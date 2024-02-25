https://ria.ru/20240225/opasnost-1929368469.html
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 25.02.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщило региональное ГУ МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T12:43
2024-02-25T12:43
2024-02-25T12:49
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927539544_0:106:3266:1943_1920x0_80_0_0_5c202dba1ac0dd54a984ac2cd8c9ddc9.jpg
БЕЛГОРОД, 25 фев - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщило региональное ГУ МЧС в Telegram-канале.Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в Telegram-канале МЧС по Белгородской области в 12.35 мск воскресенья. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Через четыре минуты их проинформировали об отмене тревоги."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.Глава региона Вячеслав Гладков также проинформировал, что сигнал ракетной опасности отменен.
https://ria.ru/20240219/belgorod-1928328555.html
белгород
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927539544_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_45e4b847ff1a4c6168ead6d1894276ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
МЧС: в Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность