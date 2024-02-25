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В Великобритании решили отложить досрочное освобождение заключенных - РИА Новости, 25.02.2024
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07:55 25.02.2024 (обновлено: 07:56 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/osvobozhdenie-1929339912.html
В Великобритании решили отложить досрочное освобождение заключенных
В Великобритании решили отложить досрочное освобождение заключенных - РИА Новости, 25.02.2024
В Великобритании решили отложить досрочное освобождение заключенных
Британские власти продлили на неопределенный срок действие механизма, позволяющего освобождать заключенных досрочно из-за нехватки мест в тюрьмах, сообщает... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T07:55
2024-02-25T07:56
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Британские власти продлили на неопределенный срок действие механизма, позволяющего освобождать заключенных досрочно из-за нехватки мест в тюрьмах, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы. В 2007 году министр юстиции Великобритании лорд Фальконер объявил о решении правительства досрочно освободить до 2 тысяч заключенных из-за переполненности тюрем. Он указал, что условно-досрочное освобождение не означает амнистии, и заключенные могут быть возвращены в тюрьму, если они нарушат определенные им правила поведения на свободе. Подобный механизм, по данным телеканала, был вновь введен властями в октябре 2023 года на временной основе и позволял освобождать заключенных за 18 дней до окончания срока наказания в связи с нехваткой мест в тюрьмах. Изначально мера распространялась лишь на 21 тюрьму, однако, по данным телеканала, стала применяться и в других местах лишения свободы. "В руководстве для тюрем, полученном Sky News, говорится, что схема "активирована на неопределенный срок", - сообщается в материале. Телеканал подчеркивает, что официальные лица страны настаивают на том, что активизация меры на неопределенный срок не означает, что она введена на постоянной основе, однако чиновники не назвали окончательную дату ее действия. В рамках изменений, как сообщается, могут досрочно освободить больше людей, признанных виновными, в частности, в преступлениях, связанных с домашним насилием. "Те, кто виновен в более серьезных преступлениях и отбывает наказание сроком более четырех лет, не имеют права на досрочное освобождение", - поясняет телеканал. В конце 2022 года власти Британии попросили полицию начать использовать 400 камер предварительного заключения для размещения в них заключенных из-за нехватки мест в тюрьмах. В октябре 2023 года газета Daily Mail сообщала, что министерство юстиции Великобритании каждую неделю платит полиции по одному миллиону фунтов стерлингов за содержание заключенных в полицейских камерах из-за нехватки мест в тюрьмах. В то же время инспектор британских тюрем Чарли Тейлор заявлял, что переполненность исправительных заведений вызывает негативное эмоциональное состояние у заключенных, которые лишены возможности заниматься продуктивной деятельностью. По его словам, это приводит к проблемам с возвращением к обычной жизни и росту риска рецидивов.
https://ria.ru/20240224/vagenknekht-1929288498.html
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в мире, великобритания
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В Великобритании решили отложить досрочное освобождение заключенных

Sky News: в Великобритании решили перенести досрочное освобождение заключенных

CC BY-SA 3.0 / Chmee2 / Тюрьма Уормвуд-Скрабс в Лондоне, Англия
Тюрьма Уормвуд-Скрабс в Лондоне, Англия - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
CC BY-SA 3.0 / Chmee2 /
Тюрьма Уормвуд-Скрабс в Лондоне, Англия. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Британские власти продлили на неопределенный срок действие механизма, позволяющего освобождать заключенных досрочно из-за нехватки мест в тюрьмах, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы.
В 2007 году министр юстиции Великобритании лорд Фальконер объявил о решении правительства досрочно освободить до 2 тысяч заключенных из-за переполненности тюрем. Он указал, что условно-досрочное освобождение не означает амнистии, и заключенные могут быть возвращены в тюрьму, если они нарушат определенные им правила поведения на свободе. Подобный механизм, по данным телеканала, был вновь введен властями в октябре 2023 года на временной основе и позволял освобождать заключенных за 18 дней до окончания срока наказания в связи с нехваткой мест в тюрьмах. Изначально мера распространялась лишь на 21 тюрьму, однако, по данным телеканала, стала применяться и в других местах лишения свободы.
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"В руководстве для тюрем, полученном Sky News, говорится, что схема "активирована на неопределенный срок", - сообщается в материале.
Телеканал подчеркивает, что официальные лица страны настаивают на том, что активизация меры на неопределенный срок не означает, что она введена на постоянной основе, однако чиновники не назвали окончательную дату ее действия.
В рамках изменений, как сообщается, могут досрочно освободить больше людей, признанных виновными, в частности, в преступлениях, связанных с домашним насилием. "Те, кто виновен в более серьезных преступлениях и отбывает наказание сроком более четырех лет, не имеют права на досрочное освобождение", - поясняет телеканал.
В конце 2022 года власти Британии попросили полицию начать использовать 400 камер предварительного заключения для размещения в них заключенных из-за нехватки мест в тюрьмах. В октябре 2023 года газета Daily Mail сообщала, что министерство юстиции Великобритании каждую неделю платит полиции по одному миллиону фунтов стерлингов за содержание заключенных в полицейских камерах из-за нехватки мест в тюрьмах.
В то же время инспектор британских тюрем Чарли Тейлор заявлял, что переполненность исправительных заведений вызывает негативное эмоциональное состояние у заключенных, которые лишены возможности заниматься продуктивной деятельностью. По его словам, это приводит к проблемам с возвращением к обычной жизни и росту риска рецидивов.
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