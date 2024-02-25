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Мирный житель погиб при обстреле села в ЛНР - РИА Новости, 25.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:27 25.02.2024
https://ria.ru/20240225/obstrel-1929373023.html
Мирный житель погиб при обстреле села в ЛНР
Мирный житель погиб при обстреле села в ЛНР - РИА Новости, 25.02.2024
Мирный житель погиб при обстреле села в ЛНР
Мирный житель погиб, восемь жилых домов повреждены в результате удара ВСУ по селу в Кременском районе Луганской Народной Республики, сообщил глава администрации РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T13:27
2024-02-25T13:27
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
происшествия
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ЛУГАНСК, 25 фев - РИА Новости. Мирный житель погиб, восемь жилых домов повреждены в результате удара ВСУ по селу в Кременском районе Луганской Народной Республики, сообщил глава администрации округа Вячеслав Третьяков в Telegram-канале. "Вновь вооруженные формирования Украины нанесли подлый удар по мирным жителям нашего округа. В результате обстрела села Кременского муниципального округа мы потеряли одного из наших сограждан, и я от имени всего округа выражаю искренние соболезнования родным погибшего", - написал Третьяков. Он уточнил, что из-за атаки ВСУ повреждения также получили восемь жилых домов, один из них был полностью разрушен. "Наша главная задача сейчас заключается в оказании помощи и поддержки пострадавшим. Все органы власти в нашем округе уже сейчас активизированы и сосредоточены на оказании помощи пострадавшим", - заявил глава округа.
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луганская народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Происшествия
Мирный житель погиб при обстреле села в ЛНР

Мирный житель погиб при обстреле села в Кременском районе ЛНР

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 фев - РИА Новости. Мирный житель погиб, восемь жилых домов повреждены в результате удара ВСУ по селу в Кременском районе Луганской Народной Республики, сообщил глава администрации округа Вячеслав Третьяков в Telegram-канале.
"Вновь вооруженные формирования Украины нанесли подлый удар по мирным жителям нашего округа. В результате обстрела села Кременского муниципального округа мы потеряли одного из наших сограждан, и я от имени всего округа выражаю искренние соболезнования родным погибшего", - написал Третьяков.
Он уточнил, что из-за атаки ВСУ повреждения также получили восемь жилых домов, один из них был полностью разрушен.
"Наша главная задача сейчас заключается в оказании помощи и поддержки пострадавшим. Все органы власти в нашем округе уже сейчас активизированы и сосредоточены на оказании помощи пострадавшим", - заявил глава округа.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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