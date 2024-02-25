https://ria.ru/20240225/pogoda-1929350909.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 25.02.2024

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Облачная погода, временами снег, мокрый снег, местами крупа и ледяной дождь, порывистый ветер, высокое атмосферное давление и до плюс трех градусов ожидается в... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T10:01

2024-02-25T10:01

2024-02-25T10:02

общество

москва

московская область (подмосковье)

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926185339_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f32c05f8ccf09b9d69ce1e77cf615fbd.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Облачная погода, временами снег, мокрый снег, местами крупа и ледяной дождь, порывистый ветер, высокое атмосферное давление и до плюс трех градусов ожидается в воскресенье в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится северо-западной периферией антициклона с центром над Оренбуржьем, по которой будет скользить атмосферный фронт окклюзии по типу теплого. В Москве ожидается облачная погода, временами снег, мокрый снег, местами крупа и возможен ледяной дождь - выпадет четыре-шесть миллиметров осадков", - рассказал Тишковец. По его словам, ветер ожидается южный, четыре-девять метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду. Температура ожидается ноль - плюс три градуса, в Подмосковье минус один - плюс четыре градуса. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 миллиметров ртутного столба. "Ледяной дождь сегодня зацепит восток Брянщины, Калужскую область, юг, запад и север Подмосковья и отдельные районы Москвы с толщиной наледи до двух-пяти миллиметров", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20231224/zima-1917534727.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, московская область (подмосковье), погода