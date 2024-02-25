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ВСУ потеряли более 360 военных на Донецком направлении

ВСУ потеряли более 360 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 25.02.2024

ВСУ потеряли более 360 военных на Донецком направлении

Российские войска на донецком направлении улучшили положение по переднему краю, потери ВСУ составили более 360 военнослужащих и один танк, сообщили в Минобороны РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T13:09

2024-02-25T13:09

2024-02-25T13:18

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

клещеевка

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении улучшили положение по переднему краю, потери ВСУ составили более 360 военнослужащих и один танк, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 22-й, 28-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Дылеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили свыше 360 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля."В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, орудие Д-20, САУ "Гвоздика", а также склад боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

клещеевка

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вооруженные силы украины, клещеевка, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность