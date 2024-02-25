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Москвичам пообещали по-мартовски теплый финал зимы - РИА Новости, 25.02.2024
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15:47 25.02.2024
https://ria.ru/20240225/pogoda-1929391550.html
Москвичам пообещали по-мартовски теплый финал зимы
Москвичам пообещали по-мартовски теплый финал зимы - РИА Новости, 25.02.2024
Москвичам пообещали по-мартовски теплый финал зимы
Финал зимы в Москве ожидается по-мартовски теплым, среднесуточная температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T15:47
2024-02-25T15:47
общество
москва
евгений тишковец
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Финал зимы в Москве ожидается по-мартовски теплым, среднесуточная температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Текущий февраль в Центральной России выше климатической нормы на 0,7 градуса, и финал месяца ожидается по-мартовски теплым, когда среднесуточная температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки. В ночь на понедельник в Москве в зоне атмосферного фронта окклюзии местами пройдут осадки в разном агрегатном состоянии, в том числе не исключены гололедные явления в виде ледяного дождя и гололедицы с отложением наледи толщиной до трех-восьми миллиметров. Температура воздуха понизится до нуля - минус двух, по области минус четыре - плюс один", - рассказал Тишковец. По его словам, в понедельник днем инициативу перехватит северо-западное крыло антициклона, благодаря чему осадки прекратятся, но за счет инверсии облаков будет много, дневная температура - около нуля градусов. "Во вторник и среду погоду будет определять бесснежный антициклон. В облаках появятся просветы, обойдется без осадков, суточные колебания температуры возрастут: по ночам до минус трех - минус восьми. Днем от минус двух до плюс трех. В четверг с приближением ложбины циклона с запада небо нахмурится, к вечеру пойдут небольшие осадки. Под утро минус один - минус шесть, днем минус три - плюс два", - рассказал синоптик. Метеоролог отметил, что в первый день календарной весны нагрянет холодный фронт, неся с собой скоротечные заряды снега. Ночью ожидается минус четыре - плюс один градус, днем - минус один - плюс четыре. В выходные станет немного холоднее.
https://ria.ru/20240218/pogoda-1928089038.html
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общество, москва, евгений тишковец, погода, центр "фобос"
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода, Центр "Фобос"
Москвичам пообещали по-мартовски теплый финал зимы

Тишковец: финал зимы в Москве ожидается по-мартовски теплым

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОттепель зимой в Москве
Оттепель зимой в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Оттепель зимой в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Финал зимы в Москве ожидается по-мартовски теплым, среднесуточная температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Текущий февраль в Центральной России выше климатической нормы на 0,7 градуса, и финал месяца ожидается по-мартовски теплым, когда среднесуточная температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки. В ночь на понедельник в Москве в зоне атмосферного фронта окклюзии местами пройдут осадки в разном агрегатном состоянии, в том числе не исключены гололедные явления в виде ледяного дождя и гололедицы с отложением наледи толщиной до трех-восьми миллиметров. Температура воздуха понизится до нуля - минус двух, по области минус четыре - плюс один", - рассказал Тишковец.
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По его словам, в понедельник днем инициативу перехватит северо-западное крыло антициклона, благодаря чему осадки прекратятся, но за счет инверсии облаков будет много, дневная температура - около нуля градусов.
"Во вторник и среду погоду будет определять бесснежный антициклон. В облаках появятся просветы, обойдется без осадков, суточные колебания температуры возрастут: по ночам до минус трех - минус восьми. Днем от минус двух до плюс трех. В четверг с приближением ложбины циклона с запада небо нахмурится, к вечеру пойдут небольшие осадки. Под утро минус один - минус шесть, днем минус три - плюс два", - рассказал синоптик.
Метеоролог отметил, что в первый день календарной весны нагрянет холодный фронт, неся с собой скоротечные заряды снега. Ночью ожидается минус четыре - плюс один градус, днем - минус один - плюс четыре. В выходные станет немного холоднее.
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