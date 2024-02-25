Большинство жителей стран G7 изменили отношение к России, заявила Симоньян
Симоньян: большинство жителей стран G7 перестали считать Россию главной угрозой
© РИА Новости / RT | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 25 фев — РИА Новости. Большинство жителей стран G7 изменили свое мнение о России, перестав считать ее угрозой, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
"Я говорю только о цифрах. В 2022 году практически все страны G7, население этих стран, по опросам, считали главной угрозой для себя — Россию. В 2023 году остались только две страны, которые так считают, самые упертые — Британия и Япония. Все остальные уже называют миграцию, жару. Даже жара уже выше стоит в списках угроз, чем Россия, глобальное потепление", — сказала она.
В этом году британцы могут остаться в гордом одиночестве, поскольку в Японии тоже происходят обратные вещи, отметила медиаменеджер.
"Очень быстро и очень радостно меняется общественное мнение на Западе. Это результат много чего, и в том числе <...> скажу спасибо нашим ребятам, которые в тяжелейших условиях, когда нас вырубили отовсюду, буквально 25 февраля смогли построить целую огромную сетку, уже целую империю партизанских проектов, которые работают с общественным мнением, донося правду до западной аудитории", — пояснила Симоньян.
Как подчеркивала в Кремле, Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом Москва открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.