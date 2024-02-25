https://ria.ru/20240225/magazin-1929409627.html

На фестивале молодежи откроют магазин с брендами из Владивостока

На фестивале молодежи откроют магазин с брендами из Владивостока - РИА Новости, 25.02.2024

На фестивале молодежи откроют магазин с брендами из Владивостока

Магазин беспошлинной торговли с 20 уникальными брендами из Владивостока будет работать для участников Всемирного фестиваля молодёжи в Сириусе, сообщил... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T18:01

2024-02-25T18:01

2024-02-25T18:33

владивосток

сочи

владимир путин

всемирный фестиваль молодежи — 2024

общество

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СОЧИ, 25 фев — РИА Новости. Магазин беспошлинной торговли с 20 уникальными брендами из Владивостока будет работать для участников Всемирного фестиваля молодёжи в Сириусе, сообщил журналистам советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Антон Пашков. Крупная экспозиция международного аэропорта с зонами досмотра, регистрации и с залами ожидания откроется на территории Парка науки и искусств "Сириус" ко Всемирному фестивалю молодежи, общая площадь авиагавани со 112 экспозиционным пространствами составит 25 тысяч квадратных метров, здесь же представят макет российского самолета МС-21. Также в аэропорту будет свой магазин беспошлинной торговли. "Здесь у Владивостока есть магазин беспошлинной торговли. Владивосток предпринял не только попытку презентовать себя, свои проекты и программы, но ещё даст возможность предпринимателям, которые делают что-то своими руками, продаваться здесь. Это те впечатления, которые иностранцы везут, это такая форма поддержки молодёжного предпринимательства", — рассказал Пашков. По словам Вероники Марновой из представительства правительства Приморского края в Москве, край активно поддерживает молодых предпринимателей, и в 2023 году по этому показателю вошёл в топ-10 среди регионов. Среди продукции, которая будет представлена в магазине - доски для скейтбординга, велосипеды, sup-доски, экологически чистая косметика, одежда, сувениры из Владивостока. "У нас 20 брендов здесь присутствуют, и 500 квадратных метров нам не совсем хватило, мы могли бы больше привезти. В Сочи мы привезли около 10 тонн разнообразных товаров", - пояснила Марнова. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории Сириус. Чествовать гостей будут также в Сочи, у границ которого находится федеральная территория. В программе фестиваля примут участие 20 тысяч человек, из них половина - иностранцы. РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.

https://ria.ru/20240225/festival-1929380331.html

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владивосток, сочи, владимир путин, всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество