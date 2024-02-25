https://ria.ru/20240225/magazin-1929409627.html
На фестивале молодежи откроют магазин с брендами из Владивостока
На фестивале молодежи откроют магазин с брендами из Владивостока - РИА Новости, 25.02.2024
На фестивале молодежи откроют магазин с брендами из Владивостока
Магазин беспошлинной торговли с 20 уникальными брендами из Владивостока будет работать для участников Всемирного фестиваля молодёжи в Сириусе, сообщил... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T18:01
2024-02-25T18:01
2024-02-25T18:33
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владимир путин
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СОЧИ, 25 фев — РИА Новости. Магазин беспошлинной торговли с 20 уникальными брендами из Владивостока будет работать для участников Всемирного фестиваля молодёжи в Сириусе, сообщил журналистам советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Антон Пашков. Крупная экспозиция международного аэропорта с зонами досмотра, регистрации и с залами ожидания откроется на территории Парка науки и искусств "Сириус" ко Всемирному фестивалю молодежи, общая площадь авиагавани со 112 экспозиционным пространствами составит 25 тысяч квадратных метров, здесь же представят макет российского самолета МС-21. Также в аэропорту будет свой магазин беспошлинной торговли. "Здесь у Владивостока есть магазин беспошлинной торговли. Владивосток предпринял не только попытку презентовать себя, свои проекты и программы, но ещё даст возможность предпринимателям, которые делают что-то своими руками, продаваться здесь. Это те впечатления, которые иностранцы везут, это такая форма поддержки молодёжного предпринимательства", — рассказал Пашков. По словам Вероники Марновой из представительства правительства Приморского края в Москве, край активно поддерживает молодых предпринимателей, и в 2023 году по этому показателю вошёл в топ-10 среди регионов. Среди продукции, которая будет представлена в магазине - доски для скейтбординга, велосипеды, sup-доски, экологически чистая косметика, одежда, сувениры из Владивостока. "У нас 20 брендов здесь присутствуют, и 500 квадратных метров нам не совсем хватило, мы могли бы больше привезти. В Сочи мы привезли около 10 тонн разнообразных товаров", - пояснила Марнова. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории Сириус. Чествовать гостей будут также в Сочи, у границ которого находится федеральная территория. В программе фестиваля примут участие 20 тысяч человек, из них половина - иностранцы. РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
https://ria.ru/20240225/festival-1929380331.html
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владивосток, сочи, владимир путин, всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество
Владивосток, Сочи, Владимир Путин, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Общество
На фестивале молодежи откроют магазин с брендами из Владивостока
На ВФМ — 2024 откроют магазин беспошлинной торговли с брендами из Владивостока
СОЧИ, 25 фев — РИА Новости. Магазин беспошлинной торговли с 20 уникальными брендами из Владивостока будет работать для участников Всемирного фестиваля молодёжи в Сириусе, сообщил журналистам советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Антон Пашков.
Крупная экспозиция международного аэропорта с зонами досмотра, регистрации и с залами ожидания откроется на территории Парка науки и искусств "Сириус" ко Всемирному фестивалю молодежи, общая площадь авиагавани со 112 экспозиционным пространствами составит 25 тысяч квадратных метров, здесь же представят макет российского самолета МС-21. Также в аэропорту будет свой магазин беспошлинной торговли.
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"Здесь у Владивостока есть магазин беспошлинной торговли. Владивосток предпринял не только попытку презентовать себя, свои проекты и программы, но ещё даст возможность предпринимателям, которые делают что-то своими руками, продаваться здесь. Это те впечатления, которые иностранцы везут, это такая форма поддержки молодёжного предпринимательства", — рассказал Пашков.
По словам Вероники Марновой из представительства правительства Приморского края
в Москве
, край активно поддерживает молодых предпринимателей, и в 2023 году по этому показателю вошёл в топ-10 среди регионов. Среди продукции, которая будет представлена в магазине - доски для скейтбординга, велосипеды, sup-доски, экологически чистая косметика, одежда, сувениры из Владивостока.
"У нас 20 брендов здесь присутствуют, и 500 квадратных метров нам не совсем хватило, мы могли бы больше привезти. В Сочи
мы привезли около 10 тонн разнообразных товаров", - пояснила Марнова.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина
на федеральной территории Сириус. Чествовать гостей будут также в Сочи, у границ которого находится федеральная территория. В программе фестиваля примут участие 20 тысяч человек, из них половина - иностранцы.
РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
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