https://ria.ru/20240225/opasnost-1929368469.html

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 25.02.2024

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщило региональное ГУ МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T12:43

2024-02-25T12:43

2024-02-25T12:49

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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БЕЛГОРОД, 25 фев - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщило региональное ГУ МЧС в Telegram-канале.Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в Telegram-канале МЧС по Белгородской области в 12.35 мск воскресенья. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Через четыре минуты их проинформировали об отмене тревоги."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.Глава региона Вячеслав Гладков также проинформировал, что сигнал ракетной опасности отменен.

https://ria.ru/20240219/belgorod-1928328555.html

белгород

белгородский район

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белгород, белгородский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность