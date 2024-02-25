https://ria.ru/20240225/poteri-1929431879.html

"Врет, не задумываясь". Сенатор высмеял слова Зеленского о потерях ВСУ

"Врет, не задумываясь". Сенатор высмеял слова Зеленского о потерях ВСУ - РИА Новости, 25.02.2024

"Врет, не задумываясь". Сенатор высмеял слова Зеленского о потерях ВСУ

Цифры потерь украинских войск, озвученные Владимиром Зеленским, в разы меньше тех, которые обнародовали поддерживающие его лидеры ЕС и западных стран, эти... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T21:27

2024-02-25T21:27

2024-02-25T21:27

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

сергей цеков

евросоюз

вооруженные силы украины

урсула фон дер ляйен

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Цифры потерь украинских войск, озвученные Владимиром Зеленским, в разы меньше тех, которые обнародовали поддерживающие его лидеры ЕС и западных стран, эти сведения лживы, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков. Ранее Зеленский сообщил на пресс-конференции о том, что потери ВСУ за два года составляют 31 тысячу человек. "За эти два года все эти друзья Зеленского – Урсула фон дер Ляйен, представители западных государств называли цифры (потерь ВСУ - ред), которые в несколько раз больше тех, которые назвал он. Это доказывает, что врет уже, не особо даже задумываясь над убедительностью этого вранья. Это человек совершенно несерьезный, с которым нормальные руководители иметь дело не должны. К сожалению тех личностей в руководстве европейских государств, которые его поддерживают" , — сказал Цеков.

https://ria.ru/20240225/kontrnastuplenie-1929425392.html

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в мире, владимир зеленский, сергей цеков, евросоюз, вооруженные силы украины, урсула фон дер ляйен