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В Свердловской области потушили пожар в торговом павильоне

В Свердловской области потушили пожар в торговом павильоне - РИА Новости, 25.02.2024

В Свердловской области потушили пожар в торговом павильоне

Спасатели потушили пожар под Екатеринбургом, где горел торговый павильон на 600 квадратных метрах, сообщает МЧС России. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T06:53

2024-02-25T06:53

2024-02-25T06:53

происшествия

екатеринбург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Спасатели потушили пожар под Екатеринбургом, где горел торговый павильон на 600 квадратных метрах, сообщает МЧС России. Ранее в свердловском главке МЧС РИА Новости сообщили, что в субботу загорелся торговый павильон в поселке Горный Щит под Екатеринбургом. Пожар был локализован на 600 квадратных метров. "Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар в Свердловской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС. Отмечается, что сведений о пострадавших не поступало.

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екатеринбург

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происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)