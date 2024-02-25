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В Зайцево мирный житель подорвался на мине "Лепесток"
В Зайцево мирный житель подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 25.02.2024
В Зайцево мирный житель подорвался на мине "Лепесток"
Мирный житель в поселке Зайцево под Горловкой в ДНР пострадал в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток", заявил мэр Горловки Иван Приходько... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T19:33
2024-02-25T19:33
2024-02-25T19:33
специальная военная операция на украине
горловка
иван приходько
зайцево
донецкая народная республика
оон
происшествия
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Мирный житель в поселке Зайцево под Горловкой в ДНР пострадал в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток", заявил мэр Горловки Иван Приходько Telegram-канале. "В поселке Зайцево мирный житель Горловки получил ранения, подорвавшись на украинской противопехотной мине нажимного действия ПФМ "Лепесток"", - написал Приходько.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Иван Приходько, Зайцево, Донецкая Народная Республика, ООН, Происшествия
В Зайцево мирный житель подорвался на мине "Лепесток"
Приходько: в Зайцево под Горловкой мирный житель подорвался на мине "Лепесток"