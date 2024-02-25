https://ria.ru/20240225/rabotino-1929331518.html

В центре Работино идут ожесточенные бои, заявил Рогов

В центре Работино идут ожесточенные бои, заявил Рогов - РИА Новости, 25.02.2024

В центре Работино идут ожесточенные бои, заявил Рогов

В селе Работино в Запорожской области идут ожесточенные бои, заявил РИА Новости глава регионального общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T02:36

2024-02-25T02:36

2024-02-25T11:08

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев — РИА Новости. В селе Работино в Запорожской области идут ожесточенные бои, заявил РИА Новости глава регионального общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов."Работино стало одной из самых горячих точек на запорожской линии фронта. Сейчас там идут ожесточенные бои, в том числе за центр села. Инициатива находится в руках российских бойцов, плюс идет поддержка артиллерии и фронтовой авиации", — сказал он.По словам Рогова, противник оказывает ожесточенное сопротивление, применяя множество дронов. Активно работает артиллерия.Если ВСУ выдавят из Работино и ликвидируют Работинский выступ, то это поставит крест на результатах, которые украинская армия достигла за все время так называемого летнего контрнаступления, добавил собеседник агентства.Три дня назад Рогов рассказал, что ВСУ пытаются любой ценой удержать Работино, бросая туда все новые силы.По информации Минобороны, накануне подразделения группировки "Днепр" нанесли комплексное огневое поражение 65-й и 118-й механизированным бригадам ВСУ в районах Работино и Вербового. Противник потерял там примерно 35 солдат убитыми и ранеными и свыше десяти единиц техники.Небольшое село Работино оказалось в центре сражения с июня прошлого года, когда ВСУ начали контрнаступление, бросив в бой бригады с западной подготовкой из стратегического резерва.Контрнаступление продолжалось больше полугода и закончилось провалом, ВСУ практически не удалось продвинуться ни на одном из направлений. Как отмечал министр обороны России Сергей Шойгу, за это время украинские войска потеряли почти 166 тысяч солдат, 800 танков (в том числе половину немецких Leopard), 123 самолета и 2,4 тысячи единиц бронетехники.

https://ria.ru/20240220/front-1928214425.html

https://ria.ru/20240221/kontrnastuplenie-1928797900.html

https://ria.ru/20240213/rabotino-1927073576.html

запорожская область

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безопасность, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины