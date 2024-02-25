https://ria.ru/20240225/obstrel-1929364224.html

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 25.02.2024

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска в воскресенье утром выпустили девять "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T12:06

2024-02-25T12:06

2024-02-25T12:06

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

сцкк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром выпустили девять "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.55 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 08.25 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, в 11.15 украинские войска выпустили еще три снаряда "натовского" калибра по Куйбышевскому району Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240224/rossiya-1929316068.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, сцкк, донецкая народная республика, происшествия