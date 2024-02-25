https://ria.ru/20240225/meksika-1929331273.html

В ДТП с микроавтобусом в Мексике погибли десять человек

В ДТП с микроавтобусом в Мексике погибли десять человек - РИА Новости, 25.02.2024

В ДТП с микроавтобусом в Мексике погибли десять человек

По меньшей мере десять человек погибли и еще десять получили травмы после того, как микроавтобус врезался в прицеп трейлера в мексиканском штате... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T02:25

2024-02-25T02:25

2024-02-25T02:25

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МЕХИКО, 25 фев - РИА новости. По меньшей мере десять человек погибли и еще десять получили травмы после того, как микроавтобус врезался в прицеп трейлера в мексиканском штате Сан-Луис-Потоси, сообщило издание Milenio. "Микроавтобус врезался в заднюю часть тягача в Сан-Луис-Потоси, в результате чего погибли по меньшей мере 10 человек, которые возвращались с религиозного мероприятия в Монтеррее, Нуэво-Леон", - говорится в сообщении. Авария произошла на автомагистрали из Риоверде в Сан-Луис-Потоси рано утром в субботу. Со ссылкой на спасателей сообщается, что еще около 10 человек были госпитализированы в различные медицинские учреждения, двое из них находятся в реанимации. Среди погибших и раненых в аварии есть несовершеннолетние. Все пассажиры микроавтобуса - жители трех местных муниципалитетов и члены баптистской общины.

https://ria.ru/20240224/pozhar-1929232491.html

https://ria.ru/20240130/dtp-1924446039.html

сан-луис-потоси (штат)

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в мире, сан-луис-потоси (штат), мексика, монтеррей