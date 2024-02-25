https://ria.ru/20240225/opasnost-1929331636.html

В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 25.02.2024

В Курской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность в Курской области отменена, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T02:41

2024-02-25T02:41

2024-02-25T02:45

происшествия

курская область

роман старовойт

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Ракетная опасность в Курской области отменена, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.Ранее он сообщал, что в регионе запущена система оповещения населения о ракетной опасности."Внимание! Отбой ракетной опасности", - написал губернатор.

https://ria.ru/20240224/energosnabzhenie-1929289892.html

курская область

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происшествия, курская область, роман старовойт