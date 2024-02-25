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ВСУ потеряли более 360 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 25.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:09 25.02.2024 (обновлено: 13:18 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/poteri-1929371295.html
ВСУ потеряли более 360 военных на Донецком направлении
ВСУ потеряли более 360 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 25.02.2024
ВСУ потеряли более 360 военных на Донецком направлении
Российские войска на донецком направлении улучшили положение по переднему краю, потери ВСУ составили более 360 военнослужащих и один танк, сообщили в Минобороны РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T13:09
2024-02-25T13:18
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
клещеевка
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении улучшили положение по переднему краю, потери ВСУ составили более 360 военнослужащих и один танк, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 22-й, 28-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Дылеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили свыше 360 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля."В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, орудие Д-20, САУ "Гвоздика", а также склад боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, клещеевка, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Клещеевка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли более 360 военных на Донецком направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 360 военных на Донецком направлении

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении улучшили положение по переднему краю, потери ВСУ составили более 360 военнослужащих и один танк, сообщили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 22-й, 28-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Дылеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили свыше 360 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
"В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, орудие Д-20, САУ "Гвоздика", а также склад боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКлещеевкаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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