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В ДТП с микроавтобусом в Мексике погибли десять человек - РИА Новости, 25.02.2024
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02:25 25.02.2024
https://ria.ru/20240225/meksika-1929331273.html
В ДТП с микроавтобусом в Мексике погибли десять человек
В ДТП с микроавтобусом в Мексике погибли десять человек - РИА Новости, 25.02.2024
В ДТП с микроавтобусом в Мексике погибли десять человек
По меньшей мере десять человек погибли и еще десять получили травмы после того, как микроавтобус врезался в прицеп трейлера в мексиканском штате... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T02:25
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сан-луис-потоси (штат)
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МЕХИКО, 25 фев - РИА новости. По меньшей мере десять человек погибли и еще десять получили травмы после того, как микроавтобус врезался в прицеп трейлера в мексиканском штате Сан-Луис-Потоси, сообщило издание Milenio. "Микроавтобус врезался в заднюю часть тягача в Сан-Луис-Потоси, в результате чего погибли по меньшей мере 10 человек, которые возвращались с религиозного мероприятия в Монтеррее, Нуэво-Леон", - говорится в сообщении. Авария произошла на автомагистрали из Риоверде в Сан-Луис-Потоси рано утром в субботу. Со ссылкой на спасателей сообщается, что еще около 10 человек были госпитализированы в различные медицинские учреждения, двое из них находятся в реанимации. Среди погибших и раненых в аварии есть несовершеннолетние. Все пассажиры микроавтобуса - жители трех местных муниципалитетов и члены баптистской общины.
https://ria.ru/20240224/pozhar-1929232491.html
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в мире, сан-луис-потоси (штат), мексика, монтеррей
В мире, Сан-Луис-Потоси (штат), Мексика, Монтеррей
В ДТП с микроавтобусом в Мексике погибли десять человек

В ДТП с микроавтобусом в Мексике погибли десять человек, еще десять ранены

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПолиция Мексики
Полиция Мексики - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Полиция Мексики. Архивное фото
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МЕХИКО, 25 фев - РИА новости. По меньшей мере десять человек погибли и еще десять получили травмы после того, как микроавтобус врезался в прицеп трейлера в мексиканском штате Сан-Луис-Потоси, сообщило издание Milenio.
"Микроавтобус врезался в заднюю часть тягача в Сан-Луис-Потоси, в результате чего погибли по меньшей мере 10 человек, которые возвращались с религиозного мероприятия в Монтеррее, Нуэво-Леон", - говорится в сообщении.
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Авария произошла на автомагистрали из Риоверде в Сан-Луис-Потоси рано утром в субботу. Со ссылкой на спасателей сообщается, что еще около 10 человек были госпитализированы в различные медицинские учреждения, двое из них находятся в реанимации.
Среди погибших и раненых в аварии есть несовершеннолетние. Все пассажиры микроавтобуса - жители трех местных муниципалитетов и члены баптистской общины.
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В миреСан-Луис-Потоси (штат)МексикаМонтеррей
 
 
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