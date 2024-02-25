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Боррель призвал ЕС готовиться к периоду напряженных отношений с Россией - РИА Новости, 25.02.2024
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17:47 25.02.2024 (обновлено: 18:32 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/politika-1929408963.html
Боррель призвал ЕС готовиться к периоду напряженных отношений с Россией
Боррель призвал ЕС готовиться к периоду напряженных отношений с Россией - РИА Новости, 25.02.2024
Боррель призвал ЕС готовиться к периоду напряженных отношений с Россией
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Европейский союз готовиться к длительному "периоду напряженности" в отношениях с Россией на фоне конфликта РФ РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T17:47
2024-02-25T18:32
украина
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Европейский союз готовиться к длительному "периоду напряженности" в отношениях с Россией на фоне конфликта РФ с Украиной.В своей статье для испанской газеты Ideal политик призвал ЕС предоставить Украине "обязательства по безопасности", чтобы повысить ее устойчивость на всех фронтах в конфликте с РФ. Политик назвал одним из таких обязательств членство Украины в союзе."Дайте (страны ЕС - ред.) Украине обязательства в области безопасности, чтобы повысить ее устойчивость на всех фронтах, зная, что лучшим из этих обязательств является членство в ЕС... Готовьтесь к длительному периоду напряженности в отношениях с Россией, у которой может возникнуть соблазн спровоцировать в политическом и военном отношении других своих соседей, некоторые из которых являются членами НАТО", - заявил Боррель.Политик добавил, что военные усилия ЕС должны быть устойчивыми, а также учитывать, что участие США в европейской безопасности "может измениться в будущем". Боррель также призвал Европу разрабатывать стратегию отношений с Глобальным Югом."У этих стран (Глобального Юга - ред.) своя собственная динамика, конфликты на Украине и в секторе Газа расширили их политическое пространство, а обвинения в двойных стандартах усилились. Мир становится девестернизированным, но мы должны не допустить утверждения того, что на Ближнем Востоке и на Украине создается альянс "Отдых от Запада" (Rest Against the West)", - добавил Боррель.Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
https://ria.ru/20240225/almazy-1929036204.html
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украина, евросоюз, жозеп боррель, нато, россия, владимир путин, такер карлсон, сша, в мире
Украина, Евросоюз, Жозеп Боррель, НАТО, Россия, Владимир Путин, Такер Карлсон, США, В мире
Боррель призвал ЕС готовиться к периоду напряженных отношений с Россией

Боррель призвал ЕС готовиться к длительному периоду напряженных отношений с РФ

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Европейский союз готовиться к длительному "периоду напряженности" в отношениях с Россией на фоне конфликта РФ с Украиной.
В своей статье для испанской газеты Ideal политик призвал ЕС предоставить Украине "обязательства по безопасности", чтобы повысить ее устойчивость на всех фронтах в конфликте с РФ. Политик назвал одним из таких обязательств членство Украины в союзе.
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"Дайте (страны ЕС - ред.) Украине обязательства в области безопасности, чтобы повысить ее устойчивость на всех фронтах, зная, что лучшим из этих обязательств является членство в ЕС... Готовьтесь к длительному периоду напряженности в отношениях с Россией, у которой может возникнуть соблазн спровоцировать в политическом и военном отношении других своих соседей, некоторые из которых являются членами НАТО", - заявил Боррель.
Политик добавил, что военные усилия ЕС должны быть устойчивыми, а также учитывать, что участие США в европейской безопасности "может измениться в будущем". Боррель также призвал Европу разрабатывать стратегию отношений с Глобальным Югом.
"У этих стран (Глобального Юга - ред.) своя собственная динамика, конфликты на Украине и в секторе Газа расширили их политическое пространство, а обвинения в двойных стандартах усилились. Мир становится девестернизированным, но мы должны не допустить утверждения того, что на Ближнем Востоке и на Украине создается альянс "Отдых от Запада" (Rest Against the West)", - добавил Боррель.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
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