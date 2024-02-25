https://ria.ru/20240225/opoveschenie-1929328163.html
В Курской области запустили систему оповещения о ракетной опасности
В Курской области запустили систему оповещения о ракетной опасности - РИА Новости, 25.02.2024
В Курской области запустили систему оповещения о ракетной опасности
Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T01:06
2024-02-25T01:06
2024-02-25T01:07
происшествия
курская область
роман старовойт
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Роман Старовойт."Ракетная опасность! В Курской области запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240224/energosnabzhenie-1929289892.html
курская область
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происшествия, курская область, роман старовойт
Происшествия, Курская область, Роман Старовойт
В Курской области запустили систему оповещения о ракетной опасности
Старовойт: в Курской области запустили систему оповещения о ракетной опасности