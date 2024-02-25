https://ria.ru/20240225/protest-1929385790.html

Сербия выразила Хорватии протест из-за обвинений в помощи России

Сербия выразила Хорватии протест из-за обвинений в помощи России - РИА Новости, 25.02.2024

Сербия выразила Хорватии протест из-за обвинений в помощи России

Власти Сербии направили Хорватии протестную ноту из-за обвинений главы хорватского МИД в том, что Белград якобы является "сателлитом" и проводником интересов... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T15:07

2024-02-25T15:07

2024-02-25T15:07

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БЕЛГРАД, 25 фев – РИА Новости. Власти Сербии направили Хорватии протестную ноту из-за обвинений главы хорватского МИД в том, что Белград якобы является "сателлитом" и проводником интересов Москвы по дестабилизации Балкан, сообщило Министерство иностранных дел Сербии. Глава внешнеполитического ведомства Хорватии Гордан Грлич-Радман накануне снова заявил, что власти Сербии должны "перестать сидеть на двух стульях", назвал президента Александра Вучича "сателлитом" РФ и призвал недопустить "зловредного влияния" Москвы и нарушения стабильности на Западных Балканах. Вучич ответил на это в соцсетях, что выпад хорватского министра является грубым вмешательством во внутренние дела Сербии, и что он не является ничьим слугой или "мальчиком на побегушках, чего нельзя сказать о Грлич-Радмане". "Сербия – страна, которая проводит суверенную и независимую внешнюю политику, в интересах исключительно наших граждан и народа. Сербия и Вучич не являются ничьими "трабантами" (так на Балканах в негативном смысле называют пособников и проводников чего-либо – ред.) Хорватский министр не выучил уроки истории и забыл или хотел бы забыть, что Хорватия была самым верным "трабантом" Австро-Венгрии и нацистской Германии, "Независимым государством Хорватией", которая продолжила воевать после самоубийства Гитлера, до 15 мая (1945 года – ред.) шесть дней спустя после капитуляции Германии. Они были пособниками и большими нацистами чем сами фашисты. Мы – слуги только Сербии и наших граждан", - опубликовал МИД заявление главы ведомства и первого вице-премьера Ивицы Дачича. Сербское министерство указало также, что Хорватии направляется протестная нота с осуждением "постыдного заявления". О фашистском прошлом Независимого государства Хорватия в 1941-1945 годах и подъеме усташского движения (хорватского национализма) в 1991 году напомнил и экс-глава контрразведки Сербии, лидер "Движения социалистов" Александр Вулин. "Сербия решила не предавать братьев и не вводить санкции против России, это не сидение на двух стульях, это – характер и позиция, но Хорватия с трудом может этого понять, у нее нет братьев, только хозяева", - приводит движение реакцию Вулина. Сербский премьер Ана Брнабич также отреагировала на выпад Грлич-Радмана и подчеркнула, что такие как он "не могут простить Вучичу, что он сидит на сербском стуле".

https://ria.ru/20231220/serbiya-1916743360.html

https://ria.ru/20240207/serbiya-1926024002.html

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в мире, сербия, хорватия, александр вулин, александр вучич