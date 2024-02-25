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"Врет, не задумываясь". Сенатор высмеял слова Зеленского о потерях ВСУ - РИА Новости, 25.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:27 25.02.2024
https://ria.ru/20240225/poteri-1929431879.html
"Врет, не задумываясь". Сенатор высмеял слова Зеленского о потерях ВСУ
"Врет, не задумываясь". Сенатор высмеял слова Зеленского о потерях ВСУ - РИА Новости, 25.02.2024
"Врет, не задумываясь". Сенатор высмеял слова Зеленского о потерях ВСУ
Цифры потерь украинских войск, озвученные Владимиром Зеленским, в разы меньше тех, которые обнародовали поддерживающие его лидеры ЕС и западных стран, эти... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T21:27
2024-02-25T21:27
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
сергей цеков
евросоюз
вооруженные силы украины
урсула фон дер ляйен
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Цифры потерь украинских войск, озвученные Владимиром Зеленским, в разы меньше тех, которые обнародовали поддерживающие его лидеры ЕС и западных стран, эти сведения лживы, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков. Ранее Зеленский сообщил на пресс-конференции о том, что потери ВСУ за два года составляют 31 тысячу человек. "За эти два года все эти друзья Зеленского – Урсула фон дер Ляйен, представители западных государств называли цифры (потерь ВСУ - ред), которые в несколько раз больше тех, которые назвал он. Это доказывает, что врет уже, не особо даже задумываясь над убедительностью этого вранья. Это человек совершенно несерьезный, с которым нормальные руководители иметь дело не должны. К сожалению тех личностей в руководстве европейских государств, которые его поддерживают" , — сказал Цеков.
https://ria.ru/20240225/kontrnastuplenie-1929425392.html
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в мире, владимир зеленский, сергей цеков, евросоюз, вооруженные силы украины, урсула фон дер ляйен
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Сергей Цеков, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Урсула фон дер Ляйен
"Врет, не задумываясь". Сенатор высмеял слова Зеленского о потерях ВСУ

Цеков: озвученные Зеленским потери ВСУ в разы меньше данных его друзей из ЕС

© AP Photo / Wolfgang RattayЗеленский на конференции в Мюнхене
Зеленский на конференции в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© AP Photo / Wolfgang Rattay
Зеленский на конференции в Мюнхене
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Цифры потерь украинских войск, озвученные Владимиром Зеленским, в разы меньше тех, которые обнародовали поддерживающие его лидеры ЕС и западных стран, эти сведения лживы, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Ранее Зеленский сообщил на пресс-конференции о том, что потери ВСУ за два года составляют 31 тысячу человек.
"За эти два года все эти друзья Зеленского – Урсула фон дер Ляйен, представители западных государств называли цифры (потерь ВСУ - ред), которые в несколько раз больше тех, которые назвал он. Это доказывает, что врет уже, не особо даже задумываясь над убедительностью этого вранья. Это человек совершенно несерьезный, с которым нормальные руководители иметь дело не должны. К сожалению тех личностей в руководстве европейских государств, которые его поддерживают" , — сказал Цеков.
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский сделал признание об украинском контрнаступлении
Вчера, 20:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийСергей ЦековЕвросоюзВооруженные силы УкраиныУрсула фон дер Ляйен
 
 
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