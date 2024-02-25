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В Курской области запустили систему оповещения о ракетной опасности - РИА Новости, 25.02.2024
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01:06 25.02.2024 (обновлено: 01:07 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/opoveschenie-1929328163.html
В Курской области запустили систему оповещения о ракетной опасности
В Курской области запустили систему оповещения о ракетной опасности - РИА Новости, 25.02.2024
В Курской области запустили систему оповещения о ракетной опасности
Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T01:06
2024-02-25T01:07
происшествия
курская область
роман старовойт
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Роман Старовойт."Ракетная опасность! В Курской области запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240224/energosnabzhenie-1929289892.html
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происшествия, курская область, роман старовойт
Происшествия, Курская область, Роман Старовойт
В Курской области запустили систему оповещения о ракетной опасности

Старовойт: в Курской области запустили систему оповещения о ракетной опасности

© Фото : Министерство обороны РФЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© Фото : Министерство обороны РФ
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.
"Ракетная опасность! В Курской области запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг", - говорится в сообщении.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
В обстрелянных ВСУ курских селах восстановили энергоснабжение
Вчера, 16:57
 
ПроисшествияКурская областьРоман Старовойт
 
 
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