https://ria.ru/20240225/obstrel-1929373023.html

Мирный житель погиб при обстреле села в ЛНР

Мирный житель погиб при обстреле села в ЛНР - РИА Новости, 25.02.2024

Мирный житель погиб при обстреле села в ЛНР

Мирный житель погиб, восемь жилых домов повреждены в результате удара ВСУ по селу в Кременском районе Луганской Народной Республики, сообщил глава администрации РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T13:27

2024-02-25T13:27

2024-02-25T13:27

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg

ЛУГАНСК, 25 фев - РИА Новости. Мирный житель погиб, восемь жилых домов повреждены в результате удара ВСУ по селу в Кременском районе Луганской Народной Республики, сообщил глава администрации округа Вячеслав Третьяков в Telegram-канале. "Вновь вооруженные формирования Украины нанесли подлый удар по мирным жителям нашего округа. В результате обстрела села Кременского муниципального округа мы потеряли одного из наших сограждан, и я от имени всего округа выражаю искренние соболезнования родным погибшего", - написал Третьяков. Он уточнил, что из-за атаки ВСУ повреждения также получили восемь жилых домов, один из них был полностью разрушен. "Наша главная задача сейчас заключается в оказании помощи и поддержки пострадавшим. Все органы власти в нашем округе уже сейчас активизированы и сосредоточены на оказании помощи пострадавшим", - заявил глава округа.

https://ria.ru/20240225/komiks-1929328800.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, происшествия