия, США, Джо Байден, Владимир Путин, Politico, Санкции в отношении России, В мире
СМИ: союзники критикуют США за вторичные санкции

Politico: союзники США считают введение вторичных санкций превышением полномочий

© AP Photo / Virginia MayoФлаги США И ЕС
Флаги США И ЕС - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги США И ЕС . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Ряд американских союзников полагают, что США превышают полномочия, вводя вторичные санкции за связи с Россией, пишет газета Politico.
«

"Некоторые союзники США считают вторичные санкции превышением полномочий Вашингтона, поскольку они могут наносить удар по третьим сторонам, не подпадающим под санкции", — говорится в статье.

Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
G7 пообещала вводить санкции против поддерживающих Россию стран
Вчера, 22:02
Издание напоминает, что эти ограничения позволяют США наказывать зарубежные фирмы за бизнес с попавшими в черный список российскими компаниями. В пример приводится декабрьский указ президента Джо Байдена, в соответствии с которым зарубежные банки могут терять доступ к американской финансовой системе, если ведут дела с российским военно-промышленным комплексом.
После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с санкциями, а на самом Западе не раз звучали мнения, что они неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
В Минвостокразвития прокомментировали новые западные санкции
Вчера, 14:48
 
РоссияСШАДжо БайденВладимир ПутинPoliticoСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала