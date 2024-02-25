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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 25.02.2024
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10:01 25.02.2024 (обновлено: 10:02 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/pogoda-1929350909.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 25.02.2024
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачная погода, временами снег, мокрый снег, местами крупа и ледяной дождь, порывистый ветер, высокое атмосферное давление и до плюс трех градусов ожидается в... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T10:01
2024-02-25T10:02
общество
москва
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Облачная погода, временами снег, мокрый снег, местами крупа и ледяной дождь, порывистый ветер, высокое атмосферное давление и до плюс трех градусов ожидается в воскресенье в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится северо-западной периферией антициклона с центром над Оренбуржьем, по которой будет скользить атмосферный фронт окклюзии по типу теплого. В Москве ожидается облачная погода, временами снег, мокрый снег, местами крупа и возможен ледяной дождь - выпадет четыре-шесть миллиметров осадков", - рассказал Тишковец. По его словам, ветер ожидается южный, четыре-девять метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду. Температура ожидается ноль - плюс три градуса, в Подмосковье минус один - плюс четыре градуса. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 миллиметров ртутного столба. "Ледяной дождь сегодня зацепит восток Брянщины, Калужскую область, юг, запад и север Подмосковья и отдельные районы Москвы с толщиной наледи до двух-пяти миллиметров", - добавил синоптик.
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общество, москва, московская область (подмосковье), погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Погода
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Тишковец: в Москве в воскресенье ожидаются снег, ледяной дождь и до плюс 3

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Облачная погода, временами снег, мокрый снег, местами крупа и ледяной дождь, порывистый ветер, высокое атмосферное давление и до плюс трех градусов ожидается в воскресенье в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится северо-западной периферией антициклона с центром над Оренбуржьем, по которой будет скользить атмосферный фронт окклюзии по типу теплого. В Москве ожидается облачная погода, временами снег, мокрый снег, местами крупа и возможен ледяной дождь - выпадет четыре-шесть миллиметров осадков", - рассказал Тишковец.
По его словам, ветер ожидается южный, четыре-девять метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду. Температура ожидается ноль - плюс три градуса, в Подмосковье минус один - плюс четыре градуса. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 миллиметров ртутного столба.
"Ледяной дождь сегодня зацепит восток Брянщины, Калужскую область, юг, запад и север Подмосковья и отдельные районы Москвы с толщиной наледи до двух-пяти миллиметров", - добавил синоптик.
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