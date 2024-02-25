https://ria.ru/20240225/russia-1929436502.html

Большинство жителей стран G7 изменили отношение к России, заявила Симоньян

Большинство жителей стран G7 изменили отношение к России, заявила Симоньян - РИА Новости, 25.02.2024

Большинство жителей стран G7 изменили отношение к России, заявила Симоньян

Большинство жителей стран G7 изменили свое мнение о России, перестав считать ее угрозой, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T22:27

2024-02-25T22:27

2024-02-25T22:46

россия

япония

маргарита симоньян

владимир соловьев (телеведущий)

g7

в мире

миа "россия сегодня"

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ВЛАДИВОСТОК, 25 фев — РИА Новости. Большинство жителей стран G7 изменили свое мнение о России, перестав считать ее угрозой, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"."Я говорю только о цифрах. В 2022 году практически все страны G7, население этих стран, по опросам, считали главной угрозой для себя — Россию. В 2023 году остались только две страны, которые так считают, самые упертые — Британия и Япония. Все остальные уже называют миграцию, жару. Даже жара уже выше стоит в списках угроз, чем Россия, глобальное потепление", — сказала она.В этом году британцы могут остаться в гордом одиночестве, поскольку в Японии тоже происходят обратные вещи, отметила медиаменеджер. "Очень быстро и очень радостно меняется общественное мнение на Западе. Это результат много чего, и в том числе <...> скажу спасибо нашим ребятам, которые в тяжелейших условиях, когда нас вырубили отовсюду, буквально 25 февраля смогли построить целую огромную сетку, уже целую империю партизанских проектов, которые работают с общественным мнением, донося правду до западной аудитории", — пояснила Симоньян.Как подчеркивала в Кремле, Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом Москва открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.

https://ria.ru/20240222/ssha-1928868606.html

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россия, япония, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), g7, в мире, миа "россия сегодня", телеканал rt, нато