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Рогов прокомментировал идею Кулебы изменить написание Одессы - РИА Новости, 25.02.2024
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10:51 25.02.2024
https://ria.ru/20240225/odessa-1929355939.html
Рогов прокомментировал идею Кулебы изменить написание Одессы
Рогов прокомментировал идею Кулебы изменить написание Одессы - РИА Новости, 25.02.2024
Рогов прокомментировал идею Кулебы изменить написание Одессы
Председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов назвал идею главы МИД Украины Дмитрия Кулебы... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T10:51
2024-02-25T10:51
в мире
одесса
дмитрий кулеба
владимир рогов
одесская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов назвал идею главы МИД Украины Дмитрия Кулебы изменить написание города Одесса политикой оккупантов, установивших свою власть на южнорусских землях. Ранее Кулеба предложил немецкой коллеге Анналене Бербок изменить официальное написание названия Одессы в немецком языке на украинский вариант с одной буквой "с", сообщило одесское издание "Думская". Соответствующее предложение Кулеба выдвинул во время совместной пресс-конференции с Бербок в Одессе. Как отмечается в публикации, Бербок заявила, что, согласно правилам немецкого языка, название "Одесса" с одной "с" будет читаться как "Одеза". "Если вам мешают язык, праздники, памятники, названия городов и улиц, то вывод один - вы строите свое государство на чужой территории и ведете политику оккупантов. Подобная инициатива представителей режима (Владимира) Зеленского подтверждает, что Одесская область – это южнорусские земли, оккупированные персонажами, которые ничего нового создать не могут, а только похабят старое", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, 230 лет назад по предложению российской Академии наук Одессу назвали в честь древнегреческой колонии Одессос. "Похоже, что теперь "древние укры" пошли войной против древних греков. Интересно, что скажут на это Афины?" - сказал Рогов.
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в мире, одесса, дмитрий кулеба, владимир рогов, одесская область, украина
В мире, Одесса, Дмитрий Кулеба, Владимир Рогов, Одесская область, Украина
Рогов прокомментировал идею Кулебы изменить написание Одессы

Рогов назвал идею главы МИД Украины Кулебы по Одессе политикой оккупантов

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов назвал идею главы МИД Украины Дмитрия Кулебы изменить написание города Одесса политикой оккупантов, установивших свою власть на южнорусских землях.
Ранее Кулеба предложил немецкой коллеге Анналене Бербок изменить официальное написание названия Одессы в немецком языке на украинский вариант с одной буквой "с", сообщило одесское издание "Думская". Соответствующее предложение Кулеба выдвинул во время совместной пресс-конференции с Бербок в Одессе. Как отмечается в публикации, Бербок заявила, что, согласно правилам немецкого языка, название "Одесса" с одной "с" будет читаться как "Одеза".
«
"Если вам мешают язык, праздники, памятники, названия городов и улиц, то вывод один - вы строите свое государство на чужой территории и ведете политику оккупантов. Подобная инициатива представителей режима (Владимира) Зеленского подтверждает, что Одесская область – это южнорусские земли, оккупированные персонажами, которые ничего нового создать не могут, а только похабят старое", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, 230 лет назад по предложению российской Академии наук Одессу назвали в честь древнегреческой колонии Одессос.
"Похоже, что теперь "древние укры" пошли войной против древних греков. Интересно, что скажут на это Афины?" - сказал Рогов.
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В миреОдессаДмитрий КулебаВладимир РоговОдесская областьУкраина
 
 
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