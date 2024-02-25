https://ria.ru/20240225/poteri-1929431879.html
"Врет, не задумываясь". Сенатор высмеял слова Зеленского о потерях ВСУ
"Врет, не задумываясь". Сенатор высмеял слова Зеленского о потерях ВСУ - РИА Новости, 25.02.2024
"Врет, не задумываясь". Сенатор высмеял слова Зеленского о потерях ВСУ
Цифры потерь украинских войск, озвученные Владимиром Зеленским, в разы меньше тех, которые обнародовали поддерживающие его лидеры ЕС и западных стран, эти... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T21:27
2024-02-25T21:27
2024-02-25T21:27
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
сергей цеков
евросоюз
вооруженные силы украины
урсула фон дер ляйен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928627641_0:2:2789:1571_1920x0_80_0_0_1fbce829070d2a938e521eda354a9dc9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Цифры потерь украинских войск, озвученные Владимиром Зеленским, в разы меньше тех, которые обнародовали поддерживающие его лидеры ЕС и западных стран, эти сведения лживы, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков. Ранее Зеленский сообщил на пресс-конференции о том, что потери ВСУ за два года составляют 31 тысячу человек. "За эти два года все эти друзья Зеленского – Урсула фон дер Ляйен, представители западных государств называли цифры (потерь ВСУ - ред), которые в несколько раз больше тех, которые назвал он. Это доказывает, что врет уже, не особо даже задумываясь над убедительностью этого вранья. Это человек совершенно несерьезный, с которым нормальные руководители иметь дело не должны. К сожалению тех личностей в руководстве европейских государств, которые его поддерживают" , — сказал Цеков.
https://ria.ru/20240225/kontrnastuplenie-1929425392.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928627641_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_c921bc6bd09f662dca2b02c8d0be9511.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, сергей цеков, евросоюз, вооруженные силы украины, урсула фон дер ляйен
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Сергей Цеков, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Урсула фон дер Ляйен
"Врет, не задумываясь". Сенатор высмеял слова Зеленского о потерях ВСУ
Цеков: озвученные Зеленским потери ВСУ в разы меньше данных его друзей из ЕС