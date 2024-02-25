https://ria.ru/20240225/mastusova-1928986051.html

Ирина Мастусова: мультики – это очень непростой бизнес

Ирина Мастусова: мультики – это очень непростой бизнес - РИА Новости, 25.02.2024

Ирина Мастусова: мультики – это очень непростой бизнес

Такой проект как "Маша и Медведь" для имиджа страны сегодня делает не меньше, чем в свое время отечественный балет, считает исполнительный директор Ассоциации... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T10:00

2024-02-25T10:00

2024-02-25T10:00

культура

интервью

ассоциация анимационного кино

культура

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Такой проект как "Маша и Медведь" для имиджа страны сегодня делает не меньше, чем в свое время отечественный балет, считает исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова. В интервью РИА Новости она рассказала, почему крупный бизнес начал вкладывать деньги в мультипликацию, как "Смешарики" покоряют мир, как положить конец нелицензированной продукции с изображением популярных анимационных героев, и когда японцы отдадут России международные права на "Чебурашку". Беседовал Серго Кухианидзе.– На днях анимационный фильм "Три богатыря и Пуп земли", вышедший на экраны кинотеатров в конце декабря, побил рекорд – стал самым кассовым в России, уже собрав в прокате один миллиард рублей. Производство мультфильмов становится, похоже, хорошим бизнесом в стране?– Этот процесс идет уже не первый год. Отечественная индустриальная анимация начала развиваться по сути только с начала 2000-х, когда появились первые коммерческие студии – СКА "Петербург" и "Мельница". Они обе находятся в Петербурге, и мы шутя называем город на Неве родиной индустриальной анимации. Это время становления первых наших крупных сериальных проектов – "Смешарики", "Лунтик", немного позже – "Маша и Медведь", "Фиксики" и другие. Ориентируясь на международный опыт, привлекая специалистов мирового уровня, проявляя недюжинную российскую смекалку, мы начали потихоньку перекладывать его на отечественную авторскую школу.Пока наша анимация набирала обороты, у зрителя созрел запрос на национальный контент. Выбор "что посмотреть" в наше время невероятно огромный, поэтому родители хотят, чтобы их дети смотрели качественное, безопасное и желательно российское. За последние годы в нашу сторону повернулись телеканалы, а начиная с пандемии – еще и онлайн-платформы. В анимацию поверил и крупный бизнес, который сейчас вкладывает средства в проекты. Параллельно с этим на государственном уровне в диалоге с профессиональным сообществом создаются все более комфортные условия для работы: налоговые льготы, собственный код в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности, возможности, которые сейчас предоставляют Минкультуры России, Фонд кино, правительство Москвы, структуры по поддержке экспорта, региональные власти. Появились компании-грантодатели – Президентский фонд культурных инициатив, Институт развития интернета.При этом, безусловно, это очень непростой бизнес, так называемые "долгие деньги". То есть, сначала нужно время на разработку и создание проекта, потом – на его раскрутку и продвижение. Реально понять перспективы какого-либо мультсериала, начать получать отдачу можно только через четыре-пять лет после начала трансляции: в условиях конкуренции аудитория должна "распробовать" мультсериал. Ну, а если мы говорим о полнометражном кино, то на его создание также уходит несколько лет.– Несколько лет?– Да, ведь это огромный производственно-творческий процесс, куда более трудоемкий, к слову, чем выпуск художественного фильма, который зачастую можно создать за несколько месяцев.Может, например, по нескольку раз переписываться сценарий мультфильма, потом начинается режиссура, раскадровка, "оживление" героев с помощью компьютерной графики, озвучка… Если мы говорим о крупных зарубежных релизах, то здесь срок работы может составлять шесть лет, а иногда и более. Для примера: создание анимационной ленты "Рапунцель. Запутанная история" началось в 2002, а на экраны фильм вышел в 2010. Получается, на производство в данном случае ушло около восьми лет.– А российские студии?– Наша анимация именно как индустрия еще очень молода – ей нет еще и 20 лет. Как это, спросите вы, ведь мультфильмы были и раньше? Да, были, но долгие годы у нас по сути выпускалась только авторская анимация на полном государственном обеспечении. Что привело к тому, что с конца 1980-х, в сложные для экономики времена отрасль попросту стагнировала. И пребывала в сложном положении до начала XXI века, когда начала постепенно переформатироваться в индустрию. И, кстати, не было никаких гарантий, что этот процесс вообще случится.Мы сделали колоссальный рывок: за 10 лет, с 2011 по 2021 год количество анимационных студий в стране выросло втрое, а объем рынка – в пять раз. По данным исследования "Газпром-Медиа" в 2022 году он составлял 18,1 миллиарда рублей, а к 2030 году вырастет до 38,8 миллиарда рублей.Однако это пока еще не те объемы, которыми обладает сколоченный за десятилетия ХХ века мощный индустриальный рынок стран Европы и США. В России в среднем полнометражную анимационную картину снимают в течение двух-трех лет с бюджетом пять-шесть миллионов долларов. Для сравнения бюджет, допустим, американской "Головоломки" составлял 175 миллионов долларов, а уже упомянутой мной "Рапунцель. Запутанная история" – 260 миллионов.Нам еще предстоит пройти свой путь, чтобы достигнуть таких объемов. При этом, благодаря десятилетиям вне индустриального развития российская анимация наработала мощный креативный потенциал, и я думаю, при условии увеличения объемов и масштабов производства мы способны на многое.– Например?– Наша сериальная дошкольная анимация уже в целом находится на мировом уровне, и сейчас первостепенно наработать больше опыта в производстве полнометражного кино. Тем более, что для этого сложились благоприятные обстоятельства в условиях санкций. Так, прошлый год оказался рекордным по количеству российских полнометражных анимационных премьер в кинопрокате – 13 релизов, и доля отечественной анимации впервые превысила половину, составив 53%.Кроме того, благодаря более "длинному" окну проката зритель, наконец, получил возможность как следует рассмотреть отечественную полнометражную анимацию. Важно, что в прошлом году президент РФ дал поручение о проработке механизмов стопроцентной поддержки анимационных фильмов, что в будущем может дать толчок к появлению еще большего количества хорошего и качественного кино.– Отчего вдруг такое внимание в стране к индустрии анимации?– Потому что анимация имеет прямое отношение к системе воспитания, формирования личности. Это так называемая "мягкая сила", которая влияет на то, как у ребенка сложится понимание, что такое "хорошо", а что такое "плохо", какие ценностные ориентиры будут заложены. И это делается не путем назидания, морализаторства, а с помощью ярких, харизматичных образов, увлекательных сюжетов.Понимание этого пришло, конечно же, не "вдруг". Мощный импульс развитию индустрии в России был дан еще в 2017 году, после того, как анимационные продюсеры встретились в Кремле с президентом Путиным. Обращаясь к нам, глава государства, помню, тогда сказал, что, анимация в яркой, талантливой, красивой форме "учит детей понимать жизнь, отличать правду от лжи, добро от зла".– Да, отечественная анимация уникальна. Папа Римский Иоанн Павел II как-то сказал: "Я бы порекомендовал всем родителям воспитывать детей на советских мультфильмах. Они самые гуманные и христианские в мире, полезны душе, потому что воспитывают в ребенке сочувствие, покровительство немощным и доброту"…– Главная историческая особенность нашей анимации – ее исключительная гуманистичность. Многие из великих мастеров нашей анимационной классики прошли Великую Отечественную войну. Возможно, именно поэтому в их произведениях нет места жестокости. И очень здорово, что в последние годы "Союзмультфильм" проделал большую работу, чтобы вновь собрать все права на классику (мы ее называем "Золотая коллекция") в руках киностудии. В 1990-е и в 2000-е годы не было понимания их значимости, поэтому права, к сожалению, оказывались в руках разных компаний. За последние годы ситуация в корне поменялась, и теперь "Союзмультфильм" – полноценный обладатель прав на произведения, которые были созданы в стенах киностудии.– Однако права на "Чебурашку", насколько знаю, все еще принадлежат японской компании?– Речь идет о международных правах, права на российском рынке и в СНГ – у "Союзмультфильма". Насколько мне известно, срок договора истекает в 2024 году и не будет пролонгирован.– История с "Чебурашкой" – еще одно свидетельство того, как популярна за рубежом российская анимация?– У наших героев очень большой потенциал на зарубежном рынке, это правда. "Маша и Медведь", "Смешарики", "Фиксики", "Лунтик", "Белка и Стрелка", полнометражная франшиза "Снежной королевы" от анимационной студии "Воронеж", список можно продолжить, – эти мультфильмы получили признание за рубежом, а "Маша и Медведь" и вовсе стала феноменом. Мультсериал занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый популярный мультфильм с более чем 50 миллиардами просмотров на YouTube.Это пока хоть и очень звонкие, но точечные успехи, поскольку наша анимационная индустрия на данный момент еще очень мала и юна в мировом контексте. Чтобы таких успехов стало больше, нужно значительно увеличиться в объемах, попросту – больше производить.Сейчас российской анимации предстоит пройти интересный путь, поскольку в 2022 году мы начали активно разворачиваться в сторону Ближнего Востока, стран Азии, Латинской Америки. Только в прошлом году приняли участие на международных кинорынках в Шанхае, Хошимине, Бангкоке, Ханчжоу, Дубае.Многие отечественные студии уже нашли дистрибьютеров в этих странах, встали в сетки локальных каналов и платформ. Усложнилась лишь логистика по оплате платежей. А так, экспорт российской анимации занимает около 20% в объеме выручки компаний. Для нашей индустрии это довольного много.Учитывая все это, не устану повторять, что сегодня нам, как никогда надо учиться продавать свою анимацию не только по миру, но и у себя в стране. Это залог ее дальнейшего успешного развития, гарантия того, что наши дети будут смотреть качественную отечественную анимацию.– Что вы имеете в виду?– Одна из основных статей дохода любой анимационной студии как в России, так и в мире – это продажа лицензий на анимационные образы. То есть, компании их приобретают для того, чтобы выпускать игрушки, продукты питания, канцелярские товары, одежду и прочее с изображением популярных героев. Лицензия приобретается на определенный период, и правообладатель в течение этого времени получает роялти, то есть процент от продаж.Лицензионный рынок в России сейчас уже довольно развит, спрос на отечественные мультипликационные образы растет. Однако главная сложность во всем этом процессе – контрафакт. Пока сейчас у нас в стране только формируется культура, связанная с неприкосновенностью интеллектуального права, и студиям порой приходится действовать весьма решительно, обращаясь в суды по всей стране. Но, к сожалению, возможно, по-другому никак нельзя навести порядок в этой сфере кроме как "кнутом". И здесь, как нигде, нам нужна помощь государства.Второе направление, которое приносит доход анимационной отрасли, – это продажа контента телеканалам, онлайн-кинотеатрам. И оно вовсю набирает обороты. Еще совсем недавно телекомпании вообще ничего практически не платили за показ на своих носителях мультфильмов. Сегодня же, с развитием рынка цивилизованных отношений в стране, здесь произошел перелом.Есть еще другие направления бизнеса – развлекательно-познавательные тематические парки, клубы, кафе, проведение праздников, тех же новогодних елок. Крупные студии сейчас нарабатывают компетенции в этом направлении, создавая новые франшизы.– Товары – это, безусловно, хорошо. Но, кроме их продвижения по миру, наша анимация несет еще одну немаловажную функцию – "мягкой силы" России на международной арене, не так ли?– Абсолютно. Отечественная анимация – это та самая "мягкая сила", которая, преодолевая политические разногласия и географические границы, проникает прямо в сердце каждого ребенка. Для каждой страны это немаловажно, ведь в анимации зашифрованы глубинные культурные коды, даже если это сложно определить с первого взгляда по кокошнику на главной героине. И это влияние довольно сильное: посмотрите, почти весь мир (да и мы с вами до недавнего времени) живет во вселенных Disney, Marvel, Ghibli– их персонажи очень популярны, товары с ними желанны как для ребенка, так и для взрослого.Поэтому, по моему глубокому убеждению, такой проект, как "Маша и Медведь" для имиджа страны сегодня делает не меньше, чем в свое время наш прекрасный отечественный балет. Мультсериал переведен на многие языки и любим детьми во всем мире. В то же время другому нашему мультипликационному герою – Крошу из "Смешариков" удалось даже индивидуально выйти на рынок КНР. Китайские коллеги сделали сериал под названием "Крош и Панда", где эти два национальных персонажа действуют сообща.Мы открыты к сотрудничеству, к совместному производству и диалогу культур. Нашей анимационной индустрии сейчас есть, что предложить международному рынку: традиции, опыт, креативные и производственные ресурсы. И я думаю в перспективе нескольких лет мы сможем уверенно заявить о себе в мировом контексте.

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https://ria.ru/20230512/kino-1871346444.html

https://ria.ru/20240115/soyuzmultfilm-1921380288.html

https://ria.ru/20240124/vybory-1923199960.html

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2024

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, ассоциация анимационного кино, культура